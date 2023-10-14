Семейная ипотека — 2023. Как подавать заявку и какое жилье можно приобрести?

Кто может участвовать в программе «Семейная ипотека» 2023 года? Какое жилье можно приобрести в ипотеку по льготной ставке? Как проходит подача заявки в банк? На эти и другие вопросы «Газете.Ru» ответили юристы.

Что такое семейная ипотека в России и кто на нее может претендовать

Семейная ипотека является мерой господдержки для приобретения жилья, рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Эксперт уточнил, что в программе «Семейная ипотека» могут участвовать только определенные категории граждан:

1. Семьи, в которых в период с января 2018 года до конца декабря 2023 года родился или первый ребенок, или последующие дети.

2. Российские семьи с детьми младше 18 лет (двое и больше).

3. Семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2023 года.

«Для проживающих на территории Дальневосточного федерального округа сроки рождения ребенка – с начала 2019 по конец 2023 года», – уточнил юрист.

По словам эксперта, для возмещения недополученных доходов из-за выданных семейных ипотек предоставляются субсидии для участников рынка. Здесь следует упомянуть оператора программы ДОМ.РФ, которому средства предоставляют власти из федерального бюджета:

«А уже через ДОМ.РФ возмещаются недополученные доходы другим участникам цепочки. Это кредитные организации, само общество ДОМ.РФ и ипотечные агенты. Сегодня общая сумма займов, требующих возмещения из бюджета, увеличилась с 3,1 до 3,4 трлн. рублей».

Вид приобретаемого жилья и ставка по семейной ипотеке

Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners рассказал, что по программе «Семейная ипотека» можно приобрести квартиру на первичном рынке (строящуюся или уже готовую) от застройщика, готовый или строящийся частный дом от застройщика или вторичное жилье – в том числе у физических лиц, если оно находится в сельских населенных пунктах или на территории ДФО (Дальневосточный федеральный округ).

«На вторичное жилье, за исключением сельских населенных пунктов и Дальнего востока, программа не распространяется. Но семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, могут взять вторичку, если в регионе на данный момент нет строящихся многоквартирных домов согласно данным ЕИСЖС (Единая информационная система жилищного строительства)», – уточняет юрист.

Как ставка по семейной ипотеке зависит от региона Российской Федерации и каким должен быть первоначальный взнос?

«Ставка по семейной ипотеке составляет 6%, для ДФО (Дальневосточный федеральный округ) она на один процент ниже – 5%. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья», – ответил юрист Гусятников.

На каких условиях доступно участие в программе «Семейная ипотека»? «Одним из условий программы является срок заключения кредитного договора. Это необходимо сделать до 1 июля 2024 года. Семьям, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью – до 31 декабря 2027 года. Оператором программы является ДОМ.РФ», – проинформировал юрист.

Размеры кредита в регионах РФ

Петр Гусятников сообщил, что максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, а для других субъектов РФ – 6 млн рублей».

Специалист уточнил, что вопрос об увеличении лимитов программы обсуждался неоднократно из-за роста цен на жилье, однако лимиты в 6 млн рублей и 12 млн рублей пока продолжают действовать.

«Но теперь семейную ипотеку можно сочетать с рыночной. Лимиты по такому гибриду увеличены до 15 млн рублей и 30 млн рублей соответственно. При этом 6 млн рублей или 12 млн рублей, как прежде, субсидирует государство по льготной ставке, а остальные деньги выдаются в кредит на рыночных условиях. Допустим, семья хочет купить по программе квартиру в Москве, стоимость которой составляет 25 млн рублей. 3 млн 750 тыс. рублей при этом составит первый взнос, а сумма кредита – 21 млн 250 тыс. рублей. Из них 12 млн. будут предоставлены по ставке 6%, а остальные 9 млн 250 тыс. по актуальной рыночной ставке, которая, например, сейчас находится в районе 14,5%», – объяснил Петр Гусятников.

Выбор банка для участия в программе «Семейная ипотека»

Гусятников предупредил, что кредит по программе «Семейная ипотека» могут выдавать только банки из определенного перечня, который утвержден правительством РФ. Поэтому сначала нужно посмотреть, какие банки предоставляют кредиты и ознакомиться с условиями.

«Дальше надо понять, на какую сумму кредита вы в принципе можете рассчитывать. Для этого можно подать заявки в несколько банков и выбрать лучшее предложение. При этом надо обращать внимание на сумму кредита, которую банк готов вам дать. Взять больше нее вы не сможете, но меньше – можно всегда. Стоит обращать внимание на то, зашиты ли в кредит дополнительные платежи. Например, страховки, комиссии и так далее. Часто бывает так, что банк готов предложить заемщику более низкую ставку при оформлении каких-то страховых продуктов. В каждом конкретном случае надо просчитывать, что вам выгоднее. Имеет значение срок кредита. Если вы не планируете гасить ипотеку досрочно, то, возможно, лучшим вариантом будет взять кредит под меньший процент. А если планируется быстрое досрочное погашение, то лучше брать под более высокий процент без страховок, ведь они увеличат тело кредита и тогда вы ощутимо переплатите», – порекомендовал Петр Гусятников.

По словам юриста, заявки лучше подавать в банки, в которых вы уже являетесь клиентом, например, имеете вклад, раньше оформляли кредиты, которые выплатили без просрочек или являетесь зарплатным клиентом.

Так вероятность одобрения на лучших для вас условиях будет выше.

Как проходит подача заявки на семейную ипотеку

Гусятников отметил, что сейчас подать заявку можно онлайн практически везде. Перечень документов может отличаться, поэтому его необходимо уточнить непосредственно в банке.

Партнер юридической компании PG Partners уточнил, что в основном для подачи заявки требуется:

• паспорт или паспорта созаемщиков,

• СНИЛС,

• ИНН,

• справка 2 НДФЛ и копия трудовой книжки для тех, кто работает по найму, декларация за последний отчетный период для ИП, справка из ФНС о доходах для самозанятого,

• выписка о состоянии индивидуального лицевого счета из Социального фонда России (СФР).

Юрист Петр Гусятников объясняет, что на следующем этапе нужно выбрать объект в соответствии с условиями программы:

«Обычно на это дается 3 месяца. Далее банк проверит объект и, если с документами все в порядке, можно будет приступить к проведению сделки по оформлению договора купли-продажи или договора долевого участия, если объект строится. Если жилье уже построено, вам также придется застраховать объект, это является обязательным условием оформления кредита. Страхование объекта нужно в первую очередь для заемщика, чтобы в случае чрезвычайной ситуации он не остался без крыши над головой и с долгом по ипотеке. Если вы покупаете новостройку, то сможете сделать страховку только тогда, когда объект будет завершен и подписан акт-приема передачи. От всех остальных видов страхования по закону можно отказаться. Но здесь надо просчитать свою выгоду. Например, очень часто при оформлении страхования жизни и здоровья банк предлагает клиенту более низкую процентную ставку и увеличивает ее, если страховка не продлевается на следующие годы».