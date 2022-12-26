«Горький шоколад – опасен, белый – бесполезен»: как собрать ребенку сладкий подарок

В преддверии новогодних праздников на прилавках магазинов появляется огромное количество сладких подарков для детей: на любой вкус и кошелек. Впрочем, покупать готовый набор сладостей совсем не обязательно – его легко собрать самостоятельно. Педиатр, гастроэнтеролог, ведущий аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Грек объяснила «Газете.Ru», как выглядит идеальный сладкий подарок для детей.

– На что обращать внимание при покупке сладостей?

– На состав продукции и на срок годности.

В идеале стоит отдавать предпочтение сладостям, изготовленным в соответствии с ГОСТом. В составе конфет или шоколада не должно быть пальмового масла и других жиров, эмульгаторов, красителей, ароматизаторов и любых добавок, кроме летицина – натурального загустителя, который способствует лучшему усвоению жиров.

В качественном шоколаде есть место только какао-маслу, тертому какао и сахару.

Производители готовых подарков порой идут на уловки и кладут в наборы сладости с истекающим сроком годности. Это не только влияет на вкусовые качества конфет, но может быть опасным для здоровья ребенка. Поэтому лучше самим выбирать максимально свежую продукцию.

– Как выбор новогоднего сладкого подарка зависит от возраста ребенка?

– Состав сладких подарков может варьироваться в зависимости от возраста детей.

Например, детям до семи лет не стоит давать горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов – он оказывает тонизирующий эффект и способен «перегрузить» нервную систему ребенка.

А малышам до четырех-пяти лет запрещено давать карамель и леденцы: ребенок может сломать зуб или даже подавиться.

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– Как правильно выбирать шоколад и шоколадные конфеты?

– Шоколад разрешено вводить в рацион ребенка после трех лет. Вместо большой шоколадной плитки в подарок можно положить две-три маленькие.

При этом предпочтение стоит отдать молочному шоколаду с содержанием какао-бобов не более 30%.

Горький шоколад, как уже говорилось, вреден для нервной системы.

Белый шоколад с точки зрения диетологии просто бесполезен: по сути, в нем нет ничего, кроме жиров и сахара.

Популярные шоколадные батончики также лучше не покупать. Они содержат слишком много сахара, эмульгаторов, красителей и прочих добавок. В качестве альтернативы можно использовать конфеты с начинкой из пралине или фруктового желе.

– Чем можно заменить конфеты?

– Здоровая и низкокалорийная альтернатива – конфеты и батончики на основе сухофруктов и фруктового пюре (фруктовые батончики).

По сравнению с классическими шоколадными конфетами такие лакомства содержат меньше сахара и больше полезной для пищеварения клетчатки.

– Можно ли в сладкий подарок класть печенье и вафли?

– Печенье и вафли разнообразят подарок. Кроме того, по сравнению с шоколадом, эти лакомства проще усваиваются детским организмом.

Главное – выбирать продукцию без начинки, так как при ее изготовлении часто используют красители и ароматизаторы.

Оптимальный вариант – простые свежие вафли, овсяное или злаковое печенье с высоким содержанием клетчатки.

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– Какие еще сладости подходят для детей?

– Натуральный мармелад, пастила и зефир – полезные и низкокалорийные лакомства. Мармелад содержит природные антиоксиданты, пектины и агар-агар – экстракт морских водорослей. Он нормализует пищеварение и благотворно влияет на тонус кишечника. В состав зефира также входят различные витамины и минеральные вещества.

Для сладкого подарка ребенку стоит выбирать натуральные варианты лакомств без добавления красителей, усилителей вкуса и шоколада.

А вот жевательный мармелад и разноцветный зефир в шоколаде детям лучше не давать.

– Какие лакомства опасно включать в детский подарок?

– Даже безвредные на первый взгляд сладости могут быть опасны для детей из-за наличия аллергенов в составе.

Аллергическую реакцию часто провоцируют арахис, орехи, мед, сухофрукты и цитрусовые.

Поэтому при сборе подарка обязательно стоит учитывать особенности здоровья ребенка, которому он предназначается.

Не лучший выбор для детского подарка – глазированные сырки и пирожные. Дело в том, что это скоропортящиеся продукты, поэтому всегда присутствует риск пищевого отправления.

Недопустимо класть в сладкий подарок для ребенка сладости с добавлением кофе и ликеров. Любой алкоголь даже в малых количествах негативно сказывается на детской нервной системе.

Также всем родителям стоит помнить о вреде красителей в леденцах и карамели – они способны вызвать аллергическую реакцию и боли в животе. А так называемые «шипучки» («взрывная карамель») могут содержать лимонную кислоту и диоксид углерода – их сочетание раздражает слизистую желудка и портит зубную эмаль.

close 100% Елена Грек, личный архив

– Сколько сладостей в идеале должно быть в сладком подарке?

– Суточная доза сладкого для детей трех-десяти лет составляет всего около 20 граммов, для ребят постарше – не более 25–30 граммов. Это менее трети стандартной плитки шоколада или две-четыре небольших конфеты.

На новогодних праздниках соблюсти эту норму удается редко, но все-таки каникулы не должны сопровождаться «пищевым загулом».

В противном случае велик риск столкнуться с такими неприятными последствиями как аллергии, диатезы, расстройства желудочно-кишечного тракта.

Поэтому сладкий подарок должен плюс-минус соответствовать возможностям детского организма и не подталкивать ребенка к перееданию.

Лучше собрать небольшой по весу набор с качественными сладостями, чем скупить два килограмма конфет сомнительного происхождения. С точки зрения медицины идеальный вес сладкого подарка — 250–300 граммов. При этом на шоколадные изделия должно приходиться не более 30% от его состава, а остальные 70% лучше заменить более легкоусвояемыми и полезными лакомствами.