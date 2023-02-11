Как быстро выучить стих: лучшие способы от педагога и психолога

Сколько раз стихотворение нужно прочитать, чтобы запомнить быстро и надолго? Как выучить стих наизусть, если школьник не понимает отдельные слова? В каких условиях ребенок быстрее и легче запоминает текст? На самые частые вопросы родителей «Газете.Ru» ответили педагог Ольга Семенова и психолог Валерия Солтан. В конце статьи – пример разбора одного из стихотворений А.С. Пушкина, который подскажет, как правильно учить поэзию.

С какого возраста ребенок может учить стихи

Часто родители считают, что стихотворение запоминается намного легче, если ребенок уже знает хотя бы буквы. Так ли это?

Клинический психолог, эксперт по здоровому развитию детей Валерия Солтан уверяет, что стихи — это тот случай, когда не бывает «слишком рано». По словам специалиста, логопеды и нейропсихологи советуют родителям читать малышам стишки и потешки, чтобы задействовать слуховую память в самом раннем возрасте. Таким образом, со временем ребенок научится запоминать сначала короткие рифмованные строчки, затем четверостишия и так далее.

«Возраст до пяти лет – период, когда развивается механическая память. Ребенок может быстро запоминать что-то и так же быстро забывать (если через время не повторить стихотворение, то оно уйдет из памяти). В этом возрасте не рекомендуется заучивать буквы и учиться читать. Это как черпать суп вилкой: что-то точно получится, но смысла в этом мало. А вот учить стихи детям такого возраста очень полезно: в них есть ритм, а это основа речи, база для умения составлять предложения, залог развития правильного речевого дыхания», – коммутирует Валерия Солтан.

Психолог отмечает, что с пяти лет развивается произвольная память («Мне нужно это запомнить — и я запомню»), которая позволяет усваивать информацию надолго: «Стихи учить становится легче и интереснее, потому что ребенок к такому возрасту умеет распознавать эмоции, у него есть воля и мотивация. Заучивание стихов отлично развивает произвольную память».

Какой вид памяти отвечает за заучивание стихов

Старший методист по русскому языку и литературе Домашней школы «ИнтернетУрок» Ольга Семенова объясняет, что в таком процессе, как заучивание стихотворений наизусть, задействован не один вид памяти, а сразу несколько:

«В первую очередь, высший ее вид у человека – словесно-логическая. Дошкольники (дети до пяти-шести лет) нередко очень хорошо учат стихи благодаря только механическому запоминанию информации, но уже с шести-семи лет они стремятся использовать логические связи в тексте. Эмоциональная и образная память тоже при этом задействуются».

По словам психолога Солтан, выбор подходящих способов быстро выучить стихотворение наизусть будет зависеть от того, как ребенок лучше воспринимает информацию:

«Визуалам важно несколько раз прочитать или даже переписать стихотворение. Дети, которые эффективнее воспринимают на слух, могут выучить стихотворение, когда кто-то читает его вслух. Кинестетикам необходимо расхаживать по комнате, подкидывать мяч или даже прыгать».

Сегодня школьникам, которые полагаются на слуховую память, часто рекомендуют: «запишите стих на диктофон». А для детей с сильной визуальной памятью в книге должны быть простые картинки, а само стихотворение нужно прочитать много раз.

«Нарисуйте стихотворение в виде комикса, или используя символы для «изложения» сюжета. Удерживая в памяти картинки-подсказки, будет гораздо проще выучить сам стишок», – советует психолог.

Помимо визуалов, аудиалов и кинестетиков, есть еще одна категория людей с уникальной памятью.

Педагог Ольга Семенова называет их счастливчиками, которые, не зная ничего о законах стихосложения, прекрасно чувствуют ритм, метр, особенности рифмы поэтического произведения:

«Обычно это люди с развитым музыкальным слухом. При заучивании стихов им достаточно создать в воображении последовательность сменяющихся словесных картин, такую своеобразную мысленную киноленту, и слова сами укладываются в нужной последовательности. Но это получается далеко не у всех».

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Как выучить стих с помощью игр и физической нагрузки

Многие слышали о старом способе заучивания: сначала зазубрить первую строку стихотворения, затем выучить вторую строчку. Однако этот метод станет эффективнее, если его превратить в увлекательную игру для ребенка.

Валерия Солтан предлагает собрать «паззл» из фрагментов стихотворения: «Распечатайте стихотворение и разрежьте его на строчки. Затем перемешайте строчки и предложите малышу восстановить стихотворение в нужном порядке. Так текст лучше запомнится, вы сможете перевести его из кратковременной памяти в долговременную».

Чтобы выучить стих быстрее и легче, психолог рекомендует задействовать игры не только «для ума», но «для тела»:

«Хороший способ привести мозг в тонус — заставить тело искать равновесие. Пусть ребенок учит стихотворение, стоя на балансировочной подушке или доске. Если такого инвентаря дома нет, подойдет даже плотная диванная подушка».

Эксперт по здоровому развитию детей советует подключать и движения: «Зачитывайте с ребенком по очереди по одной строчке из стихотворения, перекидывая друг другу мяч: бросок — одна строка, бросок — другая строка и так далее».

Также психолог подчеркивает, что дети плохо воспринимают монотонную речь — им нужна экспрессия:

«Читайте стихотворение с выражением. Можно превратить его в маленький спектакль: изображать все, о чем говорится в строфах, даже танцевать. Так устроена память – с большим успехом запоминается то, что приносит удовольствие».

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В каких случаях стихотворение запоминается намного легче

Многие взрослые могут вспомнить рекомендации из собственного детства: «Прочитав стих, несколько раз повторите» или «Разделяем стихотворение на части по две строки, а затем повторяем много раз». Однако этот метод, по мнению некоторых специалистов, далеко не лучший.

Ольга Семенова предупреждает, что механическое заучивание путем многократного повторения – путь непродуктивный. Кроме того, специалист не советует разбивать стихотворение на части по две строки, надеясь, что такое намеренное сужение объема информации поможет ее «вызубрить» маленькими кусочками.

Вместо этого педагог рекомендует подходить к делу с осознанием смысла, посыла, идеи стихотворения:

«Для этого нужно выявить конфликт произведения, главное событие. Если вы учите балладу, поэму, то это сделать обычно легко, а вот если лирическое стихотворение – то могут возникнуть трудности. Чтобы их разрешить, вспомните, что в элегиях, посланиях, думах, песнях конфликт заключен в лирическом герое: в нем борются сердце и разум, совесть и желание, противоречивые начала. После этого сосредоточьте внимание на развитии события: где оно начинается, как складывается, чем кончается. И только на следующем этапе нужно разбить текст на смысловые части, на «куски». К счастью, поэты сами в этом помогают, разделяя стихотворения на строфы. Проанализируйте, какое значение в развитии действия имеет каждая из них, не забывая о том, что каждый фрагмент – это составная часть целого».

Валерия Солтан обращает внимание родителей на то, что дети часто не понимают отдельные слова в тексте, а из-за потерянного смысла даже в одном слове может нарушится весь процесс запоминания:

«Неизвестные слова нужно выписать и объяснить их. Детям сложно представить, как «блестит на праздной борозде тонкий волос паутины» или что такое «буйство глаз и половодье чувств». Сложно выучить то, что не понимаешь. Разберите эти сложные моменты».

Краткий план, как ребенку выучить стих

Психолог Солтан указывает на важность повторения: «Вместе с ребенком возвращайтесь к стихотворению перед сном, на следующий день, через неделю. Делайте это играючи – как бы между прочим».

Эксперт предлагает воспользоваться пошаговой схемой:

1. Прочитайте стих вслух пару раз, представляя мысленно его сюжет.

2. Затем прочитайте еще раз, но медленнее.

3. Каждую строфу разбейте на несколько частей.

4. Если стихотворение не дается, перепишите его, проговаривая каждое слово вслух.

5. Далее для заучивания используйте тот листок, на который вы переписали стихотворение. Читайте строчку и проговаривайте ее, не заглядывая в «шпаргалку». Затем переходите к другой строке. Повторите с двумя строками сразу, постепенно прибавляйте по строчке.

6. Если все стихотворение удалось выучить быстро, но есть «трудные места», в которых ребенок всегда путается, разберите эту часть. Возможно, там есть слово, которое ребенок не понимает.

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Как выучить стихотворение или большой отрывок наизусть – на примере «Элегии»

Методист по русскому языку и литературе Ольга Семенова объяснила один из способов быстро выучить стихотворение наизусть на примере произведения А. С. Пушкина «Элегия».

Педагог предлагает поделить задачу на четыре этапа.

1. Определяем замысел поэта, идею произведения. Соотносим чувства лирического героя с личностью и биографией автора, стараемся понять, что заставляло его в то время, оглядываясь на прожитую жизнь, с тревогой и напряжением всматриваться в будущее. Уясняем, какую проблему решает пушкинский лирический герой, к какому ответу на вопрос о возможности счастья приходит.

2. Прослеживаем развитие действия. В данном случае логику движения мысли от понимания тщетности надежд молодости, печали о прошедших днях – через трезвый взгляд в будущее, открытие в себе великой жажды жизни, утверждение счастья творческого труда, легкой надежды на счастье в любви – к выводу о необходимости противостоять нахлынувшему унынию. В соответствии с этой логикой делим стихотворение на смысловые части. Обязательно на этом этапе привлекаем эмоциональную память, отыскивая в ней похожие моменты жизни, вызвавшие похожие мысли и чувства.

3. Анализируем форму стихотворения. Прослушиваем профессиональную актерскую декламацию стихотворения, обращая внимание на рифму и ударения. Если необходимо, распечатываем стихотворение и выделяем стопы, ударные слоги в них, определяем стихотворный размер, отмечаем паузы и логические ударения. Делаем диктофонную запись выразительного чтения, прослушиваем ее.

4. Учим стихотворение наизусть по выделенным на втором этапе частям, последовательно соединяя их в одно целое. Несколько раз читаем стихотворение наизусть полностью. Затем, применяя правило запоминания информации, выведенное психологами Б. Салливаном и Х. Томпсоном, повторяем стихотворение через час, через пять часов (если выучили его утром) или на следующий день, сразу после пробуждения (если учили стихотворение вечером).

Некоторые места, которые трудно запоминаются, можно выучить, воспользовавшись мнемотехническими приемами. Например, строки «И ведаю, мне будут наслажденья // Меж горестей, забот и треволненья» можно выучить, представив себя или лирического героя в море с волнами, на которых написано: «несчастье», «горести», посреди моря – грозного Посейдона с трезубцем, но в этом бушующем море что-то очень хорошее плывет к герою.