«Горький шоколад – опасен, белый – бесполезен»: как собрать ребенку сладкий подарок

– На что обращать внимание при покупке сладостей?
– На состав продукции и на срок годности.
В идеале стоит отдавать предпочтение сладостям, изготовленным в соответствии с ГОСТом. В составе конфет или шоколада не должно быть пальмового масла и других жиров, эмульгаторов, красителей, ароматизаторов и любых добавок, кроме летицина – натурального загустителя, который способствует лучшему усвоению жиров.
В качественном шоколаде есть место только какао-маслу, тертому какао и сахару.
Производители готовых подарков порой идут на уловки и кладут в наборы сладости с истекающим сроком годности. Это не только влияет на вкусовые качества конфет, но может быть опасным для здоровья ребенка. Поэтому лучше самим выбирать максимально свежую продукцию.
– Как выбор новогоднего сладкого подарка зависит от возраста ребенка?
– Состав сладких подарков может варьироваться в зависимости от возраста детей.
Например, детям до семи лет не стоит давать горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов – он оказывает тонизирующий эффект и способен «перегрузить» нервную систему ребенка.
А малышам до четырех-пяти лет запрещено давать карамель и леденцы: ребенок может сломать зуб или даже подавиться.
– Как правильно выбирать шоколад и шоколадные конфеты?
– Шоколад разрешено вводить в рацион ребенка после трех лет. Вместо большой шоколадной плитки в подарок можно положить две-три маленькие.
При этом предпочтение стоит отдать молочному шоколаду с содержанием какао-бобов не более 30%.
Горький шоколад, как уже говорилось, вреден для нервной системы.
Белый шоколад с точки зрения диетологии просто бесполезен: по сути, в нем нет ничего, кроме жиров и сахара.
Популярные шоколадные батончики также лучше не покупать. Они содержат слишком много сахара, эмульгаторов, красителей и прочих добавок. В качестве альтернативы можно использовать конфеты с начинкой из пралине или фруктового желе.
– Чем можно заменить конфеты?
– Здоровая и низкокалорийная альтернатива – конфеты и батончики на основе сухофруктов и фруктового пюре (фруктовые батончики).
По сравнению с классическими шоколадными конфетами такие лакомства содержат меньше сахара и больше полезной для пищеварения клетчатки.
– Можно ли в сладкий подарок класть печенье и вафли?
– Печенье и вафли разнообразят подарок. Кроме того, по сравнению с шоколадом, эти лакомства проще усваиваются детским организмом.
Главное – выбирать продукцию без начинки, так как при ее изготовлении часто используют красители и ароматизаторы.
Оптимальный вариант – простые свежие вафли, овсяное или злаковое печенье с высоким содержанием клетчатки.
– Какие еще сладости подходят для детей?
– Натуральный мармелад, пастила и зефир – полезные и низкокалорийные лакомства. Мармелад содержит природные антиоксиданты, пектины и агар-агар – экстракт морских водорослей. Он нормализует пищеварение и благотворно влияет на тонус кишечника. В состав зефира также входят различные витамины и минеральные вещества.
Для сладкого подарка ребенку стоит выбирать натуральные варианты лакомств без добавления красителей, усилителей вкуса и шоколада.
А вот жевательный мармелад и разноцветный зефир в шоколаде детям лучше не давать.
– Какие лакомства опасно включать в детский подарок?
– Даже безвредные на первый взгляд сладости могут быть опасны для детей из-за наличия аллергенов в составе.
Аллергическую реакцию часто провоцируют арахис, орехи, мед, сухофрукты и цитрусовые.
Поэтому при сборе подарка обязательно стоит учитывать особенности здоровья ребенка, которому он предназначается.
Не лучший выбор для детского подарка – глазированные сырки и пирожные. Дело в том, что это скоропортящиеся продукты, поэтому всегда присутствует риск пищевого отправления.
Недопустимо класть в сладкий подарок для ребенка сладости с добавлением кофе и ликеров. Любой алкоголь даже в малых количествах негативно сказывается на детской нервной системе.
Также всем родителям стоит помнить о вреде красителей в леденцах и карамели – они способны вызвать аллергическую реакцию и боли в животе. А так называемые «шипучки» («взрывная карамель») могут содержать лимонную кислоту и диоксид углерода – их сочетание раздражает слизистую желудка и портит зубную эмаль.
– Сколько сладостей в идеале должно быть в сладком подарке?
– Суточная доза сладкого для детей трех-десяти лет составляет всего около 20 граммов, для ребят постарше – не более 25–30 граммов. Это менее трети стандартной плитки шоколада или две-четыре небольших конфеты.
На новогодних праздниках соблюсти эту норму удается редко, но все-таки каникулы не должны сопровождаться «пищевым загулом».
В противном случае велик риск столкнуться с такими неприятными последствиями как аллергии, диатезы, расстройства желудочно-кишечного тракта.
Поэтому сладкий подарок должен плюс-минус соответствовать возможностям детского организма и не подталкивать ребенка к перееданию.
Лучше собрать небольшой по весу набор с качественными сладостями, чем скупить два килограмма конфет сомнительного происхождения. С точки зрения медицины идеальный вес сладкого подарка — 250–300 граммов. При этом на шоколадные изделия должно приходиться не более 30% от его состава, а остальные 70% лучше заменить более легкоусвояемыми и полезными лакомствами.