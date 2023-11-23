Грипп или ОРВИ: как отличить?

Такие простудные заболевания как грипп и ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) часто протекают практически одинаково, но при этом грипп куда коварнее, чем обычная простуда. Именно поэтому «врага» важно знать в лицо, то есть уметь вовремя выявить заболевание и правильно лечить. Как это сделать, «Газете.Ru» рассказала Валерия Тхорикова, врач-терапевт клиники К+31.

Определение гриппа и ОРВИ

Тхорикова напомнила, что грипп и острые респираторные вирусные инфекции из года в год лидируют в списке инфекционных заболеваний, особенно в осенне-зимний сезон. По данным ВОЗ, ежегодно фиксируется около миллиарда случаев гриппа и респираторных инфекций. Но есть и хорошая новость — в легкой форме ни грипп, ни острые респираторные вирусные инфекции не представляют опасности для здорового человека.

«Дальше начинаются тревожные частности. Для пациентов из группы риска, например, детей и пожилых, при наличии хронических заболеваний, грипп может быть смертельно опасным. Каждый год от 290 000 до 650 000 человек умирают от дыхательных патологий и других осложнений, вызванных именно вирусом гриппа», — предупредила Тхорикова.

Грипп: особенности и симптомы

Врач напомнила, что грипп вызывается вирусами типов А, B и С. Они имеют сферическую форму и покрыты гликопротеиновыми шипами, которые позволяют вирусу проникать в клетки дыхательных путей.

Вирус гриппа типа A считается наиболее опасным. Он способен мутировать и изменять свою структуру, а также вызывать сезонные эпидемии. Вирусы типов B и С не так заразны и, как правило, вызывают легкие формы заболевания.

«Грипп очень заразен: вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле, чихании и разговоре. Также возможно заражение бытовым путем при контакте с поверхностями. Особенно заразен больной в первые 5-7 дней, а первые симптомы обычно появляются через 2 дня», — объяснила врач.

Она напомнила, что симптомы гриппа включают:

● высокую температуру,

● головную боль,

● слабость,

● боль в мышцах и суставах,

● насморк,

● кашель,

● боль в горле.

ОРВИ: особенности и симптомы

Тхорикова рассказала, что острые респираторные заболевания вызываются целой группой вирусов, и все они передаются воздушно-капельным путем. Самые распространенные — риновирусы. Они вызывают насморк, заложенность носа, кашель, головную боль, боль в горле и слабость.

«Аденовирусы могут вызывать симптомы, похожие на грипп или насморк, а также приводить к более серьезным осложнениям, таким как конъюнктивит, бронхит или пневмония. Другие вирусы, которые вызывают ОРВИ, — это параинфлюэнца, вирус RS и метапневмовирус», — рассказала специалист.

Симптомы ОРВИ включают:

● насморк или заложенность носа,

● кашель,

● боль в горле,

● головную боль,

● слабость и усталость,

● легкую боль в мышцах и суставах,

● температуру тела не выше 38,2 °C,

● иногда может быть легкий кашель с мокротой.

Как отличить грипп от ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции)

По словам врача, легкую форму гриппа совершенно невозможно отличить от острой респираторной вирусной инфекции. У них одинаковые симптомы — кашель, насморк, боли в горле, недомогание, температура до 38 °C. Но и лечение большинству пациентов не нужно — болезнь самостоятельно проходит в течение 7-10 дней.

«Правда, если температура поднимается выше 38 °C, у гриппа появляются отличительные особенности. Это сильная головная и мышечная боль, сонливость, даже спутанность сознания. А уже потом присоединяются катаральные явления. Вот другие симптомы, которые должны насторожить:

● одышка, боль в груди,

● очень сильная слабость и усталость,

● тяжелый кашель с мокротой,

● невыносимая головная боль.

Пациентам, находящимся в группе риска, лучше пройти диагностику даже при легких симптомах. Это дети младше 2 лет, пожилые старше 65 лет, беременные, люди с сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями», — рассказала врач.

Как диагностировать заболевание

По словам врача, диагностика осуществляется несколькими способами:

Клинический осмотр: специалист может определить грипп на основе описания симптомов и физического обследования пациента.

2. Тесты: существуют различные тесты, которые могут помочь диагностировать грипп. Многие из них предназначены для домашнего использования.

3. Кровь: показатели антител к вирусу гриппа могут говорить о стадии заболевания.

Оптимальный вариант — при первых же симптомах сделать домашний экспресс-тест, причем на грипп и COVID-19 одновременно, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Как лечить заболевания

Тхорикова напомнила, что самое главное — это профилактика. Нужно соблюдать простые и известные всем меры предосторожности: регулярно обрабатывать руки антисептиком, носить маску в людных местах, не контактировать с больными, а также поддерживать здоровый образ жизни — употреблять в пищу фрукты и овощи, спать не менее 8 часов в день.

«И, конечно, очень важна вакцинация. Она нужна всем и жизненно необходима пациентам из группы риска. Вакцинация от гриппа не поможет против остальных ОРВИ, которых огромное количество, но защитит от тяжелых осложнений и попадания в реанимацию.

Доказанное лечение гриппа — это так называемая этиотропная терапия. А именно, противовирусные препараты. Остальное — это облегчение симптомов, например, сосудосуживающие капли при насморке и жаропонижающие при головной боли и температуре.

Если развиваются осложнения, например, пневмония или гайморит, их лечат по клиническому протоколу», — объяснила Тхорикова.

«К сожалению, уберечься от ОРВИ и гриппа нельзя — каждый из нас хотя бы раз в жизни переболеет и тем, и другим. Важно быть внимательным к своему самочувствию и самочувствию близких: своевременно вакцинироваться, помнить о том, что грипп может быть опасен своими осложнениями, и при появлении первых симптомов не откладывать экспресс-диагностику», — подытожила врач.