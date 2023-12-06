Госдума ограничила использование телефонов в школах и ввела обязательные уроки труда Госдума приняла закон о запрете школьникам пользоваться телефонами на уроках

Госдума окончательно приняла законопроект, который запретит школьникам пользоваться телефонами на уроках даже для учебы. Поголовно отбирать мобильники перед занятиями учителя не будут, детали применения запрета предложили решать на родительских собраниях. Также одобренный законопроект вернет в школы обязательные уроки труда.

Депутаты Государственной думы приняли во втором и окончательном третьем чтениях законопроект, который полностью запретит мобильные телефоны на занятиях, а также вернет уроки труда как обязательный предмет, говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Родители и учителя просили поддержать эту норму [о запрете телефонов]. Принятое решение повысит качество образования наших детей», - прокомментировал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее он говорил, что современные дети «страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией». По мнению Володина, новый запрет повысит авторитет учителя и поможет развить «живое общение» в классах.

Забирать телефоны у школьников никто не будет, уточнила первый зампредседателя комитета Думы по просвещению Яна Лантратова. Ученики смогут оставить смартфоны «в ящичке» или своем рюкзаке.

«Это, кстати, может решить родительское собрание совместно с педагогами: как будет применяться этот запрет», — сказала депутат «Подъему».

Изначально законопроект разрешал пользоваться телефоном на уроках для учебы. Однако, по словам Лантратовой, родители стали массово жаловаться на это допущение. «Мы получили такой шквал писем от родителей! Мне лично за одну неделю пришло свыше 200 писем. Родители требовали ужесточения запрета», — отметила депутат.

Она указала, что школьники могут использовать телефон для «травли», когда снимают на видео издевательства над учителями и одноклассниками. Также дети зачастую во время уроков играют в мобильные игры.

В итоге в законопроект внесли поправки, окончательный вариант запрещает телефоны в принципе, за исключением экстренных случаев.

«По итогам нашего обсуждения мы ... пришли к выводу, что необходимо более точно сформулировать эту норму. Теперь она выглядит так: ученики не пользуются на уроках, подчеркну — на уроках — средствами радио- и телефонной связи», — пояснила депутат Ольга Казакова, передает mk.ru.

Казакова уточнила, что речь идет о средствах связи, которые дети принесли из дома. Школьной техники ограничения не касаются. В одобренном законопроекте говорится о запрете на «средства подвижной радиотелефонной связи при освоении образовательных программ».

Возвращение уроков труда

Уроки труда появятся во всех российских школах с 1 сентября 2024 года, если законопроект окончательно примут (его должны еще одобрить Совет Федерации и президент). В том числе, занятия по труду будут вести в начальных классах.

«Труд еще никого еще не испортил. <...> Ребят надо готовить к взрослой жизни. Учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже. Учить держать молоток, либо пускай это будут какие-то новые технологии. <...> А тот, кто хочет нашу страну разрушить — да, они выступают против введения такого предмета как труд. Они за то, чтобы дети вместо занятий сидели в гаджетах», — заявил Володин.

Принятые Госдумой поправки внесут занятия по труду в перечень предметов, по которым разрабатываются и принимаются базовые федеральные образовательные программы. В список уже входят русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности и защиты Родины.