Голод, разлука и калечащие операции. Три жестоких эксперимента над детьми

Мод Жульен: попытка воспитать сверхчеловека
В 1936 году француз по имени Луи Дидье купил у бедного шахтера его 6-летнюю дочь Жанин, пообещав обеспечить ей достойную жизнь. Когда Жанин исполнилось 18, Дидье женился на ней, чтобы сделать матерью сверхчеловека, интеллектуально и физически превосходящего обычных людей.
В 1957 году Жанин родила дочь по имени Мод, и семья уехала жить в поместье, где вела замкнутый образ жизни. Луи мечтал вырастить ребенка, отличающегося высоким интеллектуальным и физическим развитием, но избрал для этого странные и жестокие методы.
Мод спала в холодной комнате на жестком одеяле, мылась раз в неделю ледяной водой и жила практически впроголодь, питаясь рисом и овощами.
Иногда еду не давали вовсе — для развития тела и духа. Когда дочери исполнилось девять, к рациону добавился алкоголь — Луи считал это полезным.
Развлечения были запрещены: только учеба, музыка, фехтование, гимнастика и развитие стойкости и терпения. Когда Мод учили ездить на велосипеде, ее сталкивали на нем с наклонной поверхности, а чтобы она начала плавать — бросали в ледяную воду.
Когда отец понял, что дочь боится крыс, он стал запирать ее в подвале в темноте, а чтобы не шевелилась, надевал на ребенка специальный свитер с колокольчиками, звук которых мог привлечь грызунов.
Мод Жульен в 2018 году и Мод Жульен с отцом Луиmaudejulien.com
Спас Мод учитель музыки, которого Луи нанял для нее в 1973 году. Месье Молин понял, что дома у девушки творится неладное, и помог ей устроиться работать в магазин, где позже Мод встретила будущего мужа.
Луи дал согласие на брак с условием, что дочь по-прежнему будет его слушаться и по первому требованию вернется в дом. Но отец просчитался: Мод нашла в себе силы уйти, проработать свои травмы на терапии и позже стать терапевтом.
Уже после смерти Луи Мод написала книгу «Рассказ дочери. 18 лет я была узницей своего отца», где рассказала обо всех ужасах детства.
Три одинаковых незнакомца: разлука ради науки
Что влияет на развитие ребенка: генетика или воспитание? Ради правильного ответа на этот вопрос доктор Петер Нойбауэр из США в 1961 году решился на эксперимент, поместив трех однояйцевых близнецов, от которых отказалась мать, в разные семьи с разным уровнем достатка и живущих в разных штатах.
Как в сказке, одного из братьев усыновила обеспеченная семья, второго — пара со средним достатком, а третьего — простые рабочие.
Ни одни из приемных родителей не знали, что у сыновей есть братья, похожие на них как две, точнее три, капли воды. Им сообщили, что детей будут раз в месяц осматривать психологи, но толком не объяснили, для чего.
Мальчики же были слишком малы, чтобы что-то рассказать, но страдали в разлуке: позже приемные родители вспоминали, что они часто плакали без повода и бились головой о стены, а в более старшем возрасте все трое обращались к психиатрам.
О существовании друг друга они узнали случайно, когда один из братьев, Роберт, поступил в колледж, где студенты почему-то обращались к нему Эдди и вели себя как со старым знакомым. Третий брат, Дэвид, узнал обо всем из газет.
Кадр из документального фильма «Три одинаковых незнакомца» (2018)Neon
Несмотря на счастливое воссоединение, жизнь молодых людей сложилась не лучшим образом, через некоторое время один из братьев покончил с собой, а два других сильно отдалились. В 2018 году про них сняли документальный фильм «Три одинаковых незнакомца».
Мальчик как девочка: гендерный эксперимент
Как и Петер Нойбауэр, сексолог Джон Мани изучал влияние среды на ребенка, но объектом его внимания стал не характер, а гендер.
В 1965 году Джанет Реймер из Канады родила близнецов Брюса и Брайана. Из-за фимоза, особенности строения крайней плоти, Брюсу сделали обрезание, но операция прошла неудачно, и ребенку пришлось удалить половой орган.
Реймеры очень переживали за сына и обратились за помощью к ведущему сексологу и специалисту в области гендера, доктору Мани.
Тот высказал мысль, что если Брюсу провести операцию на гениталиях, давать гормональные препараты, говорить, что он девочка, и называть Брендой, ребенок быстро адаптируется к новой роли и не будет страдать, как страдал бы от утраты полового органа.
Сначала Мани казалось, что все идет как надо, он даже выпустил научный труд, где описал опыт как успешный и показательный. Мать близнецов считала иначе: она переживала что Брюс-Бренда любит хулиганить, не признает кукол, а в школе ребенка дразнят за мужскую походку и странную манеру общения.
Когда близнецам исполнилось 15 лет, отец не выдержал и все им рассказал.
Дэвид Реймер в детстве и во взрослом возрасте (коллаж)Wikimedia Commons
Новость далась Брюсу тяжело, но он признался, что в тот момент понял, кем он был на самом деле, взял имя Дэвид и начал принимать гормональные препараты, чтобы вернуться к полу, полученному при рождении. Позже юноша женился, усыновил детей.
В интервью он повторял, что понимает: родители хотели как лучше, — но нельзя быть тем, кем ты не являешься. Конец у истории близнецов трагичный: после смерти брата от передозировки наркотиков Дэвид впал в депрессию и покончил с собой, ему было всего 38 лет.