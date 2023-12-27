Как выжить на ледяной горке? Врачи и психолог — о том, как правильно использовать «ватрушку»

Катание с ледяных горок — одно из любимых зимних развлечений российских детей. Однако из-за невнимательности родителей ребенок может получить травму на склоне. Как уберечь детей во время катания и что делать, если ребенок все же упал? Об этом «Газете.Ru» рассказали детский травматолог, педиатр и психолог – специалист по безопасности.

Правила катания на ледяной горке

Существуют правила поведения на ледяных горках, которые помогут исключить травмы во время катания. О них рассказала Ольга Бочкова, семейный психолог, руководитель «Академии безопасности Ольги Бочковой».

Для катания нужны шлем, наколенники, налокотники, защита для запястий.

Склон для катания должен быть укатанным, ровным и снежным. Недопустимо присутствие деревьев, столбов, водоемов, трамплинов, заборов, проезжей части поблизости.

Следует выбирать ребенку склон по возрасту — дошкольники и подростки катаются отдельно.

Важно избегать сцепок и привязывания санок к снегоходу.

На склоне необходимо соблюдать очередность катания.

Когда скатились — трассу нужно сразу же освободить.

Если на склоне становится слишком много людей — лучше покинуть его, чтобы не потерять ребенка из виду.

Необходимо научить детей правильно скатываться — ноги вытягивать вперед или раздвинуть в стороны, согнув в коленях. Кататься лежа на животе или стоя — опасно.

Стоит заранее объяснить, как правильно падать — группироваться в «комочек».

Нельзя оставлять ребенка одного – он всегда должен быть под присмотром.

«Учтите, что кататься на ватрушках можно только на специально выделенных и оборудованных трассах. Если использовать их на склонах — высок риск переломов и черепно-мозговых травм — как для самих катающихся, так и для окружающих», — предупредила Ольга Бочкова.

Что чаще приводит к травмам во время катания

Врач-травматолог, детский ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Николай Бацаленко рассказал о распространенных ошибках на ледяной трассе:

«Каждый год мы имеем дело с детскими травмами, полученными во время катания на ледяных горках. Почему так происходит? Из-за несоблюдения правил безопасности, которые устанавливаются на склонах для катания.

Например, многие пренебрегают даже ношением шлема, не говоря уже о наколенниках и налокотниках. Или используют неподходящий шлем, который не способен защитить все необходимые зоны: голову, уши и подбородок. А это очень важно при возможном падении.

Еще одна ошибка — использование некачественных санок, тюбингов и ледянок, конструкция которых не обеспечивает безопасный спуск. В итоге травму получает и тот, кто использует такие опасные санки, и окружающие его дети. Поэтому важно убедиться, что любое используемое для катания на ледяных горках средство соответствует стандартам безопасности».

По словам детского травматолога, к травмам нередко приводит несоблюдение дистанции между катающимися: «Она должна быть достаточной, чтобы предотвратить столкновения или опасные ситуации. Обычно рекомендуется держать дистанцию не менее нескольких метров друг от друга».

Николай Бацаленко рекомендует не кататься на склонах в запрещенных зонах (вблизи проезжей части дороги, около водоемов, рядом с деревьями или столбами): «Лучше потратить время, но найти в городе нормальную горку и не рисковать здоровьем детей».

Как помочь ребенку при травме на ледяной горке

Травматолог, ортопед Николай Бацаленко рассказал, что чаще всего при катании на ледяных горках дети подвержены переломам рук, ног, ключиц и травмам головы, включая сотрясение мозга (при отсутствии шлема риски возрастают в разы).

«Падения на твердую поверхность могут привести к ушибам и ссадинам, вызванным сильным ударом обломков льда или других объектов», — добавил доктор.

Павел Озорных, врач-педиатр медицинской компании СберЗдоровье, объяснил, что делать при падении с ледяной горки:

«Важно обратить внимание на общее состояние.

Незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи нужно, если ребенок с трудом двигается или ограничивает в движении отдельною часть тела, например, хромает.

То же самое надо сделать, если вы заметили открытую рану, которая обильно кровоточит. И уж тем более, если ребенок находится в бессознательном или полубессознательном состоянии».

Также врач отметил, что родителей должны насторожить апатия, вялость и сниженная активность ребенка:

«А особенно, если его тошнит или он просится спать. В такой ситуации стоит понаблюдать за самочувствием ребенка, и при малейших сомнениях обратиться за медицинской помощью. Однако не стоит пренебрегать посещением врача и в случаях, если ребенок неудачно упал, но в целом чувствует себя хорошо».

Можно ли оказать первую помощь ребенку самостоятельно? На этот вопрос педиатр Павел Озорных отвечает так: «Для того, чтобы оказать первую помощь при травме, как правило, нужны перевязочные материалы и дезинфицирующие средства, которые редко кто берет с собой на катание. Вдобавок, если случился перелом, то корректно установить шину сможет только врач, поэтому при любых травмах следует незамедлительно обратиться в травмпункт или вызвать скорую медицинскую помощь».