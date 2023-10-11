«Фраза «ты же девочка» уместна только при выборе раздевалки». Психолог про пол и гендер

11 октября отмечается Международный день девочек. В честь этой даты мы поговорили с детским психологом Катериной Деминой о том, с кем больше времени должны проводить дочери и сыновья и стоит ли дарить девочкам машинки.

— Еще лет десять назад были очень популярны статьи вроде «пять вещей, необходимых для воспитания девочки/мальчика». Сейчас же все чаще говорят, что гендерное разделение неправильно. А есть ли действительно принципиальная разница между тем, как растить мальчиков и девочек?

— Для начала давайте определимся с терминами «гендер» и «пол». Пол — это биологический термин, который предполагает, как мы помним из школьных уроков, наличие определенных первичных и вторичных половых признаков.

Гендер — это социальный конструкт, нормы и правила, которые существуют в обществе для мужчин и для женщин. Эти нормы и правила напрямую связаны с выживанием вида в определенном месте в определенный исторический период.

Если приглядеться внимательно, то можно увидеть: все то, что мы приписывает «традиционно мужскому» и «традиционно женскому», так или иначе связано с биологическими с характеристиками пола, способностью вынашивать, рожать, выкармливать и обеспечивать потомство.

Почему женщина должна быть заботливой? Потому что у такой матери дети с больше вероятностью выживут. Почему мужчин должен быть сильным? Потому что он добудет мясо, дрова и позаботится о потомстве.

Но даже в древности существовали вариации. Например, в кочевых племенах женщина оставалась одна в юрте, пока мужчина пас стада, а значит, ей нужно было быть сильной, выносливой, смелой и непокорной.

Чем более благополучное и менее травмированное общество, тем менее жесткие в нем гендерные рамки, в сложные же периоды есть риск вернуться к четкой иерархии, своду правил, который предписывает, кому как себя вести.

— То есть нельзя сказать, что от природы девочки более ответственные и послушные, а мальчики — более сильные и активные?

— И девочки, и мальчики могут быть разными: даже в одной семьеи, у одних родителей часто растут две совершенно разные дочери. Но при этом взрослые часто несознательно по-разному реагируют на проявление одинаковых черт характера у детей разного пола. Девочку хвалят за заботу, хозяйственность, спокойствие. В мальчике поддерживают активность, стремление к риску. Конечно, дети это считывают.

— А что будет, если идти от противного? Покупать девочкам машинки, а мальчика учить готовить и вязать?

— Встает вопрос, для чего это делает родитель, какие свои задачи пытается решить таким образом? Что стоит за мамиными эмоциям перед покупкой условной посудки? Страх, что дочь полностью посвятит себя семье и забудет о своих интересах?

Очень важно избегать соблазна прожить свою историю через ребенка или компенсировать боль. Я все детство проходила в обносках, а дочка будет выглядеть как куколка. Отец заставлял играть в футбол, а я отдам сына на танцы и французский.

Нужно учитывать, в первую очередь, интересы ребенка. Нет задачи непременно купить девочке куклу или ни в коем случае не покупать ей кукол, важно понять, что хочет она сама. Фразы «ты же девочка» и «ты же мальчик» вообще уместны только в бассейне, когда речь идет о выборе раздевалки.

— Когда ребенок начинает понимать, что он мальчик или девочка?

—До полутора лет ребенок ощущает себя, прежде всего, просто как человек, член семьи, у него нет ярких гендерных предпочтений в одежде или игрушках. В возрасте от трех до пяти лет начинается активная гендерная идентификация с родителем своего пола и примерка разных ролей.

Кстати, если мальчик в этом возрасте меряет юбку и заколочки сестры или хочет накрасить ногти, не стоит думать, что он хочет стать девочкой: он хочет стать ей не больше, чем вчера хотел стать грузовиком, а позавчера единорогом.

То же касается и девочек, но традиционно к девочкам в костюме моряков или строителей вопросов меньше. Дети старше пяти лет и начинают примерять роли каких-то персонажей: принцесс, супергероев, ведьм.

Тревожный звоночек — если ребенок постоянно требует называть себя именем, соответствующим другому полу, говорит о себе в мужском роде. Очень часто за этим стоит травма, убеждение, что быть мальчиком или девочкой — плохо. В этом случае важно выяснить причину с психотерапевтом.

— Правда ли, что с девочкой больше времени должна проводить мама, а с мальчиком — папа? И почему «маменькин сынок» звучит куда обиднее, чем «папина дочка»?

Как правило, родители в семье несут разные функции. Один отвечает за безопасность и контакт с внешним миром, второй обеспечивает принятие и, если так можно выразиться, питательную среду. Чаще первую роль берет на себя мужчина, а вторую — женщина, но бывает и наоборот. Ребенку любого пола нужно и то, и то.

Что касается «маменькиного сынка», первоисточником фразы считают комедию комедия «Недоросль» Дениса Фонвизина, где отец говорит: «Ну, Митрофанушка! Ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин!».

Как мы помним, Митрофанушка — ленивый и трусливый обжора, персонаж отрицательный, поэтому и сочетание приобрело такой смысл. В случае «папиных дочек» такой привязки не возникло.

А вот что действительно важно, чтобы родители не обесценивали роли друг друга. Одна и та же ситуация может выглядеть как «мы с папой вместе заботимся о семье, он зарабатывает деньги, а я обеспечивают быт» или как «папа хороший специалист и много работает, а мама все время у плиты». Все зависит от того, как это воспринимают сами взрослые и как транслируют детям.