«Мне повезло стать главным героем любимой детской книги». Интервью с Денисом Драгунским

В издательстве «АСТ» вышел мемуарный роман Дениса Драгунского «Подлинная жизнь Дениса Кораблева. Кто я? «Дениска из рассказов» или Денис Викторович Драгунский? Или оба сразу?» «Газета.Ru» расспросила писателя, менял ли он самосвал на светлячка и дружил ли с Мишкой Слоновым.

– Расскажите, пожалуйста, для кого вы писали книгу, как представляли себе читателя? Это взрослые, выросшие на «Денискиных рассказах», или современные молодые люди?

– Эту книгу я писал прежде всего для себя. Хотелось вспомнить дорогих мне людей – папу и маму, обеих бабушек, брата и сестру, школьных товарищей; оживить в памяти черты прошлой жизни; хотелось разобраться в отношениях прототипа (то есть меня) и персонажа (то есть Дениса Кораблева).

Но если автору что-то очень интересно, то это становится интересно и читателю. Думаю, что взрослые люди найдут здесь много знакомого, и это подтолкнет их к собственным воспоминаниям.

Одна читательница написала мне: «Я всегда считала, что давно и прочно забыла о своем детстве. Но эта книга как будто бы стряхнула пыль с моей памяти». И молодые люди, которым любопытно, как жили эти динозавры без айфонов и электросамокатов, – тоже найдут кое-что занятное и полезное. Тем более, что главное в этой книге – все-таки не особенности тогдашнего быта, а чувства, переживания героев.

– У вас много страниц уделено Москве вашего детства. А нравится ли вам современная Москва, какие есть любимые и нелюбимые места?

– Мои любимые места – это старый центр, та его часть, где я жил, где гулял и встречался с друзьями в детстве и ранней юности: переулки между Тверской и Никитской, Петровка и Каретный ряд, Триумфальная, Бульварное кольцо.

Сейчас я полюбил Юго-Запад, район вблизи Университета: там зелено, просторно и уютно. Нелюбимых мест в Москве у меня нет – она везде прекрасна, интересна и удивительно разнообразна. Одна у меня к Москве претензия – она уже сейчас слишком огромна, и продолжает быстро и мощно разрастаться.

Я всерьез опасаюсь, что лет через 10-20 в Москве и Подмосковье будет жить от четверти до трети населения России, а то и больше. Думаю, что это не нужно ни России, ни ее столице.

– В книге вы пишете, что, отвечая на вопрос о значимых игрушках, вы назвали медвежонка из «Друга детства» и самосвал из «Он живой и светится…». Таких игрушек у вас не было, но благодаря рассказам про Дениску вы в них поверили. Как вообще создавались истории, вы участвовали в этом?

– Участвовал? Бог с вами! Как это я, десятилетний мальчик, мог принимать участие в творчестве писателя, которому уже сильно за сорок? Неужели кто-то всерьез считает, что Дениска приходил из школы или со двора и рассказывал папе про свои приключения, а папа быстро их записывал? А Дениска говорил – «Вот об этом пиши подробнее, а вот это – off the record! А потом дашь мне на просмотр и утверждение». Смешно, честное слово.

Отец писал свои рассказы так, как это делает любой писатель: садился за стол, брал авторучку и придвигал к себе бумагу. То, что написано в хорошей книге, часто воспринимается как реальность – особенно если рассказ проникает в душу.

Поэтому я – как и все остальные читатели – поверил и в самосвал, которого отдали за светлячка, и в плюшевого мишку.

– Есть ли у вас любимый и нелюбимый рассказ?

– Любимых рассказов у меня несколько, самый любимый – «Девочка на шаре», еще – «Человек с голубым лицом», «Поют колеса тра-та-та», «Гусиное горло». Во всех этих рассказах есть тонкие линии отношений ребенка и взрослых. Прямо уж совсем нелюбимых рассказов нет, но есть такие, которые я считаю не самыми удачными, не хочу их называть.

– История ваших сложных отношений с книжным Дениской — не единственная. Говорят, сын Милна, прототип Кристофера Робина, тоже испытывал смешанные чувства по отношению к книге отца. Стоит ли вообще родителям писать про своих детей?

– Что вы! С Кристофером Робином – история совсем другая! Там были чувства вовсе не смешанные, а очень даже однозначные: однозначно плохие. Кристофер Робин ненавидел книгу про Винни Пуха и страшно злился на своего отца — Алана Милна.

Бедного парня задразнили приятели, они вечно подсовывали ему плюшевого мишку. А мои друзья вместе со мной весело читали книгу про Дениску. Поэтому я люблю «Денискины рассказы» и благодарен своему папе.

Я считаю, что мне очень повезло – стать прототипом главного героя любимой детской книги. Это же редчайший случай, счастливый дар.

Лет 20 назад умер героический летчик Алексей Маресьев («Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого), и я один такой остался – не персонаж «нон-фикшна», а именно герой художественной литературы.

Поэтому, я с удовольствием встречаюсь со школьниками и рассказываю им об отце, о своем детстве, обо всей нашей тогдашней жизни.

Я думаю, что родители могут писать о детях, а дети – о родителях. Сестры – о братьях, невесты – о женихах и так далее. Главное, чтобы получались хорошие книги.

– Вы пишете, что отец планировал цикл рассказов о взрослеющем Дениске. Как вы думаете, на кого из литературных героев он бы был похож?

– Он не то, чтобы планировал цикл, а скорее задумывался о переходе от детской темы к подростковой. Но, отвечая на ваш вопрос, скажу: наверное, ни на кого. Дениска Кораблев не похож ни на Тимура с его командой, ни на Артемку или Заморыша из чудесных книг Василенко, ни на героев Льва Кассиля, Николая Носова, а также Осеевой, Забилы, Голявкина, Яковлева…

Думаю, и Денис-подросток, если бы отец был жив и написал бы о нем рассказы, – тоже был бы сам по себе. Не похожий на героев Алексина, Лиханова, Крапивина.

– Как на вас повлияла царившая с юных лет атмосфера общения с творческими людьми?

– Это общение воспитало во мне уважение к творческому труду. Я видел, как работают писатели, и у меня никогда не было вот этого, увы, весьма распространенного представления, что это какие-то полубездельники, «гуляки праздные».

Но и само знакомство с такими поэтами, прозаиками и драматургами, как Матусовский, Антокольский, Светлов, Ахмадулина; Нагибин, Трифонов, Тендряков, Токарева; Рязанов, Зорин, Львовский, Кузнецов; с такими королями эстрадной юмористики, как Масс, Бахнов, Дыховичный, Слободской, Тихвинский – пусть наши разговоры были порой мимолетными – не могло не оставить следа в памяти и душе.

Да и просто детский взгляд на Симонова и Твардовского, которые важно шествовали по тропинкам нашего дачного поселка, – тоже как-то повлиял, отпечатался.

Хотя – может быть, именно из-за знакомства с крупными писателями, из-за робости перед их талантом и славой – я стал сначала филологом, потом журналистом, и только в возрасте сильно за полсотни – стал профессиональным литератором. Почти как мой отец – он в 47, я в 57 лет.

– Как вам кажется, отличаются ли писатели той эпохи от современных?

– Да, писатели тех времен были не совсем такими, как нынче. Тогда царила некая атмосфера избранничества. Писателей, авторов публикуемых книг, было во много раз (может, в пять, а может, и в десять раз) меньше, чем сейчас. С конца 1980-х бесцензурное частное книгоиздание, а с 2000-х интернет – решительно изменили всю литературную среду в нашей стране. Я сам стал писателем благодаря Живому Журналу.

– Стали бы вы писателем, если бы выросли в семье инженеров?

– Если бы я вырос в семье инженеров – я бы, конечно, стал инженером. Но – точно говорю! – инженером выдающимся. Главным инженером важного завода. Начальником секретного КБ. Или вообще академиком по Отделению технических наук.

– Каких детских писателей вы бы назвали классиками на все времена?

– О мировой литературе судить не могу, о российской попробую. На все времена – это, конечно, гипербола. Всерьез и надолго, скажем так. Для меня это прежде всего Николай Носов. «Незнайка» – поразительно прекрасная книга. Обожаю Виктора Голявкина с его сверхкраткими и сверхсмешными рассказами. Надеюсь, что «Денискины рассказы» Виктора Драгунского будут переиздаваться еще многие годы.

– Расскажите про Мишку Слонова, в реальности – Михаила Слонима? Каким он был, дружили ли вы во взрослом возрасте?

– Мишка был чудесный. У Виктора Драгунского есть рассказ «Что любит Мишка», там он предстает в виде ужасного обжоры – и на иллюстрациях какой-то толстяк.

В жизни Мишка всегда, с детства до последнего дня, был чертовски худой, просто невесомый, и вкусными вещами не увлекался.

С Мишкой мы расстались в 1960-м, когда наши семьи – и моя, и Мишкина – переехали в новые квартиры в разных концах Москвы. Нам было по 10 лет. Виделись мы время от времени.

Потом Мишка поступил на мехмат МГУ, а я – на филфак. Иногда случайно встречались на Воробьевых горах. Но в 2000 году задружились снова.

Мишка был человеком умным, добрым, глубоким, настоящим другом. Увы, он трагически погиб 5 июня 2016 года – его сбила машина.

– Вы написали интересную вещь: «Денис Кораблев был хорош еще и тем, что был душевно здоров. При всей своей лиричности и тонкости он не был невротиком… Но у него не было затаенных обид, комплексов, страхов, расчесываемых ранок, навязчивостей и ритуалов». Как вы думаете, бывают ли такие дети или это тоска взрослых по безоблачному детству?

– Конечно, дети такие бывают, но довольно редко. Потому что «безоблачное детство» – это фантазия усталых взрослых. В детстве у человека масса проблем. Книжный Дениска с помощью любящих родителей сумел эти проблемы решить – наверное, поэтому его любит уже четвертое поколение читателей.

– О чем будет вторая часть вашей книги?

– Как и обещано – о моей студенческой жизни. Хотя сейчас мне кажется, что в первой части я написал от силы половину того, что со мной было в детстве и отрочестве. Может быть, напишу еще страниц 500 под названием «Дополнения и уточнения к первому тому».