Прохожему — можно, коту — нельзя. Как правильно завещать имущество

Рано или поздно каждому приходится вступать в наследство и составлять завещание. «Газета.Ru» узнала у управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, кто в первую очередь претендует на оставшееся имущество, кому можно оставить свою квартиру и как избавить наследников от долгов.

– Кто является наследниками квартиры первой очереди вне зависимости от завещания?

– Согласно ст. 1142 Гражданского кодекса (ГК) РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруги и родители наследодателя.

Но, если существует завещание и они там не указаны, претендовать на долю в наследстве могут только определенные категории (ст. 1149 ГК РФ). Это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители, супруги или иждивенцы наследодателя. Независимо от содержания завещания, им положено не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Это называется обязательная доля в наследстве.

– Существуют ли ситуации, когда наследник первой очереди может остаться без доли недвижимости, положенной ему по закону?

– Да, существуют. Они перечислены в ст. 1117 ГК РФ и касаются

• лиц, совершивших преступления против наследодателя или кого-то из его родственников. Должно быть соответствующее решение суда по этому поводу;

• лиц, которые пытались своими противоправными действиями помешать исполнению последней воли наследодателя или увеличить свою долю в наследстве. Здесь может идти речь о подделке документов, однако этот факт должен быть доказан в суде;

• родителей, которые были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства;

• граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя (если было соответствующее решение суда). Например, сын по решению суда обязан был выплачивать алименты своему престарелому отцу, но не делал этого. Важно понимать, что морально-этическая сторона при отсутствии судебного решения в расчет браться не будет.

close 100% Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Личный архив Петра Гусятникова

– Можно ли завещать квартиру своему питомцу, например, собаке или кошке?

– Нет. В соответствии с российским законодательством питомцы не могут быть наследниками, так как не являются субъектами правоотношений.

Согласно законам РФ, животные являются имуществом (ГК РФ Статья 137. Животные), а имущество не может ничего наследовать.

– А случайному прохожему?

– А вот случайному прохожему можно завещать свое имущество. Закон в этом плане никого не ограничивает.

Для этого необходимо составить нотариально заверенное завещание. Будут необходимы паспортные данные того, кому завещают имущество, иначе завещание могут признать недействительным.

Оспорить такое завещание, как и любое другое, возможно. Но придется доказать, что оно составлено под давлением или лицом, которое не могло осознавать значение своих действий или руководить ими.

Стоит понимать: если завещание составлено по всем правилам — оспорить его непросто. Все будет зависеть от имеющихся у вас доказательств и решения судьи. Если речь идет о неспособности наследодателя понимать значение своих действий или руководить ими, возможно проведение посмертной судебно-психиатрической экспертизы, но не всегда. Например, если тело кремировали — это будет невозможно, так как экспертиза включает в себя изучение тканей мозга (на определенные изменения структуры) и клеток крови (на вещества, меняющие сознание).

– Если сожители готовятся стать родителями, но мужчина внезапно погибает. Может ли беременная женщина побороться за недвижимость для своего будущего ребенка? Если она живет в квартире покойного, могут ли ее выгнать оттуда другие наследники?

– Может побороться, но для этого ей сначала надо установить отцовство ее будущего ребенка. Это делается на основании экспертизы ДНК в судебном порядке. Если нет возможности получить биоматериал погибшего отца, то экспертиза может быть проведена на основании биоматериала его ближайших родственников.

Когда отцовство будет доказано, ребенок, даже нерожденный, является наследником первой очереди и может претендовать на имущество погибшего отца так же, как и все остальные.

Если существует завещание, в котором не указан будущий ребенок, то он имеет право на обязательную долю в наследстве.

Смогут ли мать выгнать из квартиры, которая принадлежала отцу ребенка, будет зависеть от многих обстоятельств. По закону вступление в наследство осуществляется через полгода после смерти наследодателя. До этого момента наследники не могут распоряжаться его имуществом. Если женщина до этого момента сможет установить отцовство, то ей нечего опасаться.

– Можно ли завещать квартиру какой-либо организации и оспорить такое завещание?

– Гражданин может завещать свое имущество любым лицам, в том числе юридическим, вне зависимости от их организационно-правовой формы. Например, бабушка может завещать свою квартиру социальной организации, которая осуществляла за ней уход, или церкви.

Если при этом есть наследники, которым положена обязательная доля, и они знают об этом до момента открытия наследства, они должны обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, и заявить об этом. Тогда доли будут распределены между наследниками.

Если этого не произошло, организация вступит в права наследования и все вопросы придется решать уже через суд.

В дальнейшем, если все легально, организация может распоряжаться переданным ей по завещанию имуществом любым не запрещенным законом способом. Например, пользоваться им, продать, подарить и так далее.

– Правда ли, что кредиты переходят к наследнику вместе с недвижимостью (например, квартира и ипотека на нее)? Многих родителей волнует: существуют ли способы избавить наследников от долгов?

– Да, долги тоже переходят в порядке наследования. Однако есть ограничение, установленное ст. 1175 ГК РФ: каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

То есть долги не могут быть больше перешедшего по наследству имущества.

Если наследник не хочет платить по долгам умершего, например, стоимость квартиры примерно соразмерна величине кредита, он может отказаться от наследства. Тогда ему не придется гасить чужие долги, но и в наследство он ничего не получит.

Несколько меняет ситуацию тот факт, если у наследодателя были оформлены какие-то страховые продукты (например, страхование жизни), которые позволяют компенсировать его долги.

Тогда, например, дети могут получить такую компенсацию и покрыть ей ипотеку за квартиру. Все зависит от договора со страховой компанией, здесь закон не ограничивает.