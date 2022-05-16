Не только дети до 18 лет: кто может претендовать на наследство без завещания

Если родственника не упомянули в завещании, то это не всегда значит, что он останется без наследства. О том, кому положена обязательная доля независимо от воли наследодателя, «Газете.Ru» рассказала юрист Полина Гусятникова.

Что такое обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве – это часть имущества, которая полагается определенным категориям граждан РФ независимо от содержания завещания или наследственного договора.

Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners объясняет это на примере:

«Допустим, умирает мужчина, который по завещанию оставил все свое имущество второй супруге и ребенку от второго брака. Но у него есть еще несовершеннолетний ребенок от первого брака, который не упоминается в завещании. В этом случае ребенок от первого брака тоже может получить долю в наследстве, несмотря на завещание».

Эксперт отмечает, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону (то есть когда нет завещания и имущество делится между наследниками поровну).

Дети

Обязательная доля в наследстве полагается не только несовершеннолетним сыновьям и дочерям, но и нетрудоспособным взрослым детям (например, инвалидам). И не имеет значения, что родитель решил не вписывать их в свое завещание. В данной ситуации усыновленные дети приравниваются к родным.

Что делать, если, например, отец упомянул ребенка в завещании, но выделил ему слишком маленькую долю? По словам юриста, в таких ситуация важно знать о своих правах: «Обязательная доля положена несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, если по завещанию они получают меньше этого. Например, умирает мужчина, у которого есть жена и двое детей от первого брака. У него в собственности была двухкомнатная квартира и автомобиль. По завещанию он оставляет квартиру супруге, а автомобиль детям. В этом случае дети от первого брака смогут претендовать на обязательную долю в наследстве, потому что то, что они получили по завещанию, меньше того, что полагается им при выделении обязательной доли».

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Родители

На обязательную долю могут претендовать нетрудоспособные родители или усыновители умершего.

«Нетрудоспособными по закону считаются граждане, достигшие пенсионного возраста и инвалиды», – уточняет юрист.

Это правило действует, если родители или усыновители не наследуют по завещанию или наследственному договору, а также, если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

Муж и жена

Как сообщает эксперт, трудоспособный муж или жена не могут претендовать на купленное до брака имущество, если второй супруг не упомянул их в завещании.

«На обязательную долю в наследстве может претендовать нетрудоспособный супруг, если он не включен в завещание или получает по завещанию меньше положенной ему обязательно доли», – поясняет Полина Гусятникова.

Например, у мужа есть квартира, которая была нажита до брака, он умирает и завещает ее своему сыну. Если жена трудоспособна, то не получит ничего. Если же нетрудоспособна, то ей полагается обязательная доля в наследстве. Например, наследников всего двое – сын и она – то в качестве обязательной доли она получит одну четвертую.

Другое дело, когда недвижимость была приобретена в браке. При таких обстоятельствах женщина в любом случае получит половину, а доля мужа уже делится между наследниками.

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Бабушки, дедушки и другие родственники

Могут ли претендовать на наследство дедушка или бабушка, не включенные в завещание? На этот вопрос Полина Гусятникова отвечает так:

«Прямого указания в ст. 1149 ГК РФ на право бабушек и дедушек наследодателя на обязательную долю нет. Однако они могут на нее претендовать, если на момент смерти наследодателя они являлись нетрудоспособными и находились у умершего на иждивении не менее одного года. При этом они могли проживать как совместно с ним, так и отдельно от него».

То же самое касается и других родственников, например, братьев, сестер, племянников и так далее.

Внуки

Например, бабушка одной внучке завещала квартиру, а второй – нет. Может ли вторая внучка претендовать на долю вне зависимости от завещания?

Как объясняет юрист, это возможно только в том случае, если внучка была нетрудоспособна и находилась у бабушки на иждивении более одного года до ее смерти. В остальных случаях она остается без наследства.

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Люди, не имеющие родства

Иногда на долю в наследстве имеют право чужие с точки зрения родства люди.

«На обязательную долю в наследстве могут претендовать нетрудоспособные иждивенцы, не являющиеся родственниками умершего, которые на момент его смерти не менее года проживали совместно с покойным и находились у него на содержании», – объясняет юрист.

Какие документы нужны для получения обязательной доли

Юрист рекомендует: «Лицу, обладающему правом на обязательную долю в наследстве, необходимо обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя в течение шести месяцев после открытия наследства с необходимыми документами».

В это список входят:

– Заявление о принятии обязательной доли наследства.

– Документы, подтверждающие право на обязательную долю (например, справка об инвалидности, свидетельство о рождении ребенка и так далее).

– Если речь идет об иждивенцах, то документы, подтверждающие, что они находились на содержании умершего в последний год его жизни (например, чеки, свидетельства о денежных переводах и так далее).

– Для иждивенцев, которые должны были совместно проживать с наследодателем, подтверждением будет регистрация по тому же адресу.

– Документы, подтверждающие родство.

Что делать, если вы столкнулись с трудностями?

«Важно понимать, что нотариус – это не судья. В его обязанности не входит разбираться кто прав, кто виноват. Поэтому если вам отказывают в предоставлении права на обязательную долю из-за нехватки каких-то документов, например, подтверждающих, что вы находились на иждивении у умершего, вы можете обратиться в суд. Там свою позицию можно будет доказать в том числе с помощью свидетельских показаний», – объясняет юрист.

Как высчитывается обязательная доля на наследство

Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Однако здесь много нюансов, и размер доли будет зависеть от каждой конкретной ситуации.

По словам Гусятниковой, для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Также имеет значение стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем.

«Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из завещанной части наследственного имущества лишь в тех случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна», – уточняет эксперт.