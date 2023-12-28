Куда пойти на прогулку в Москве на зимних каникулах: три маршрута для семей с детьми

Зимние каникулы идеально подходят для семейных прогулок. Куда отправиться, если удалось ненадолго выбраться в столицу из другого города или московский парк у дома уже надоел? Вместе с основателями приложения ChallengeGo, которое помогает совмещать физическую активность с познавательной деятельностью, «Газета.Ru» составила несколько маршрутов по центру Москвы. Вы сможете совместить приятное с полезным: выполнить свою дневную норму движения и интересно провести время вместе с детьми.

Маршрут «Литературный — от Патриков до Хамовников»

close 100% Яндекс Карты

Этот прогулочный маршрут подойдет для семей с детьми школьного возраста.

Начинается он на площади Маяковского, где стоит памятник поэту. Идем от него вдоль Большой Садовой улицы и сворачиваем налево — во двор дома, где находится музей М.А. Булгакова. Именно эта коммуналка стала прототипом «нехорошей» квартиры, где поселился Воланд со свитой в романе «Мастер и Маргарита».

Выходим из музея и идем к Патриаршим прудам, чтобы почувствовать себя героями булгаковского романа. Если позволит погода и у вас с собой окажутся коньки, то на пруду можно даже покататься или просто поиграть в снежки с детьми.

В Большом Патриаршем переулке можно выбрать место для обеда, например в ресторане «Мари Vanna» с домашней кухней.

Далее направляемся через Малую Бронную к улице Спиридоновка. Стоит заглянуть в музей-квартиру Максима Горького, которая расположилась в особняке Рябушинского — здании в стиле ар-нуво, спроектированном архитектором Федором Шехтелем. Наверняка вас с детьми удивят винтовая лестница, камин в столовой и витражи.

После музея идем к Никитскому бульвару, любуясь храмом «Большое Вознесение» и храмом Феодора Студита. Пройдя вдоль Никитского, заглянем во двор дома Н.В. Гоголя, который стоит по правую руку, — здесь писатель прожил последние четыре года своей жизни.

Постарайтесь заранее прочитать вместе с ребенком его рождественские рассказы — это придаст зимней прогулке особую атмосферу.

Кстати, памятник во дворе изначально стоял на Гоголевском бульваре, но он настолько не нравился Иосифу Сталину, что скульптуру пришлось перенести в более незаметное место — во двор на Никитском бульваре.

С Никитского выходим на Гоголевский бульвар и потом сворачиваем во двор «Московского музея современного искусства» (ММОМА). Здесь стоит хрустальная часовня, построенная по проекту Зураба Церетели. Она не освящена, но посмотреть на нее как на интересный архитектурный замысел точно стоит. К слову, поблизости расположен известный дом-коммуна, или «Дом художников».

Доходим до станции метро Кропоткинская и поворачиваем направо — в сторону улицы Пречистенка. Здесь расположился музей Льва Толстого, где можно подробно познакомиться с его биографией и творчеством — возможно, у ребенка появится особый интерес к произведениям этого русского писателя.

Затем выходим на Лопухинский переулок, который ведет к Остоженке — самое время рассмотреть вблизи интересную архитектуру: особняки Кекушевой и Лыжина, доходный дом Грязнова.

Доходим до музея Ивана Тургенева и при желании покупаем билет на постоянную экспозицию — детям это будет полезно.

Завершить литературный маршрут можно в кафе какао и десертом, например в Conversation.

Маршрут «По новогоднему центру через «Зарядье»

close 100% Яндекс Карты

Начинаем маршрут длиной в 5 км у Большого театра, который сейчас украшен инсталляциями елочных шаров и гирляндами. От него двигаемся в сторону «Центрального Детского Магазина» (ЦДМ) и оцениваем зимний декор в его витринах. Можете зайти внутрь, чтобы посмотреть инсталляции из Lego, собрать собственный проект из конструктора и сфотографировать детей на подиуме Barbie. Если ничего не планируете приобретать, обсудите это с детьми заранее — соблазнов в виде недешевых игрушек там будет немало.

Выходим из ЦДМ, переходим Театральный проезд и сворачиваем направо у ТЦ «Наутилус», чтобы зайти в «Пират Мармелад» на Никольской и при желании захватить немного лакомств на прогулку.

С Никольской улицы выходим обратно к Новой площади и идем по направлению к Старой. По пути увидим памятник героям Плевны. Кстати, прямо внутри него есть крошечная часовня, в которую можно зайти.

Дальше двигаемся по зимнему Ильинскому скверу и сворачиваем на улицу Варварка.

С детьми постарше можно зайти в палаты бояр Романовых по заранее купленному билету, чтобы познакомиться с бытом московских дворян XVI–XVII веков.

Спускаемся в «Зарядье», чтобы пройтись по территории заснеженного парка и выйти на Парящий мост. К слову, в парке есть «Ледяная пещера», куда можно заглянуть, чтобы дети познакомились с миром Арктики. После путешествия «на север» желательно согреться, поэтому двигаемся в сторону гастроцентра, чтобы взять горячее какао.

Отогревшись, выходим из парка на Варварку и идем прямиком к храму Василия Блаженного, а потом поворачиваем направо — к ГУМ-Ярмарке. Тут мы оказываемся в настоящей зимней сказке: музыка, огни и праздничное настроение. Здесь можно полакомиться трдельниками (вид традиционной выпечки стран Центральной Европы) и согреться безалкогольным глинтвейном, а также прицениться к сувенирам.

Дальше наш путь лежит на ГУМ-каток, билеты на который при желании лучше купить заранее, так как их быстро разбирают. Для детей, которые еще неуверенно стоят на коньках, здесь есть специальные «помощники» — пингвины.

С катка выходим на Манежную площадь: фотографируемся у главной елки и катаемся на бесплатной карусели. Завершить маршрут можно вкусным обедом, например в Osteria Mario в ТЦ «Охотный ряд» — здесь точно есть детское меню.

Маршрут «По Хамовникам – с детьми»

close 100% Яндекс Карты

Отправная точка — кольцевая станция метро «Парк Культуры».

Начать маршрут можно с «Музея Москвы», в котором есть программы для детей разных возрастов: мастер-классы и экскурсии.

Далее идем вдоль Комсомольского проспекта, где вы увидите храм Николая Чудотворца 1679 года постройки. Если ребенок любит историю, ему будет интересно узнать, что первый храм в честь этого святого построили из древесины в 1625 году, а сам он был центром Хамовной Слободы. В 1657-м сооружение было уже каменным, а ныне существующее — заложено в 1679 году при царе Федоре Алексеевиче.

Прогуляйтесь еще немного по проспекту и при желании зайдите куда-нибудь перекусить. Например, по пути встретится пиццерия Crosta. Кстати, по воскресеньям здесь проходят бесплатные художественные мастер-классы для детей.

После обеда проходим по улице Льва Толстого, где находится усадьба писателя. Правда, внутрь до 2025 года не попасть: идет масштабная реконструкция. Зато по дороге можно рассказать то, что вы сами знаете о писателе и его творчестве.

С противоположной стороны улицы можно зайти на территорию компании «Яндекс», чтобы сосчитать все скульптуры лошадей и посмотреть на большую елку, стоящую на месте летних теннисных столов.

Дойдя до конца улицы и перейдя дорогу, вы попадете в сквер Девичьего Поля, который начинается с огромного памятника Льву Толстому. Здесь находятся две детские площадки, а на центральной площади у стадиона иногда проходят городские праздники. Проходим парк насквозь, и пока еще есть силы, двигаемся в сторону Новодевичьего монастыря.

Маршрут выбирать вам: либо по широкой Большой Пироговской (ранее Большая Царицынская улица, которая вела из Кремля в монастырь), либо по тихой, но живописной Погодинской улице, где можно посмотреть на Погодинскую избу (историческое здание на Девичьем поле), сохранившуюся до наших дней.

В парке перед монастырем вы сможете покататься на горке (при желании не забудьте взять с собой небольшую ледянку), а также пройтись вокруг пруда, потереть носы бронзовым уткам, чтобы загадать желание, и насладиться красотой парка и монастыря.

После этого вам наверняка захочется перекусить, поэтому идем на Усачевский рынок через Малую Пироговскую и там ставим «вкусную» точку этого маршрута.