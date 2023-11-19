«Трудовой кодекс не предусматривает увольнение за длительный больничный»: юрист — о больничных выплатах

Осенью дети начинают чаще болеть, и у родителей возникает проблема: как лавировать между необходимостью взять больничный и не нажить неприятностей с работодателем. О том, как снизить риск простуд и правильно оформлять больничные, «Газете.Ru» рассказали врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Екатерина Морозова и юрист, руководитель Центра ПБУ Елена Шипилова.

Как правильно брать больничный

Елена Шипилова напомнила, что в соответствии со статьей 5 Закона № 255-ФЗ в случае необходимости ухода за больным членом семьи (в том числе ребенком) родителям выдается листок нетрудоспособности, это же распространяется на случаи, когда в саду объявили карантин.

«На практике взрослые могут столкнуться с проблемами на работе из-за «бесконечных больничных». Без осуждающих взглядов обойтись трудно. Но трудовой кодекс РФ не предусматривает такого основания для увольнения, как длительное нахождение на больничном, в том числе по уходу за ребенком», — объяснила Елена Шипилова.

Она добавила, что из этого правила есть одно исключение: уволить за отсутствие на рабочем месте по причине длительной (то есть свыше четырех месяцев) временной нетрудоспособности можно государственного гражданского служащего, поскольку отношения с этой категорией работников регулируются не ТК, а законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Шипилова напомнила, что сотрудник, находясь на больничном, может продолжать работать удаленно, но за это время ему положена либо зарплата, либо пособие, а не обе выплаты.

Также можно отработать на больничном не все дни: в этом случае оплата производится комбинированно: за отработанные дни — зарплата, за неотработанные — пособие.

Она добавила, что в 2023 году люди, работающие по договорам ГПХ, авторского заказа или авторы произведений науки, литературы, искусства (за исключением самозанятых), могут получить пособие по временной нетрудоспособности, если страхователь в 2022 году перечислил страховые взносы на сумму не менее 4833,72 руб.

Шипилова объяснила, что с 2022 года больничные стали электронными, и почти во всех регионах России действует система прямых выплат: Фонд пенсионного и социального страхования сам перечисляет пособие, а сотрудники не обязаны предоставлять работодателю бумажный листок нетрудоспособности. При этом закон не регламентирует ни количество взятых больничных листов, ни срок, который необходим для выздоровления.

Она добавила, что взрослому, который находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, листок нетрудоспособности выдается, если он работает на условиях неполного рабочего времени или на дому.

Можно ли не болеть совсем

Екатерина Морозова напомнила, что ОРВИ болеют большинство детей, но при этом само понятие «часто болеющий ребенок» можно назвать наследием советской медицины. Сегодня же, по словам врача, специалисты склоняются к тому, что для детей в возрасте 3-4 лет до шести эпизодов ОРВИ в год не являются отклонением, ведь иммунитет в детском организме формируется не сразу, а в несколько этапов, поэтому дети и болеют чаще взрослых.

«Родители часто начинают водить ребенка по всем врачам подряд, хотя достаточно квалифицированного педиатра. Он расскажет, что к настораживающим факторам относятся постоянная слабость, повышенная утомляемость, увеличение селезенки или лимфоузлов, потеря или плохая прибавка в весе. Кроме того, тревожным сигналом является протекание болезни без температуры: это свидетельствует, что организм ослаблен и иммунная система не может дать необходимый отпор. Такие признаки должны стать поводом для обращения к врачу-иммунологу. Но, к счастью, чаще речь все же идет об обычных ОРВИ и родительских страхах», — объяснила врач.

Она добавила, что избежать осенних простуд можно, если начать подготовку летом: чем больше контактов со сверстниками у ребенка будет летом, тем лучше.

«В теплое время года иммунитет активнее противостоит вторжению чужеродных микроорганизмов, легче отражает бактерии и вирусы. Соответственно, к сезону ОРВИ организм подходит более сильным, адаптированным, закаленным», — рассказала она.

Врач посоветовала не забывать о сбалансированном питании, которое обеспечивает поступление в организм всех необходимых витаминов и микроэлементов, и о прививках.

«В России, так же, как и во многих других странах, существует Национальный календарь прививок. Самый активный период вакцинации приходится на возраст от рождения до одного года, в это время с помощью вакцин у ребенка формируется иммунитет более чем от десятка опасных инфекций. После первого года жизни вакцинопрофилактика продолжается с определенными интервалами», — рассказала специалист.

Все вопросы, касающиеся индивидуального графика прививок, врач посоветовала обсуждать с лечащим педиатром, а не принимать решение самостоятельно.