Как собрать ребенка в школу и сколько это стоит: список необходимых вещей и способы сэкономить

Новый учебный год не за горами, и у родителей школьников началась пора закупок к 1 сентября. Согласно исследованию ВЦИОМ, чтобы собрать ребенка в школу, российская семья в прошлом году в среднем тратила 24 тыс. рублей, в 2024-м эта сумма очевидно возрастет. Для экипировки первоклассника расходы могут быть еще больше — ведь приобретать полный школьный комплект придется с нуля. «Газета.Ru» составила список самых важных покупок к 1 сентября и собрала советы опытных родителей, на чем и как можно сэкономить.

Школьный базар 2024: как за год изменились цены

За минувший год стоимость школьного набора в России выросла на 10%, подсчитал аналитический ресурс «Платформы ОФД» «Чек Индекс». Условный минимальный комплект для школьника, в который входит школьная форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, канцелярский набор, дневник, комплект тетрадей, пенал, обойдется в 14 601 руб.

В Москве набор школьника с учетом всех трат подорожал за год на 6%, а школьницы — на 5%, сообщили «Газете.Ru» в Центробанке.

В школу 1 сентября дети традиционно приходят в классическом наряде: «светлый верх – темный низ». Такой набор из брюк, рубашки и джемпера для мальчика подорожал за год на 6%. Стоимость набора для девочки, который состоит из школьного сарафана и блузки, увеличилась за год на 5%. Основная причина увеличения цен на детскую одежду – это рост цен на сырье и логистику. Александра Львова главный экономист Главного управления Банка России по ЦФО

Чем ближе сентябрь, тем выше спрос на форму и школьные принадлежности — продавцы держат цены и устраивают меньше акций и распродаж. Поэтому прикиньте, что действительно нужно приобрести к 1 сентября, а какие покупки можно сделать позднее, когда ажиотаж утихнет.

Что необходимо купить к школе

Основные расходы родителей заключаются в приобретении одежды и обуви, сумки или рюкзака и канцтоваров. Перечислим покупки, без которых вам точно не обойтись:

школьная форма и обувь;



спортивный костюм и кроссовки;



канцтовары;



ранец, рюкзак или сумка;



учебные материалы (рабочие тетради, дополнительные пособия и т.д.).

Также стоит предусмотреть покупку букета цветов для учителя. Возможно, он будет один от всего класса — это зависит от того, как вы договоритесь с другими родителями, и от внутришкольной политики.

Кроме того, наверняка потребуются деньги на школьные нужды, добровольные взносы, в фонд класса и т. д. В среднем, по данным ВЦИОМ, год назад родители тратили на это

около 7200 рублей.

Три важных шага перед тем, как делать покупки

Шаг 1. Выясните в школе, что понадобится ребенку в новом учебном году. Вам нужно уточнить:

Какой у школы дресс-код, это касается как школьной формы, так и спортивной одежды для уроков физкультуры.



Какие учебные пособия, рабочие тетради нужны. Как они будут закупаться — централизованно через родительский комитет или каждый должен приобрести самостоятельно.



Что из канцелярских принадлежностей потребуется ученику, в том числе и для отдельных уроков: ИЗО, математики, труда.

Эту информацию, как правило, озвучивают на родительском собрании в конце учебного года. Требования к внешнему виду ученика, список канцелярских принадлежностей можно найти на сайте и в социальных сетях школы. Полную информацию вы можете получить у классного руководителя лично или через классные чаты. Не стесняйтесь уточнить, что именно необходимо: если это дополнительное пособие — какого издательства и года выпуска, если это кисти и краски — есть ли пожелания по производителям и т. д. Это поможет избежать лишних трат.

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Шаг 2. Проведите ревизию школьных вещей. Что из имеющейся одежды и обуви есть в наличии и годится в новом учебном году, нужно ли менять рюкзак, пенал. Возможно, какие-то предметы для школы достанутся ребенку от старших братьев и сестер. В каком состоянии письменный стол, за которым он будет делать домашние задания.

Шаг 3. Составьте полный список покупок, учитывая в нем все траты — от канцтоваров до верхней одежды и обуви. Отметьте в этом перечне, что нужно купить к 1 сентября, а с чем можно повременить. Определите минимальный и максимальный бюджет, который вы готовы выделить на эти цели.

Какая одежда и обувь нужны школьнику

Единой школьной формы пока нет, поэтому обязательно сверяйтесь с требованиями школы. Чаще всего они заключаются в деловом стиле одежды и определенной цветовой гамме. Например, синий, серый, бордовый цвета. Старайтесь покупать вещи, которые легко комбинировать между собой.

Примерный школьный гардероб для мальчиков и девочек и его стоимость.

Для мальчиков

Костюм-двойка (пиджак + брюки) — 2 600 – 12 000 руб.

4 рубашки с длинным рукавом — 2 400 – 14 000 руб.

1 рубашка с коротким рукавом — 600 – 3 600 руб.

Брюки — 700 – 3 500 руб.

Галстук — 360 – 1 200 руб.

Джемпер — 1 000 – 4 000 руб.

Жакет — 1 100 – 5 000 руб.

Ремень для брюк — 350 – 2 200 руб.

Спортивный костюм (штаны + футболка) — 800 – 5 000 руб.

Школьные туфли для второй обуви — 830 – 3 800 руб.

Кроссовки для физкультуры — 870 – 6 000 руб.

Носки (5 пар) — 460 – 1 500 руб.

Белье (трусы 5 шт.) — 600 – 4 500 руб.

ИТОГО: 12 670 – 66 300 руб.

Для девочки

Костюм-двойка (юбка+пиджак) — 2 800 – 7 000 руб.

4 блузки с длинным рукавом — 2 400 – 12 000 руб.

1 блузка с коротким рукавом — 680 – 3 000 руб.

Сарафан — 1 400 – 5 000 руб.

Брюки — 850 – 4 000 руб.

Юбка — 650 – 3 800 руб.

Жилет — 850 – 3 600 руб.

Джемпер — 800 – 3 000 руб.

Жакет — 1 100 – 4 000 руб.

Спортивный костюм (штаны+футболка) — 1 000 – 5 000 руб.

Школьные туфли для второй обуви — 1 100 – 4 200 руб.

Кроссовки для физкультуры — 1 000 – 6 000 руб.

Колготки (5 пар) — 1 600 – 4 000 руб.

Белье (трусы 5 шт.) — 500 – 4 500 руб.

Заколки, резинки, банты, ободки — 300 – 1 500 руб.

ИТОГО: 17 030 – 70 600 руб.

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Не забудьте также про верхнюю одежду, головные уборы и уличную обувь.

Советы опытных родителей Не стремитесь купить все и сразу. Можно приобрести вещи, в которых ваш ребенок будет ходить в школу первые два-три месяца. Докупайте остальное по мере необходимости.



Дети по-разному носят одежду. Кому-то достаточно две пары школьных брюк на год, другому не хватит и пяти пар. Оценивайте здраво, какая одежда и в каком количестве нужна вашему ребенку на первое время. Дети быстро вырастают из вещей, так что приобретать их с избытком нет никакого смысла.

На чем можно сэкономить

Если ваш бюджет ограничен, не стремитесь покупать школьнику дорогую одежду. При ежедневной носке любая вещь за полгода потеряет исходный внешний вид. Но обязательно смотрите на состав ткани, чтобы в ней преобладали натуральные волокна.

Сверяйтесь с предпочтениями вашего ребенка: если он не любит жилеты или галстуки, не стоит покупать их, если это не входит в обязательные школьные требования.

На чем экономить не стоит

На качестве обуви. Ортопеды бьют тревогу: у современных школьников нередко развивается плоскостопие и другие проблемы опорно-двигательного аппарата. И хотя из обуви ребенок вырастает быстро, тут лучше не экономить. Но не бросайтесь в другую крайность — не нужно покупать специализированную ортопедическую обувь здоровому ребенку. Это лечебный вариант, который используется по назначению врача.

Итак, что важно учесть при выборе школьных туфель? Подошва должна быть нескользящей и хорошо гнуться. Не покупайте туфли на вырост – обувь должна хорошо держаться на ноге. Задник должен быть устойчивым, а носок — не узким и не жестким. Кроме того, откажитесь от покупки пары туфель, если они кажутся вам тяжелыми.

Список канцтоваров для первоклассника

Перечень канцтоваров в начальной, средней и старшей школе будет различаться. В любом случае в базовый набор для любого звена войдут шариковые ручки, тетради, простые карандаши, ластики, линейки.

Для тех, кто еще не сориентировался, что понадобится ребенку в школе, приводим максимальный комплект школьно-письменных принадлежностей для ученика начальных классов и его примерную стоимость.

Пенал— 350 – 3 500 руб.

Ручки шариковые синие (5 шт.) — 120 – 1 000 руб.

Ручки шариковые зеленые (3 шт.) — 120 – 600 руб.

Карандаш простой (4 шт.) — 100 – 800 руб.

Набор цветных карандашей (12 цветов) — 185 – 1 200 руб.

Точилка — 160 – 1 200 руб.

Ластик (2 шт.) — 150 – 500 руб.

Линейка (2 шт.) — 120 – 300 руб.

Обложки для учебников и тетрадей (20 шт.) — 280 – 1 200 руб.

Папка для тетрадей — 190 – 500 руб.

Альбом для рисования — 200 – 800 руб.

Краски акварельные (набор из 24 цветов) — 200 – 1200 руб.

Краски гуашь (12 цветов) — 315 – 1 500 руб.

Цветная бумага (16 листов) — 105 – 500 руб.

Ножницы закругленные — 120 – 700 руб.

Кисти для рисования «Белка» (3 шт.) — 215 – 1 500 руб.

Подставка для книг — 180 – 2 000 руб.

Набор картона белого (10 листов) — 130 – 400 руб.

Набор картона цветного (10 листов) — 130 – 400 руб.

Клей-карандаш — 70 – 300 руб.

Клей канцелярский — 70 – 300 руб.

Подставка для ручек и карандашей — 250 – 1 500 руб.

Дневник — 100 – 1 000 руб.

Клеенка для уроков труда — 150 – 800 руб.

Пластилин 12 цветов и доска для лепки — 350 – 1 200 руб.

Папка для уроков труда — 240 – 500 руб.

Папка для рисования — 240 – 500 руб.

Фломастеры (12 цветов) — 120 – 2 000 руб.

Тетради 12 л. (10 шт.) — 150 – 800 руб.

Счетные палочки — 85 – 400 руб.

Стакан-непроливайка для рисования — 130 – 400 руб.

Циркуль — 160 – 1 500 руб.

Палитра для красок — 115 – 500 руб.

ИТОГО: 5 600 – 31 500 руб.

На чем можно сэкономить

Обязательно запросите список канцтоваров у классного руководителя. Возможно, некоторые позиции, такие как фломастеры, счетные палочки, палитра и т.п., не нужны вообще. А циркуль, например, понадобится только с третьего класса.

Ручки, карандаши, ластики легко теряются, нет смысла брать дорогостоящий товар. Можно приобретать канцтовары наборами, особенно если у вас несколько школьников в семье. Обратите внимание на пеналы с наполнением — возможно, они выйдут дешевле, чем покупать все по отдельности.

Тетрадей для ученика начальной школы возьмите минимум. Школьники младшего звена большую часть заданий выполняют в прописях и рабочих тетрадях, которые идут приложением к учебникам. Что касается обычных тетрадей, то, как правило, учитель просит родительский комитет приобрести одинаковые комплекты для всего класса.

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На чем экономить не стоит

На эргономике и качестве. Смотрите, чтобы ручки, ножницы были удобны, особенно если вы выбираете письменные принадлежности для первоклашки, карандаши не ломались после первой же заточки, пластилин не лип к рукам. Не экономьте и на внешнем виде канцтоваров: яркие, красивые тетрадки, карандаши, ластики, пенал порадуют ребенка и создадут позитивный настрой перед началом учебы.

Что купить ученику — ранец, рюкзак или сумку?

Ортопеды рекомендуют в начальной школе выбирать ребенку ранец с ортопедической спинкой, широкими лямками и легкий по весу. Также позаботьтесь о наличии на ранце светоотражателей, которые обеспечивают безопасность ребенка на дороге в темное время суток.

Более мягкие рюкзаки рекомендуют носить школьникам старше 12 лет. А приобретение сумки или портфеля лучше отложить до старших классов или вуза.

Примерная стоимость:

Ранец анатомический — 2 500 – 13 000 руб.

Мягкий простой рюкзак — 1 000 – 6 000 руб.

Сумка школьная — 1 200 – 7 000 руб.

Как выбрать рабочие тетради и пособия

Здесь золотое правило — никакой самодеятельности, если не хотите напрасно потратить деньги. Приобретайте пособия, рабочие тетради, атласы, контурные карты четко по списку, данному учителем. Порой имеет значение даже год выпуска.

Чтобы минимизировать затраты, объединитесь с родителями класса и закупите все централизованно. Сравнивайте цены у разных продавцов, они могут существенно отличаться.

Некоторые родители стремятся пополнить книжную полку ребенка дополнительной учебной литературой, которая кажется им полезной и важной. Например, сборником упражнений по иностранному языку или задачником для подготовки к школьным олимпиадам. Скорее всего, вам это не понадобится. Учебно-методической литературы сейчас огромное количество, и в этом разнообразии вашим лоцманом выступает педагог, который работает по конкретной программе и методике. Так что не бегите впереди паровоза.

Рабочее место школьника: как его организовать

Очевидно, вашему ребенку нужно будет где-то делать домашнее задание. В идеале его рабочее место — это письменный стол или парта, анатомическое кресло, тумба для хранения письменных принадлежностей, шкафчик для учебников, тетрадей и книг, книжная полка. Можно также добавить в этот список подставку для ног, особенно если стол первокласснику пока великоват по высоте.

Если вы хотите установить на письменном столе школьника компьютер или ноутбук, а также принтер, проверьте, чтобы осталось достаточно места для работы в тетрадях.

Позаботьтесь о правильном освещении рабочего места. Свет должен падать слева (для правшей, если ребенок левша — справа).

На столе разместите настольную лампу, подставки для ручек, карандашей и учебников. Если место позволяет, можно поставить вертикальный лоток для бумаг — в нем удобно хранить тетради.

Советы опытных родителей Если у вас в семье несколько школьников, по возможности организуйте каждому из них свое рабочее место. Их учебники, тетради и другие школьные принадлежности должны храниться раздельно. Обеспечьте автономию, иначе сборы в школу превратятся для вас в ежедневный триллер с розыском тетрадки по математике для младшего ребенка и циркуля для старшего.

Что еще понадобится школьнику

Мешок для сменной обуви. Выбирайте непромокаемый и плотный.

Калькулятор. Иногда учителя просят приносить его на урок. Дома он точно вам пригодится.

Циркуль, транспортир, гелевые ручки и другие специальные канцелярские принадлежности, если ребенок учится в среднем и старшем звене школы.

Глобус, карта мира. Эти наглядные пособия необязательны, но они прочно ассоциируются у нас со школой. Для общего развития ребенка точно не будут лишними.

Компьютер или ноутбук, принтер. В школах часто задают рефераты, презентации и разные исследовательские работы. Без техники и современных программ вам не обойтись даже в начальной школе.

Планшет. Учебники, пособия, литературу для летнего чтения можно скачать на планшет. Пока это не приобрело массового характера. Так что в списке покупок это необязательный пункт. Но вещь удобная, особенно в поездке.

Ланч-бокс. Если ваш ребенок не питается в школьной столовой, продумайте, в чем он будет брать с собой еду, чтобы перекусить.

Кошелек. А почему нет? Вы же планируете давать ребенку карманные деньги. Нужно с детства приучать детей правильно хранить наличные деньги и карточки. Иначе мелочь будет разбросана по портфелю и в конце концов потеряется. А привычка неаккуратно обращаться с деньгами может перейти во взрослую жизнь. Выбирайте простую, неброскую модель кошелька. И, конечно, не позволяйте ребенку носить с собой крупную сумму.

Зонт, дождевик, резиновые сапоги. Продумайте, как ребенок будет добираться до школы в сильный дождь.

Пенал для мелочей. Особенно актуально для девочек, которые берут с собой расческу, заколки и т. п.

Футляр для очков. Если ваш ребенок носит очки, неважно — постоянно или только на уроках, это необходимая вещь.

Мобильный телефон. Выбирайте простую, функциональную модель, чтобы не жалеть о гаджете, если он потеряется. Учтите, что с 19 декабря 2023 года в школах во время занятий запрещено пользоваться мобильными телефонами. Но на переменах, до и после уроков это возможно. Заранее объясните ребенку правила пользования гаджетом в школе.

Советы для родителей, как сэкономить

Следите за распродажами, акциями, промокодами от продавцов и производителей. Конкуренция высокая, сравнивайте цены. Что-то можно приобрести в магазине фиксированных низких цен, что-то — в специализированных универмагах, что-то — на крупных онлайн-платформах.

При онлайн-покупках многие родители сомневаются, подойдет ли размер обуви или одежды ребенку. Воспользуйтесь лайфхаком: можно померить понравившуюся вещь в магазине, запомнить модель и размер и заказать такую же марку на маркетплейсе — скорее всего, удастся неплохо сэкономить. Не забывайте и о том, что вы можете отказаться от онлайн-покупки, если вещь не подошла.

Выясните, какие адресные меры поддержки к новому учебному году действуют в вашем регионе. Как правило, единовременная выплата назначается многодетным, малоимущим семьям и семьям с ребенком-инвалидом. Возможно, вы попадаете в льготную категорию и вам положена материальная помощь.

Обсуждайте с ребенком, что приобрести к школе, делайте покупки вместе. Это не только важный психологический и воспитательный момент, но и возможность сэкономить. Если «эта блузка — фууу!», а «пенал какой-то девчачий», то зачем вам тратить деньги на эти вещи? Сейчас огромный выбор, всегда можно найти то, что по душе вашему ребенку, и по карману вам.