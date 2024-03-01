Польза и вред школьных олимпиад: как поддержать ребенка-конкурсанта

Польза олимпиад
Участие в олимпиадах может положительно повлиять на развитие школьника. Вера Липеева, педагог-психолог онлайн-школы «Синергия», отметила следующие преимущества:
- Повышение самооценки. Успех на олимпиаде или конкурсе помогает ребенку осознать, что он способен достичь высоких результатов в учебе или других областях. Кроме того, участие в соревнованиях позволяет школьнику почувствовать себя частью общества, что также способствует формированию уверенности в себе.
- Мотивация. Участие в соревнованиях может стать для ребенка мощным стимулом улучшить свои навыки и знания в интересующей его области. Школьник будет считать важным достижение творческих и интеллектуальных высот и начнет более серьезно и целеустремленно изучать школьную программу.
- Развитие hard & soft skills. Подготовка к олимпиадам и конкурсам требует от ребенка упорства и усилий, систематической работы, а значит, умения планировать. В результате школьник развивает комплекс навыков, необходимых для успешной учебы и жизни в целом: логическое мышление, умение анализировать информацию, работать в команде, выступать публично.
- Профориентационная работа. Участие в конкурсах и олимпиадах дает ребенку возможность проявить способности, что помогает ему выявить свои сильные стороны и выбрать профессиональный путь.
- Опыт поражения. Неудачное выступление на соревнованиях может стать полезным опытом для ребенка, помогающим осознать, что провалы ― часть жизни, а не конец света.
Минусы участия в олимпиадах
Не все олимпиады одинаково полезны, и не для всех детей. Педагог назвала основные отрицательные стороны участия школьника в конкурсах.
- Перегруженность учебой. Время, которое школьник мог бы потратить на отдых или хобби, уходит на подготовку к состязанию.
- Стресс. Подготовка к олимпиаде может стать причиной сильного стресса у школьника, особенно если он сталкивается с высоким уровнем конкуренции или ощущает давление со стороны родителей и учителей.
- Снижение мотивации. Если школьник не достигнет желаемых результатов на олимпиаде, это может привести к снижению его дальнейшей мотивации и самооценки.
«Если родители требуют от ребенка учиться исключительно на отлично, то перспектива не занять на олимпиаде призовое место не просто огорчает, а пугает, поскольку сулит проблемы дома. В такой ситуации школьнику проще отказаться от участия изначально. Здесь есть опасность формирования жизненной стратегии избегания неудач», ― предупредила Вера Липеева.
Педагог подчеркнула, что минусов можно избежать, если грамотно планировать подготовку и заручиться поддержкой родителей и учителей.
Как мотивировать ребенка к участию в олимпиадах
Некоторые дети испытывают сильный стресс от соревновательной атмосферы: начинаются проблемы со сном в преддверии важной даты, уровень тревоги значительно повышается, а при появлении мыслей об олимпиаде учащается сердцебиение. Поэтому важно обсудить со школьником его чувства и эмоции, а затем принять решение.
Эксперты рекомендуют учитывать интерес ребенка к конкурсам и олимпиадам. Если он проявляет склонность к определенному предмету или области знаний, то его следует поддержать.
Школьник должен видеть смысл и ценность участия в конкурсах и олимпиадах, а не просто испытывать давление со стороны взрослых.
«Например, родители хотят, чтобы ребенок стал программистом, поскольку эта специализация является высокооплачиваемой, и всячески подталкивают школьника к этому ― записывают в кружки, отдают в профильные классы. Сам же ученик не горит желанием связывать свою жизнь с этой сферой, но ходит, потому что «надо», и не хочет огорчать родителей. При этом по-настоящему ребенка может интересовать мир живой природы, и он разбирается в биологии без особых усилий, поскольку ему это нравится», ― пояснила главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко.
По ее словам, мотивирование должно основываться на поощрении детских усилий и достижений, а не на установлении строгих и недостижимых требований. Важно создавать атмосферу поддержки и понимания, где участие в конкурсах и олимпиадах будет рассматриваться как возможность для ребенка раскрыть свой потенциал, а не как нечто насильственное и обременительное.
«Отмечайте проделанную работу, но не общими фразами, вроде: «Молодец, хорошо», а более конкретно: «Как здорово, что ты изучил такую сложную тему, я знаю, что это было непросто», ― посоветовала Вера Липеева.
Эксперт добавила, что необходимо учитывать возраст ребенка при участии в конкурсах. Для младшеклассников больше подойдут местные, школьные мероприятия, а для подростков можно рассмотреть более серьезные соревнования.
Во время подготовки к олимпиаде надо соблюдать баланс между учебой и отдыхом, чтобы не перегрузить ребенка.
Как помочь олимпиаднику справиться с провалом на конкурсе
Если ребенок столкнулся с провалом на конкурсе или олимпиаде, важно помочь ему справиться с разочарованием.
«Приведу один из отрицательных примеров. Ребенок рассказывает о своей неудаче, в ответ взрослый поджимает губы и сухо говорит: «Понятно». Чувствуя, что разочаровал родителя, школьник в следующий раз может отказаться от участия в подобных мероприятиях, даже если ему понравился сам процесс», ― предупредила Вера Липеева.
Педагог-психолог порекомендовала несколько способов, как можно поддержать школьника в этой ситуации:
- Выслушайте ребенка, покажите, что понимаете его чувства. Позвольте ему выразить свои эмоции. Не используйте фразы: «Не расстраивайся», «Это не так важно». В данный момент произошедшее важно для ребенка, он уже расстроен.
- Когда школьник немного успокоится, объясните ему, что неудача на конкурсе не определяет его ценность как личности. Подчеркните усилия ребенка, которые он приложил для подготовки. Расскажите, что важно не только достижение высоких показателей, но и процесс обучения и роста. Отметьте, что вы гордитесь им независимо от результата.
- Напомните ребенку о его сильных сторонах и достижениях в других областях жизни. Это поможет ему вновь поверить, что он многое может.
- Предложите свою помощь в подготовке к следующему конкурсу, если ребенок решит принять в нем участие. Поддержка и вовлеченность в процесс со стороны взрослых поможет школьнику преодолеть негативное состояние.