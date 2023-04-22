«Способность школьной формы стирать социальные различия – весьма сомнительна»

О том, как появилась школьная форма в нашей стране, обязаны ли сегодня дети носить ее в стенах учебного заведения и действительно ли она способна влиять на дисциплину и стирать социальные различия, «Газете.Ru» рассказали педагоги, психолог, юрист и сами школьники.

История ученической формы в России

Как рассказывает сооснователь Филипповской школы Оксана Пороховская, в Российской империи к началу XX века форму по должности носили не только военные и полицейские, но и чиновники, инженеры, учителя, почтальоны, кондукторы, а строгие требования к внешнему виду распространялись даже на извозчиков и дворников:

«В начальных народных училищах обычно обходились без формы, но если хочешь учиться дальше – в гимназии, училище, а тем более в университете – будь добр носить форму не только на занятия, но и вообще круглый год, кроме разве что каникул на даче».

По словам эксперта, советская власть освободила детей от формы, но ненадолго – с введением обязательной семилетки в 1949 году она была возвращена:

«Новый цикл «демократизации» начался в 90-е годы прошлого века, и с тех пор введение школьной формы – это право школы, а не обязанность. Тогда же остановились фабрики, производившие школьную форму. Даже привыкшие к ней государственные школы вынуждены были мириться с ее отсутствием. А большинство возникших в это время частных школ ее никогда и не имели. И, несмотря на то, что форма в школах сегодня встречается все реже, обсуждений этой темы не становится меньше, ведь пестрое племя учеников нужно дополнительно мотивировать и дисциплинировать. Более того, формируются новые взгляды и мнения на школьную форму, которые нередко противоречат друг другу».

Может ли сегодня ученик отказаться от ношения школьной формы

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников объясняет, что школа может ввести положение об обязательном ношении школьной формы, которое будет закреплено во внутренних документах, например, в Уставе учебного заведения:

«Если такое положение есть, то в соответствии с Законом об образовании, ученики должны его исполнять. При этом учебное заведение не имеет права требовать, чтобы родители приобретали школьную форму только в определенном магазине, заказывали в определенном ателье, покупали только тот фасон, а не иной».

Эксперт уточняет, что школа дает рекомендации, как должна выглядеть форма: «При этом, если ученик придет не в синих брюках, а, допустим, в серых – это не будет считаться нарушением, так же, если ученица придет в синей юбке, а не в коричневой».

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Что будет, если во внутренних документах прописано, что школьная форма обязательна, а ученик отказывается ее носить? Петр Гусятников отвечает, что к ребенку могут применить дисциплинарные меры взыскания, например, сделать замечание, объявить выговор:

«Может даже дойти до исключения из школы. Но на практике такое встречается редко и может быть применимо разве что к каким-то закрытым частным учебным учреждениям. В обычных муниципальных школах, скорее всего, будут делать замечания, проводить беседы с родителями, объявлять выговоры и так далее».

По словам юриста, если во внутренних документах прописано, что ношение школьной формы носит рекомендательный характер, то за отказ ее носить вовсе не может последовать каких-либо санкций.

Сглаживает ли школьная форма социальные различия

Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук замечает, что изначально идея введения школьной формы заключалась в том, чтобы дисциплинировать учащихся, сгладить социальные различия между ними и сплотить коллектив:

«Следование правилам школы, в том числе ношение школьной формы и необходимость ежедневного ухода за ней в некоторой степени дисциплинирует обучающихся. Однако способность школьной формы стирать социальные различия – весьма сомнительна. Современные дети могут найти множество различных способов выяснить социальный статус и материальное положение друг друга. Это, например, рюкзак или сумка, обувь, школьные принадлежности, модель телефона, способ, которым ребенок добирается до школы, места, где семья проводит отпуск и так далее. К тому же цена и качество материалов обязательной формы может также вызывать вопросы у родителей и подходить далеко не всем».

По мнению Юлии Токарчук, оптимальным является вариант выбора свободной формы в базовом офисном стиле: «С одной стороны, это дает возможность детям научиться соблюдать дресс-код и следовать общепринятым правилам, с другой – у родителей есть возможность выбора качества и ценовой категории школьной формы, которая подходит именно им».

Такого же мнения придерживается Оксана Пороховская: «Сегодня социальный статус семьи, в которой растет ребенок, скорее выдадут гаджеты, аксессуары и машина, на которой его привозят в школу».

По поводу школьной формы высказался и ученик 11 класса московской школы Руслан Хакимов: «Я полагаю, что вместо формы нужен дресс-код, причем основанный на морально-этических принципах. Так никто не будет выглядеть вызывающе и всем будет комфортно».

Влияет ли школьная форма на результаты обучения

Кирилл Клопков, учитель истории и координатор в Филипповской школе, считает, что детям комфортнее без формы. Однако, по словам педагога, она все же играет свою роль:

«В основе рабочей обстановки на уроке – грамотно установленные правила и мастерство учителя, а не внешние факторы. Хотя справедливости ради нужно отметить, что наличие формальных ограничений (той же формы) могло бы помочь ребенку ощутить рамки рабочего процесса и быстрее в него включиться. Если вы помните локдаун, то переодевание в специальную «рабочую» одежду вместо домашней многим помогало более продуктивно работать удаленно».

Своим мнением также поделился шестиклассник учебного заведения Ваня Лавриненко:

«Я много раз слышал, что школьная форма формирует дисциплину и порядок, не будет травли или еще чего-то в этом духе. Но эта форма обычно дорогая, к тому же нужно иметь несколько комплектов. И она обычно очень неудобная и холодная. Я больше склоняюсь к свободной одежде, так как тогда каждый может проявить себя. Можно будет обойтись и без травли, если принять соответствующие меры».

Укрепляет ли школьная форма имидж учебного заведения

Оксана Пороховская полагает, что не только форма, но и отказ от нее многое говорит детям о школе:

«Если школа настаивает на форме, она как бы подчеркивает, что дети нуждаются во внешнем контроле, в том числе на уровне одежды; им еще не доступна привилегия взрослых – самим создавать свой образ и контролировать свой внешний вид. Такие школы предпочитают раз и навсегда определить, что для них приемлемо, а что нет, и в дальнейшем настаивать на своем. «Школы без формы» напротив, предоставляя детям самим решать, во что одеться, демонстрируют, что ценят их самовыражение, доверяют их вкусу и готовы при необходимости обсуждать, что в школе прилично и уместно. Это трудоемко, но очевидно, что именно такая позиция импонирует подросткам».

Свою точку зрения о школьной форме высказала московская девятиклассница Ариадна Виноградова:

«Я училась первые 5 классов в школе, где форма была обязательна в 1-4 классах, но поощрялась и в дальнейшем. Мне кажется, в этом есть смысл. Маленьким детям школьная форма может помочь войти в более формальную обстановку. А для взрослых осознанных подростков форма лишняя. Если бы в нашей школе ввели форму, я бы не поняла и расстроилась, потому что мне кажется, что это урезает возможность огромному количеству интересных людей в школе самовыражаться».