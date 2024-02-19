Колыбельные песни для детей: петь ли ребенку и как делать это правильно

Многие россияне не поют колыбельные песни своим детям — и напрасно. Психолог, врач и психофизиолог объяснили «Газете.Ru», почему материнское пение благотворно влияет на сон и развитие ребенка, а историк рассказал о самой древней колыбельной и необычных традициях, связанных с укачиванием младенцев.

История колыбельных песен

Колыбельные песни — часть человеческой культуры на протяжении многих тысячелетий. Подробнее об этом рассказал Кирилл Клопков, историк, координатор и преподаватель Филипповской школы Онлайн:

« Самая древняя известная нам колыбельная была записана около 2000 г. до н.э. в городе Ур на территории современного Ирака. «Шумерская Колыбельная» — это колыбельная на шумерском языке, адресованная богине Инанне, просящая ее благословения и защиты для спящего ребенка».

Вот небольшой фрагмент этой колыбельной: «Это кто же такой, – тот, кто в земле заводит рев? / Если это собака, пусть отломят ей ломтик, / если это птица, пусть ей выбросят крошек, / если ж это строптивец, дитя людское, / пусть споют ему заговор Ану и Анту (бог и богиня неба), / чтоб отец его спал, свой сон довершал, / чтобы мать-рукодельница довершила урок свой. / Не мой это заговор, — заговор Эа (в шумеро-аккадской мифологии третий великий бог)».

Историк отметил, что колыбельные могли существовать со времен самых ранних человекообразных:

«По одной из теорий, они возникли как форма коммуникации между родителями и младенцами еще в доисторические времена. Эти ранние колыбельные могли быть простыми мелодиями, спокойными звуками, которые пелись матерями для успокоения младенцев. Подобные незамысловатые мелодии мы можем услышать даже при исследовании высших приматов, таких как гориллы и шимпанзе — самки нежно ухают и укачивают своих малышей, чтобы те заснули».

Почему колыбельные успокаивают

Как объяснила Виктория Ефимова, психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель клиники «Прогноз», профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена, ребенок настраивается на голос матери еще до рождения:

«После 20-й недели внутриутробной жизни его слуховая система начинает реагировать на звуки. Но так как ребенок находится в амниотической жидкости (околоплодных водах), то звуки передаются не через воздух, а через ткани организма мамы. Это называется «костная проводимость звука».

Что лучше всего слышит ребенок, находящийся в матке? Виктория Ефимова уверяет, что в первую очередь это ласковый голос мамы, ее ритмичное дыхание и биение сердца:

«Все вместе создает ощущение защищенности и безопасности. После рождения малыш оказывается совершенно в другом мире, наполненном громкими звуками, запахами, светом, прикосновениями. Все эти сенсорные стимулы буквально бомбардируют его нервную систему. Но именно они являются пищей для развития мозга. Мозг интенсивно учится, но он нуждается и во сне. В это время происходит не только отдых, но и интеграция полученной информации. Что происходит, когда мама поет колыбельную? Ребенок слышит спокойный мамин голос и музыкальный ритм 4/4, который очень напоминает биение сердца и спокойное дыхание. Это помогает отвлечься от окружающих стимулов и спокойно заснуть», — пояснила эксперт.

Вредны ли колыбельные, если у матери нет голоса и слуха?

Многие женщины по причине отсутствия музыкального слуха и хорошего голоса не поют своим детям, а включают записи с песнями (например, «Спи, моя радость усни, в доме погасли огни»). Ефимова считает, что петь колыбельные полезно, даже если у матери нет ни голоса, ни слуха.

«Для малыша ваш голос — это самый главный звук. Важно петь ребенку с первых дней жизни, чтобы воспоминания о нем не стирались в его памяти. Даже если у вас настроение плохое, пение колыбельных поможет вам успокоиться. Да, классическая музыка — это тоже хорошо. Но ваше собственное пение способствует так называемому «бондингу» — укреплению эмоциональной связи между вами и малышом . Именно эта связь является основой развития ребенка», — сказала психофизиолог.

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ, подчеркнула, что эмоциональный контакт между матерью и ребенком имеет большое значение для формирования базового доверия к миру и привязанности к близким людям в будущем:

«Пение колыбельных песен малышу — особый вид эмоциональной связи. Все дело в том, что они звучат в спокойном темпе с растягиванием гласных звуков (например, «Спи, моя радость усни»), позволяющем ребенку расслабиться и подготовиться ко сну. Ритм колыбельных соотносится с биологическими ритмами: сердцебиением человека и равномерным дыханием в состоянии покоя. Укачивание, приглушенный свет, мама, сосредоточенная только на малыше, — все это вместе создает у ребенка чувство единения, безопасности и доверия».

Кроме того, отвлекаясь от повседневной домашней суеты на колыбельную песню, многие матери поднимают себе настроение.

Как колыбельные влияют на развитие ребенка

Жанна Сафонова, врач-педиатр медицинской компании СберЗдоровье, специалист по грудному вскармливанию, отметила, что колыбельные песни — один из инструментов, который матери интуитивно используют для успокоения детей:

«После рождения при монотонном покачивании малыш расслабляется. А ласковый голос мамы помогает ему уснуть, так как музыкальный ритм колыбельной соответствует ритму работы здорового сердца, который слышит и ощущает ребенок во время беременности матери. Кроме того, текст колыбельной с повторяющимися фразами позволяет ребенку быстро запоминать интонации, а потом и слова. Малыш постепенно учится гулить в ответ мелодичные звуки.

По сути пение колыбельных — это первые уроки речевого развития для ребенка, так как он постепенно запоминает слова, а потом и сам начинает их повторять, произносить вместе с матерью».

Ефимова подтвердила, что в традиционных колыбельных содержится весь необходимый материал для речевого и эмоционального развития ребенка: «Кроме того, перед сном ребенок находится в состоянии, благоприятном для внушения, поэтому важен и текст колыбельных песен». Токарчук в свою очередь уточнила, что детям до полугода еще не столько важны слова колыбельной, сколько интонации, тембр и темп исполнения, но потом все меняется:

«Полугодовалые малыши, слушая колыбельные, уже могут различить интервалы между словами песни, запоминают интонации, повторяющиеся слова, как например в песне «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю...» За счет этого колыбельные благотворно сказываются на развитии внимания, памяти и речевом развитии ребенка».

Неожиданные выводы ученых о колыбельных

Психофизиолог Ефимова рассказала об исследовании, которое показало, что дети в первые месяцы жизни умеют отличать колыбельные песни от другой музыки — даже если это колыбельные с других континентов:

«Ученые давали младенцам слушать песни на разных языках: колыбельные и не колыбельные. При этом регистрировали показатели работы организма, которые могут указывать на уровень тревожности: частоту сердечных сокращений, электрическую реакцию кожи, изменение диаметра зрачков.

Оказалось, что малыши прекрасно распознают колыбельные и успокаиваются, даже если это незнакомый язык, и поет не мама. На другие песни такой реакции не было.

Родителям тоже предложили выбрать из всего музыкального материала на иностранных языках песни, которые, по их мнению, могли бы успокоить ребенка. Все безошибочно выбирали именно колыбельные песни. То есть и малыши, и их родители могут безошибочно распознавать общие черты колыбельных песен, встречающихся в разных культурах».

Ефимова также упомянула об исследовании, которое было проведено в Турции в отделении больницы, где находятся недоношенные дети:

«Дети были разделены на три группы: группа 1 слушала колыбельные в исполнении мам, группа 2 классическую музыку, группа 3 получала обычный медицинский уход. Выяснили, что у малышей из 1 и 2 групп мозг лучше снабжался кислородом, что очень важно для их развития».

Необычные традиции, связанные с колыбельными

Историк Клопков привел примеры необычных традиций петь колыбельные.

Одна из них — «баобабная колыбельная» в Африке.

«Ее суть заключается в том, что мать берет своего ребенка и ночью уходит петь под дерево баобаба. Считается, что духи предков, которые живут в деревьях, приходят и защищают малыша», — сообщил эксперт.

А на Востоке есть любопытный обычай родом из Японии — «Эхон комориута». По словам Клопкова, он включает в себя маленькое колыбельное представление:

«Взрослые поют колыбельные песни и листают со своими детьми книжки с цветными картинками, изображающими сюжеты из истории и мифологии Японии».

Неожиданная традиция есть и у индейцев Северной Америки — «Колыбельные доски»: ребенка кладут на особую доску, которая служит кроваткой, раскачивают ее и поют песни, которые передают истории о предках.

Какими были колыбельные в России

Колыбельные в России, к сожалению, не так хорошо изучены — пик их записи и изучения пришелся на конец XIX века, когда многое уже было забыто. По словам Клопкова, историкам все же известны обряды для укачивания ребенка. Так, младенец спал в зыбке (колыбели), которая была повешена к очепу (длинной гибкой жерди), а он продевался сквозь специальное кольцо в потолочной балке (матице) и позволял поворачивать люльку туда, где находилась мать или нянька. К такой колыбели снизу была привязана петля. Она позволяла качать люльку ногой, чтобы руки были свободны во время работы.

«Украшали зыбки резьбой или росписью с растительными орнаментами, солярными знаками, изображениями коней и оленей. В изголовье нередко рисовали, коптили или вырезали крест. Внутрь клали обереги: икону, ножницы или нож (считалось, что острые предметы оберегают от сглаза и нечистой силы)», — пояснил историк.

Сейчас есть большой выбор колыбельных, отрывки из которых знают наизусть многие родители: «Приди котик ночевать, / Да приди дитятко качать. / А уж я тебе, коту, / За работу заплачу. / Дам кувшин молока / Да дам кусок пирога»; «Ночью за твоим окном / Ходит сон, да бродит сон»; «Спи, моя радость, усни. / В доме погасли огни, Птички притихли в саду, / Рыбки уснули в пруду. / Месяц на небе блестит, / Месяц в окошко глядит. / Глазки скорее сомкни, / Спи, моя радость, усни».

«Придет серенький волчок» и еще страшнее

«Баю-баюшки-баю, не ложися на краю — придет серенький волчок и укусит за бочок» — эти пугающие слова колыбельной известны всем россиянам.

Кроме того, есть данные, что раньше в колыбельных песнях часто можно было услышать слова, которые у современных родителей вызывают дрожь: «Баю-баю да люли, / Хошь сегодня ты помри. / С утра дождь, хоть мороз, / Повезем тя на погост. <…> Мать будет унывать, / Отец ямку копать. / Мы зароем песком / Да повопим голоском» («Потешки. Считалки. Небылицы», А.Н. Мартынова, 1989 год). Такие тексты у восточнославянских народов были связаны с «магическим мышлением» и служили оберегом от разных бед.

«Ученые предполагают, что пространство колыбельной, так же, как и пространство младенчества в целом, это место, где люди проводили четкую границу «свое — чужое». Ребенок приходит к родителям из условно «чужого», незнакомого пространства, и его существование в этом мире очень зыбко. Именно поэтому темы перехода в «чужое», незнакомое человеку пространство, и появляются в колыбельных. Любопытно также отметить, что очень часто исполнитель колыбельной как бы абстрагируется, удаляет себя из текста колыбельной, выставляя баюкающими фигурами Бога или Богородицу: «Богородица-Мать, / Положи младенца спать», — объяснил историк Клопков.

Как правильно петь колыбельные

Врач-педиатр Сафонова посоветовала напевать колыбельные тихим успокаивающим голосом каждый день перед сном ребенка, на протяжении 10-15 минут:

«При этом важно, чтобы у поющего было хорошее спокойное настроение и искреннее желание петь колыбельную».

Психофизиолог Ефимова тоже обратила внимание на то, что на особенности голоса человека значительно влияют его эмоции:

«Новорожденный ребенок пока не понимает слов, но его мозг уже умеет распознавать ритм, интонации, основные эмоции, которые есть в голосе. То есть, ребенок чувствует настроение мамы. Но самое интересное свойство колыбельных: их мелодии и ритм успокаивают не только малыша, но и того, кто исполняет колыбельную. Это удалось доказать в другом исследовании, когда мамам предлагали петь малышам колыбельные во время вакцинации. У младенцев, которые во время вакцинации слушали колыбельные, были значительно снижены болевые реакции по сравнению с контрольной группой детей, которым не пели во время инъекций. Кроме того, пение колыбельных привело к значительному снижению тревожности матерей».