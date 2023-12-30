Для домоседов и активных: простые идеи, как занять ребенка на зимних каникулах

Вне зависимости от того, где ребенок больше всего любит проводить время — дома или на улице — есть множество способов сделать его новогодние праздники веселыми и насыщенными. Анна Калугина, преподаватель изобразительных искусств и куратор в Филипповской школе Онлайн поделилась с «Газетой.Ru» простыми идеями детского досуга, для воплощения которых не потребуется лишних усилий.

Кулинарные уроки

Пригласите детей помочь вам готовить угощения к столу. Изготовление пряников, печенья и даже салатов станет веселым занятием, которое принесет не только удовольствие, но и пользу для развития.

Изучение разных продуктов, их вкусов и текстур помогает тренировать сенсорное восприятие ребенка, что имеет большое значение в познании мира.

Самое простое новогоднее блюдо — канапе: просто возьмите любимый бутерброд и нарежьте его на небольшие кусочки. А ребенок может добавить виноградинки сверху, скрепите все зубочисткой — праздничное блюдо готово!

Творчество и рисование

Организуйте художественную студию в доме: краски, мелки, бумага и фантазия — все, что нужно для создания детских произведений искусства.

Например, вы можете сделать новогоднюю ширму. Понадобятся только те материалы, которые всегда есть под рукой: белая бумага, карандаш, ножницы, скотч. Нарисуйте с ребенком карандашом на белой бумаге дома, затем вырежьте в них крыши, окошки и двери. Склейте дома скотчем в ряд и поставьте их на окно. Положите сзади них гирлянду, чтобы в окнах загорелись огни.

Настольные игры

Соберите семью вместе и наслаждайтесь веселыми настольными играми. Это отличный способ не только развлечься, но и провести время в кругу близких. У всех разные предпочтения: «Монополия», «Каркассон», «Манчкин», «Уно», «Экивоки», «Крокодил».

Но у всех этих игр есть общее: они здорово сближают членов семьи и учат детей креативности.

В нашей семье самая новогодняя игра — это лото: простая, веселая и подходит для любого возраста.

Новогодние домашние спектакли

Разыграйте новогодние и рождественские спектакли с детьми. Вы можете сделать театр теней, сшить и склеить костюмы или просто прочитать любимые истории по ролям.

Такая активность не просто увлекает, но и позволяет ребенку окунуться в мир творчества, проникнуться любовью к искусству, а также натренировать навык выступлений.

Для театра теней понадобятся всего лишь бумага, белая ткань, деревянные палочки, скотч (или клей) и лампа. Но самое главное — фантазия и желание экспериментировать.

Домашний кинотеатр

Организуйте кинотеатр у себя дома. Если у вас есть проектор, но нет специального экрана, подойдет белая простыня, стены или даже потолок. Нет проектора — любой экран может создать эффект посещения кинотеатра — главное, позитивный настрой, хороший фильм для всей семьи и при желании попкорн.

В нашей семье уже запланировано пересмотреть как минимум фильмы «Чародеи» и «Один дома».

Катание на коньках

Время на катке — отличный способ провести время вместе с детьми на свежем воздухе.

К слову, это еще и очень древняя забава: наши предки использовали длинные гладкие костяные коньки, которые привязывались прямо к обуви. Например, известно о костяных коньках средневековых новгородцев — отличный повод вместе с ребенком окунуться и в мир истории на новогодних каникулах.

Снежные забавы

Можно затеять игры на снегу: лепку снеговиков и строительство снежных крепостей. Для детей это одновременно и веселье, и физическая активность, и свежий воздух, и общение с близкими, и впечатления.

Если вы собираетесь вместе с друзьями и их детьми, то займитесь строительством снежной крепости или сыграйте в игры: «Царь горы» и «Зима пришла». Для первой нужно найти высокий сугроб, чтобы один из игроков забрался на него и стал «царем», который мешает остальным занять свой «трон». «Зима пришла» напоминает салки: все разбегаются по заранее оговоренному пространству и прячутся за любым укрытием. Водящий говорит: «Сегодня тепло, солнышко светит, идите гулять!» — игроки выбегают из укрытий на площадку. Когда водящий произносит: «Зима пришла! Бежим домой!» — другие участники игры снова бегут в укрытие. А водящий старается поймать их, пока никто не успел спрятаться.

Главное, будьте осторожны, выбирайте подходящую погоду, так как в гололед такие игры могут быть травмоопасными!

Прогулки по парку и зимние пикники

Устройте зимний пикник во дворе или в ближайшем парке. Горячий чай, вкусные закуски и зимнее солнце создадут атмосферу праздника. Только не забывайте одеться тепло и прихватить с собой бенгальские огни: так ваш пикник станет еще веселее и обязательно запомнится.

Если поблизости есть большой парк или даже лесополоса, то это отличная возможность понаблюдать за птицами или белками, рассказать ребенку о жизни лесных обитателей зимой. Кстати, можно прихватить с собой немного семечек или орехов, чтобы оставить животным лакомства.