Зачем детям классическая литература и как их заинтересовать чтением? Рассказывает педагог

Современные дети вместо чтения книг активно осваивают гаджеты и компьютерные игры, а потом приходят в школу и сталкиваются с программой по литературе. Непонятные слова, непривычные выражения и очень длинные тексты — все это отпугивает от чтения классики, а порой даже вызывает неприятие. Как заинтересовать ребенка классической литературой и сделать чтение нескучным, «Газете.Ru» рассказала Ольга Богатова, учитель русского языка и литературы Филипповской школы.

Что такое классика и почему ей уделяют так много внимания в школе?

Один мой ученик дал забавное определение: «Классика — это классные книги». В его понимании «классные» — значит интересные, умные и полезные. И это недалеко от истины, потому что классической литературой можно назвать литературу, глубокую по содержанию и качественную по форме, повествующую о важных вещах и представляющую ценность для человека и общества.

Классикой, проверенной не одним столетием, стали творения Гомера, Данте, Гюго, Пушкина, Толстого. Книги, которые еще не прошли естественный отбор временем, но уже нашли отклик у современников, также можно назвать классикой, но с оговоркой.

Не всегда книга, которая побила рекорд по популярности, в будущем становится классическим образцом.

В школе классике уделяют особое внимание по двум причинам. Во-первых, это необходимость: нужно сохранить высокую планку литературы как предмета, который формирует нравственность и передает культурный код. Во-вторых, это данность: нет пока достойного материала, сравнимого по качеству с классикой.

Кроме того, классика — это источник вечных ценностей: доброты, любви, взаимопомощи, силы духа, ответственности за себя и за мир. Учитывая, что мы живем в обществе постмодерна, которое отказывается от четких идей и универсальных истин, человеку просто необходим маяк, который поможет не потерять ценности и смыслы. Им сегодня становится классическая литература.

Зачем классическая литература детям?

Чтение вообще, а особенно чтение классики, формирует важный задел на будущее ребенка. Читательская культура может влиять практически на все сферы жизни человека: например, на его физическое и психическое здоровье, когнитивные функции и качество жизни. Давайте рассмотрим очевидную и неочевидную пользу чтения.

• Развитие памяти и мышления. Чтение классики заставляет размышлять, строить гипотезы, находить логические связи. Книга тренирует работу мозга и гибкость мышления, учит выстраивать цепочки ассоциативных связей, развивает память и умение высказывать и обосновывать свою мысль.

• Развитие нейронных связей. Наш мозг устроен довольно сложно: он состоит из огромного количества связанных между собой нейронов. Именно от того, насколько они развиты, зависит работа нашего мозга. Особенно хорошо нейронные связи формируют изучение языков, игра на музыкальных инструментах и чтение.

• Расширение кругозора. Чтение раздвигает границы внутреннего мира человека, тренирует воображение и способность мечтать. Классика создает общий культурный фон, знакомит с историей стран и народов, с различными культурами, с интересными личностями и событиями.

• Развитие языкового интеллекта и коррекция речи. Чтение развивает культуру речи, обогащает словарный запас, помогает четко, логично и красиво формулировать свои мысли. Классическая литература — прекрасный инструмент для того, чтобы избавиться от слов-паразитов и сделать речь выразительной.

А если ребенок еще начнет читать вслух, то его дикция будет развиваться намного активнее.

• Навыки коммуникации. Книга повышает эмоциональный интеллект и эмпатию, знакомит с разными характерами, социальными ролями и моделями поведения.

• Психотерапия. В книгах можно найти ответы на сложные вопросы, понять, что ты не одинок и что трудности бывают у всех. Учеными доказано, что чтение снижает уровень стресса, помогает успокоиться и расслабиться.

• Эстетика. Классика формирует вкус. Красота слова и великолепный стиль изложения учат детей и взрослых спокойному созерцанию прекрасного и пониманию его принципов. А красота, как известно, спасет мир.

Как заинтересовать ребенка чтением?

Существует мнение, что читать долго, скучно и неинтересно, а учиться читать в принципе трудно. Конечно, это заблуждение. Но для того, чтобы польза и удовольствие от чтения все же появились, придется приложить некоторые усилия.

Все начинается с детства, я бы сказала, с раннего детства: вы можете начать читать ребенку еще до его рождения. Обязательное условие — читать малышу много и часто. Да, качество важнее количества. Одна страница, но ежедневно — уже прекрасное начало. Окружайте ребенка яркими и приятными книжками наравне с игрушками.

Основной секрет кроется в том, чтобы превратить чтение из труда в увлекательный процесс, игру. Поэтому важно подключать разные форматы: от кубиков с буквами до аудиокниг.

Конечно, очень важен и выбор книг. Прежде всего следует ориентироваться на интересы ребенка, но при этом не ограничивать его только одной темой. Например, если он любит животных, то необязательно покупать книги только об окружающем мире. Пусть на полке будет «классика» детского жанра — Барто и Чуковский, стихи и рассказы о природе, народные сказки и образцы классической литературы — сказки Пушкина, Жуковского, Андерсена.

И вот тут не стоит забывать, что невозможно заинтересовать ребенка чтением, если в его семье никто не читает. Поэтому личный пример очень важен. Чаще следует читать при ребенке именно бумажные книги.

В моей практике нередко были случаи, когда совершенно не читающий подросток вдруг открывал для себя какое-то произведение и неожиданно для себя и всех вокруг высказывал интересные мысли о нем.

А как часто повзрослевшие дети приходят и благодарят за то, что ты им настоятельно рекомендовал выучить несколько стихотворений: «Если бы я не выучил тогда Есенина, не знаю, как бы сложилась моя жизнь: она сказала, что влюбилась в меня в тот момент, когда я читал стихи».

Другому ученику, который читал мало и неохотно, я регулярно дарила книги. Он морщился, но принимал, иногда забывал на столе, но я догоняла и снова вручала книгу. Спустя полтора года он все-таки пришел с той самой зеленой книжкой — «451 градус по Фаренгейту». Капля камень точит.

Заинтересовать ребенка классикой нелегко. Всегда найдется другой источник удовольствия в виде гаджета, с которым намного проще и быстрее можно получить порцию дофамина. И родителям, и учителям следует быть очень креативными и подходить к чтению с душой, чтобы воспитать в ребенке любовь к классике. Не навязывать, а показывать, насколько увлекательным может быть чтение. Читайте вместе и обсуждайте прочитанное, дарите книги и ходите в литературные музеи — тогда результат не заставит себя ждать.