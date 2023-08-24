Сын просит маму спать с ним в одной кровати. Чем это опасно

Многие россиянки позволяют сыновьям спать с собой в постели вплоть до подросткового возраста. Причины самые разные – от детских страхов до убежденности в том, что школьник «еще совсем малыш». Сексолог и психологи поделились своим мнением с «Газетой.Ru», чем грозит совместный сон матери и ее сыну.

«При ночных страхах ребенок может полежать рядом с матерью, но спать должен у себя»

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:

— Примерно до двух лет совместный сон с ребенком практикуют большинство родителей. В этот период детям важно чувствовать себя в безопасности рядом с матерью. Тесный физический контакт успокаивает ребенка, способствует развитию привязанности и базового доверия к окружающему миру. А родителям, уставшим от недосыпа во время ночных кормлений, беспокойства от колик или прорезывания зубов, гораздо удобнее, когда ребенок находится рядом и не нужно вставать и идти к нему, если он проснулся.

Однако затягивать период совместного сна не следует. Чем дальше, тем сложнее ребенку научиться спать отдельно. Это может привести к формированию зависимых отношений, при которых мать существует неотделимо от сына, и он не сможет засыпать без нее.

В старшем дошкольном возрасте (шесть-семь лет) активно развивается фантазирование, поэтому этот возраст часто сопровождается ночными кошмарами. Также ночные кошмары могут возникать в стрессовые периоды, когда в жизни ребенка происходят значительные перемены: переход из детского сада в школу, переезд, развод родителей и так далее. В таких случаях матери следует уделить сыну внимание, однако после семи лет необходимо выдерживать определенные границы. Например, можно договориться, что он полежит с вами какое-то время, но затем вернется к себе в кровать.

В подростковом возрасте (старше 11 лет) совместный сон матери с сыном допустим только в отдельных случаях – например, когда место для размещения всего одно.

«Сын начинает думать, что мать принадлежит только ему»

Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик:

— Иногда такое допускается. Например, ситуация: маленький ребенок приходит к родителям в кровать и ненадолго ложится между ними. Таким образом он пытается «разбить» пару мама-папа и «побороться» с отцом за материнскую любовь.

Однако важно понимать, что норма – это спать в разных кроватях: отдельно сын, отдельно мать. У каждого должно быть свое пространство и четкие границы.

Вообще ребенка независимо от пола необходимо «отселять» в собственную кровать после первого года жизни, в идеале – в собственную комнату. Так он будет понимать, что у него есть личное пространство и никто его не потревожит в уединении.

В психоанализе есть понятие «цензура любовницы» – это когда папа забирает маму в спальню, оставляя ребенка в одиночестве. Этот процесс является структурирующим для здоровой психики, и на уровне поведения показывает, что ребенку можно быть с мамой только днем, а в остальное время мать и отец идут заниматься «взрослыми делами».

Сыновья продолжают спать с матерями в основном из-за попустительства самих же матерей и отсутствия у них каких-либо понятий о разнице между поколениями. Это приводит к путанице в голове ребенка: сын начинает предполагать, что мать принадлежит только ему.

«Матери совместный сон с ребенком грозит разрушением личной жизни»

Риналия Сафина, психолог-сексолог:

— Мать и ребенок могут спать вместе только в одном случае: если речь идет о новорожденном. В целом совместный сон с младенцем помогает ему быстрее адаптироваться к жизни, дает ощущение защищенности, избавляет от страхов.

Однако привычка спать вместе становится опасной для психики ребенка после двух-трех лет – это время для «отселения» в отдельную кровать. Дело в том, что в этом возрасте начинается процесс социализации, и совместный сон сына с матерью может вызвать у него психические расстройства в будущем.

Привычка спать с матерью в школьном и подростковом возрасте формирует у сына Эдипов комплекс – это патологическая сексуальная тяга к матери и ревностное восприятие отца. Причем не имеет значения – полная ли семья или мать воспитывает сына одна.

Матери же совместный сон с ребенком грозит разрушением личной жизни. Поскольку все свое внимание, нежность и ласку она концентрирует на сыне, а не на муже. Это чревато охлаждением чувств в паре и размолвками.

К тому же чересчур привязанные к сыновьям матери впоследствии мешают им выстроить здоровые отношения с противоположным полом.