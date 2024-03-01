Польза и вред школьных олимпиад: как поддержать ребенка-конкурсанта

Успешное выступление на олимпиадах в старших классах может быть вознаграждено привилегиями при поступлении в вуз: бонусными баллами к ЕГЭ или даже бюджетным местом вне конкурса. Однако участие в таких соревнованиях способно принести школьнику как пользу, так и вред. Педагог и психолог рассказали, стоит ли родителям мотивировать ребенка на победы в олимпиадах, как его поддержать и помочь справиться с возможным провалом.

Польза олимпиад

Участие в олимпиадах может положительно повлиять на развитие школьника. Вера Липеева, педагог-психолог онлайн-школы «Синергия», отметила следующие преимущества:

Повышение самооценки. Успех на олимпиаде или конкурсе помогает ребенку осознать, что он способен достичь высоких результатов в учебе или других областях. Кроме того, участие в соревнованиях позволяет школьнику почувствовать себя частью общества, что также способствует формированию уверенности в себе.

Мотивация. Участие в соревнованиях может стать для ребенка мощным стимулом улучшить свои навыки и знания в интересующей его области. Школьник будет считать важным достижение творческих и интеллектуальных высот и начнет более серьезно и целеустремленно изучать школьную программу.

Развитие hard & soft skills. Подготовка к олимпиадам и конкурсам требует от ребенка упорства и усилий, систематической работы, а значит, умения планировать. В результате школьник развивает комплекс навыков, необходимых для успешной учебы и жизни в целом: логическое мышление, умение анализировать информацию, работать в команде, выступать публично.

Профориентационная работа. Участие в конкурсах и олимпиадах дает ребенку возможность проявить способности, что помогает ему выявить свои сильные стороны и выбрать профессиональный путь.

Опыт поражения. Неудачное выступление на соревнованиях может стать полезным опытом для ребенка, помогающим осознать, что провалы ― часть жизни, а не конец света.

Минусы участия в олимпиадах

Не все олимпиады одинаково полезны, и не для всех детей. Педагог назвала основные отрицательные стороны участия школьника в конкурсах.

Перегруженность учебой. Время, которое школьник мог бы потратить на отдых или хобби, уходит на подготовку к состязанию.

Стресс. Подготовка к олимпиаде может стать причиной сильного стресса у школьника, особенно если он сталкивается с высоким уровнем конкуренции или ощущает давление со стороны родителей и учителей.

Снижение мотивации. Если школьник не достигнет желаемых результатов на олимпиаде, это может привести к снижению его дальнейшей мотивации и самооценки.

«Если родители требуют от ребенка учиться исключительно на отлично, то перспектива не занять на олимпиаде призовое место не просто огорчает, а пугает, поскольку сулит проблемы дома. В такой ситуации школьнику проще отказаться от участия изначально. Здесь есть опасность формирования жизненной стратегии избегания неудач», ― предупредила Вера Липеева.

Педагог подчеркнула, что минусов можно избежать, если грамотно планировать подготовку и заручиться поддержкой родителей и учителей.

Как мотивировать ребенка к участию в олимпиадах

Некоторые дети испытывают сильный стресс от соревновательной атмосферы: начинаются проблемы со сном в преддверии важной даты, уровень тревоги значительно повышается, а при появлении мыслей об олимпиаде учащается сердцебиение. Поэтому важно обсудить со школьником его чувства и эмоции, а затем принять решение.

Эксперты рекомендуют учитывать интерес ребенка к конкурсам и олимпиадам. Если он проявляет склонность к определенному предмету или области знаний, то его следует поддержать.

Школьник должен видеть смысл и ценность участия в конкурсах и олимпиадах, а не просто испытывать давление со стороны взрослых.

«Например, родители хотят, чтобы ребенок стал программистом, поскольку эта специализация является высокооплачиваемой, и всячески подталкивают школьника к этому ― записывают в кружки, отдают в профильные классы. Сам же ученик не горит желанием связывать свою жизнь с этой сферой, но ходит, потому что «надо», и не хочет огорчать родителей. При этом по-настоящему ребенка может интересовать мир живой природы, и он разбирается в биологии без особых усилий, поскольку ему это нравится», ― пояснила главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко.

По ее словам, мотивирование должно основываться на поощрении детских усилий и достижений, а не на установлении строгих и недостижимых требований. Важно создавать атмосферу поддержки и понимания, где участие в конкурсах и олимпиадах будет рассматриваться как возможность для ребенка раскрыть свой потенциал, а не как нечто насильственное и обременительное.

«Отмечайте проделанную работу, но не общими фразами, вроде: «Молодец, хорошо», а более конкретно: «Как здорово, что ты изучил такую сложную тему, я знаю, что это было непросто», ― посоветовала Вера Липеева.

Эксперт добавила, что необходимо учитывать возраст ребенка при участии в конкурсах. Для младшеклассников больше подойдут местные, школьные мероприятия, а для подростков можно рассмотреть более серьезные соревнования.

Во время подготовки к олимпиаде надо соблюдать баланс между учебой и отдыхом, чтобы не перегрузить ребенка.

Как помочь олимпиаднику справиться с провалом на конкурсе

Если ребенок столкнулся с провалом на конкурсе или олимпиаде, важно помочь ему справиться с разочарованием.

«Приведу один из отрицательных примеров. Ребенок рассказывает о своей неудаче, в ответ взрослый поджимает губы и сухо говорит: «Понятно». Чувствуя, что разочаровал родителя, школьник в следующий раз может отказаться от участия в подобных мероприятиях, даже если ему понравился сам процесс», ― предупредила Вера Липеева.

Педагог-психолог порекомендовала несколько способов, как можно поддержать школьника в этой ситуации: