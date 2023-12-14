«Мокрые ладони и ком в горле»: психолог — о детском страхе сцены и борьбе с ним

Дети часто нервничают перед публичными выступлениями, будь то новогодний концерт или спортивное соревнование. Вместе с Наталией Дербеневой, детским психологом и сооснователем детского сада Infant School Хамовники, «Газета.Ru» выяснила, откуда берется страх сцены и как его побороть.

Почему дети боятся выступать

Тремор, мокрые ладони и ком в горле перед публичным мероприятием знакомы каждому. Такое волнение — совершенно нормальное явление, которое свойственно и взрослым, и детям. Справиться с ним на самом деле намного проще, чем может показаться.

Но откуда берется этот страх?

80% детей не столько боятся, сколько стесняются заявить о себе. Переживают, что скажут что-то не то или будут выглядеть не так.

Куда меньше детей, которые действительно боятся всеобщего внимания или совсем не любят его. И, конечно, это связано с индивидуальными особенностями психики и темперамента отдельного ребенка. К примеру, интровертным детям бывает непросто налаживать коммуникацию со сверстниками, а выступление перед большой аудиторией, где есть и дети, и взрослые, может стать настоящим испытанием.

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В моей практике было всего двое детей, которые действительно сложно переживали разные праздники и события с большим числом людей. Так, одна наша воспитанница всегда плакала во время мероприятий . Приходилось кому-то из воспитателей или родителей выходить на сцену, чтобы ей было спокойнее. И это даже несмотря на то, что ребенок очень ждал концерт, готовился к нему.

А другая девочка, например, боялась Деда Мороза и участвовала в утреннике только до и после его выхода. Но это очень редкие случаи: подавляющее большинство детей все же не боятся петь или декламировать стихи, а просто стесняются это делать.

Как побороть страх сцены

Выступать на публике — это навык, который ребенок может с легкостью обрести при постоянной практике. Эти рекомендации помогут детям побороть волнение на школьном концерте или при презентации доклада перед классом. И самое главное — тренироваться можно в домашних условиях.

1.Дайте ребенку возможность говорить больше. Тренировка речи важна не столько для публичных выступлений, сколько для формирования уверенности в себе. Учите его полно отвечать: не односложно, без угукания, хмыкания и так далее. Кроме того, напоминайте о каких-то простых вещах — вроде того, что нужно поздороваться, попрощаться, поблагодарить.

Дети порой могут стесняться и этого, наша задача — помочь им справиться с этим стеснением.

2.Разучивайте стихотворения и отрывки из прозы. Сам процесс разучивания развивает речевой аппарат ребенка: он слышит и произносит новые слова, запоминает их звучание, учит значение. А если вы еще и будете рассказывать выученные отрывки перед другими членами семьи или друзьями, то у вас случится настоящая «минута славы».

3.Создавайте поводы для выступлений. И нет, речь совсем не про большие мероприятия. Поскольку наша задача — помочь ребенку обрести уверенность и справиться со стеснением, можно начать с каких-то небольших интерактивов.

Например, подготовить небольшой рассказ о своей любимой игрушке или сделать настоящий доклад с фотографиями из недавнего путешествия.

Выступать можно перед любой аудиторией. Мы в детском саду это практикуем в каждой группе: дети по очереди рассказывают истории на интересные им темы, задают друг другу вопросы и тем самым учатся делать доклады.

Можно также подготовить что-то тематическое вроде литературного вечера: устроить настоящие книжные посиделки с чаем у игрушечного камина, обсудить прочитанную книжку или даже рассказать отрывок наизусть. А если найдутся силы, то организовать театрализованное представление по прочитанному произведению. И вовсе необязательно, чтобы оно соответствовало каким-то требованиям. Главное, чтобы это было интересно и помогало учиться держать себя перед аудиторией.

Практика выступлений — это единственно верная вещь, которая поможет ребенку побороть стеснение перед публикой.

И очень важно, чтобы она была не только частой, но и вариативной. Чем больше практики в разных условиях, тем быстрее ваш ребенок научится стоять на сцене, не испытывая страха. Наоборот, он начнет получать удовольствие от легкого волнения перед мероприятием, ведь за ним будет следовать отличный результат!