Голод, разлука и калечащие операции. Три жестоких эксперимента над детьми

Не все психологические эксперименты прошлого века можно назвать высоконравственными. «Газета.Ru» рассказывает о трех нашумевших опытах над детьми, результат которых стал сомнительным, неэтичным или закончился трагедией.

Мод Жульен: попытка воспитать сверхчеловека

В 1936 году француз по имени Луи Дидье купил у бедного шахтера его 6-летнюю дочь Жанин, пообещав обеспечить ей достойную жизнь. Когда Жанин исполнилось 18, Дидье женился на ней, чтобы сделать матерью сверхчеловека, интеллектуально и физически превосходящего обычных людей.

В 1957 году Жанин родила дочь по имени Мод, и семья уехала жить в поместье, где вела замкнутый образ жизни. Луи мечтал вырастить ребенка, отличающегося высоким интеллектуальным и физическим развитием, но избрал для этого странные и жестокие методы.

Мод спала в холодной комнате на жестком одеяле, мылась раз в неделю ледяной водой и жила практически впроголодь, питаясь рисом и овощами.

Иногда еду не давали вовсе — для развития тела и духа. Когда дочери исполнилось девять, к рациону добавился алкоголь — Луи считал это полезным.

Развлечения были запрещены: только учеба, музыка, фехтование, гимнастика и развитие стойкости и терпения. Когда Мод учили ездить на велосипеде, ее сталкивали на нем с наклонной поверхности, а чтобы она начала плавать — бросали в ледяную воду.

Когда отец понял, что дочь боится крыс, он стал запирать ее в подвале в темноте, а чтобы не шевелилась, надевал на ребенка специальный свитер с колокольчиками, звук которых мог привлечь грызунов.

close 100% Мод Жульен в 2018 году и Мод Жульен с отцом Луи maudejulien.com

Спас Мод учитель музыки, которого Луи нанял для нее в 1973 году. Месье Молин понял, что дома у девушки творится неладное, и помог ей устроиться работать в магазин, где позже Мод встретила будущего мужа.

Луи дал согласие на брак с условием, что дочь по-прежнему будет его слушаться и по первому требованию вернется в дом. Но отец просчитался: Мод нашла в себе силы уйти, проработать свои травмы на терапии и позже стать терапевтом.

Уже после смерти Луи Мод написала книгу «Рассказ дочери. 18 лет я была узницей своего отца», где рассказала обо всех ужасах детства.

Три одинаковых незнакомца: разлука ради науки

Что влияет на развитие ребенка: генетика или воспитание? Ради правильного ответа на этот вопрос доктор Петер Нойбауэр из США в 1961 году решился на эксперимент, поместив трех однояйцевых близнецов, от которых отказалась мать, в разные семьи с разным уровнем достатка и живущих в разных штатах.

Как в сказке, одного из братьев усыновила обеспеченная семья, второго — пара со средним достатком, а третьего — простые рабочие.

Ни одни из приемных родителей не знали, что у сыновей есть братья, похожие на них как две, точнее три, капли воды. Им сообщили, что детей будут раз в месяц осматривать психологи, но толком не объяснили, для чего.

Мальчики же были слишком малы, чтобы что-то рассказать, но страдали в разлуке: позже приемные родители вспоминали, что они часто плакали без повода и бились головой о стены, а в более старшем возрасте все трое обращались к психиатрам.

О существовании друг друга они узнали случайно, когда один из братьев, Роберт, поступил в колледж, где студенты почему-то обращались к нему Эдди и вели себя как со старым знакомым. Третий брат, Дэвид, узнал обо всем из газет.

close 100% Кадр из документального фильма «Три одинаковых незнакомца» (2018) Neon

Несмотря на счастливое воссоединение, жизнь молодых людей сложилась не лучшим образом, через некоторое время один из братьев покончил с собой, а два других сильно отдалились. В 2018 году про них сняли документальный фильм «Три одинаковых незнакомца».

Мальчик как девочка: гендерный эксперимент

Как и Петер Нойбауэр, сексолог Джон Мани изучал влияние среды на ребенка, но объектом его внимания стал не характер, а гендер.

В 1965 году Джанет Реймер из Канады родила близнецов Брюса и Брайана. Из-за фимоза, особенности строения крайней плоти, Брюсу сделали обрезание, но операция прошла неудачно, и ребенку пришлось удалить половой орган.

Реймеры очень переживали за сына и обратились за помощью к ведущему сексологу и специалисту в области гендера, доктору Мани.

Тот высказал мысль, что если Брюсу провести операцию на гениталиях, давать гормональные препараты, говорить, что он девочка, и называть Брендой, ребенок быстро адаптируется к новой роли и не будет страдать, как страдал бы от утраты полового органа.

Сначала Мани казалось, что все идет как надо, он даже выпустил научный труд, где описал опыт как успешный и показательный. Мать близнецов считала иначе: она переживала что Брюс-Бренда любит хулиганить, не признает кукол, а в школе ребенка дразнят за мужскую походку и странную манеру общения.

Когда близнецам исполнилось 15 лет, отец не выдержал и все им рассказал.

close 100% Дэвид Реймер в детстве и во взрослом возрасте (коллаж) Wikimedia Commons

Новость далась Брюсу тяжело, но он признался, что в тот момент понял, кем он был на самом деле, взял имя Дэвид и начал принимать гормональные препараты, чтобы вернуться к полу, полученному при рождении. Позже юноша женился, усыновил детей.

В интервью он повторял, что понимает: родители хотели как лучше, — но нельзя быть тем, кем ты не являешься. Конец у истории близнецов трагичный: после смерти брата от передозировки наркотиков Дэвид впал в депрессию и покончил с собой, ему было всего 38 лет.