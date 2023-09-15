Почему женщины не хотят секса? Психолог – о привычках, снижающих либидо

На женское либидо влияют не только заболевания и психологическое состояние, но и повседневные привычки. О том, какие распространенные ошибки грозят снижением либидо, «Газете.Ru» рассказала психолог-сексолог, консультант в области сексуальных отношений, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Евгения Морозова.

Что такое либидо и как понять, что оно снижается

Либидо (Libido) – это наше желание создавать эмоциональный контакт, сексуальное влечение, психическая энергия. Сексуальность – одно из множества проявлений этой энергии. У женщин сексуальное влечение появляется в начале пубертатного периода и может сохраняться до конца жизни.

Либидо имеет свойство снижаться, например, при сердечно-сосудистых болезнях, гипертонии, при наличии ожирения или во время приема медикаментов. Гормональные контрацептивы, противосудорожные средства, антидепрессанты, противодиабетические средства и так далее – все это способствует тому, что у женщин снижается стремление к интимной близости.

Основной симптом проявления снижения либидо – нежелание иметь половые отношения.

Со временем сексуальные отношения приносят меньше удовлетворения или не приносят вовсе.

Женское либидо также снижают повседневные привычки и образ жизни.

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Стремление все контролировать

Сексуальность — это энергия. А энергия имеет свойство накапливаться и заканчиваться. От этого зависит, насколько наша жизнь будет счастливой и полноценной.

Мало кто задумывается, но стресс и бессонница – убийцы женской привлекательности и сексуальности. Если женщина много работает, строит карьеру и не находит времени для полноценного отдыха, у нее нет сил на флирт, на длительные прелюдии, на хороший секс и даже на оргазм.

Женщины, которые привыкли держать все в своей жизни под контролем, находятся в постоянном напряжении, не могут расслабиться и отключить голову, им трудно дается наслаждение.

Часто они вовсе теряют интерес к сексуальной жизни.

Если хочется быть сексуальной, привлекать противоположный пол, иметь регулярный секс и оргазмы, необходим здоровый сон и хобби, чтобы отвлекаться от рутины и наполняться энергией. Подойдут любые занятия, которые приносят удовольствие и радость.

Нежелание заботиться о женском здоровье

Женщине важно следить за своим здоровьем. Многие гинекологические заболевания приводят к ощущению сухости – возникает дискомфорт, болевые ощущения во время полового контакта. Также могут появляться разного рода выделения, из-за чего формируется неуверенность в себе и привычка избегать интимных связей.

Не говоря уже о таких серьезных проблемах как недержание мочи, рецидивирующие половые инфекции, потеря тонуса интимных мышц и так далее. Все это напрямую связано с женским психологическим состоянием и либидо.

Подавление эмоций с помощью еды

Одна из неочевидных причин снижения либидо – привычка переедать. Со временем могут возникнуть проблемы с весом, здоровьем, самочувствием и самооценкой.

Часто люди бессознательно злоупотребляют едой, чтобы подавить свою сексуальную энергию и снизить влечение. Женщины склонны решать свои «непищевые» проблемы пищевым способом: справиться с усталостью, раздражением, одиночеством и нереализованными сексуальными потребностями помогает пища.

Можно говорить о проблеме, когда еда становится единственным инструментом для регулирования эмоционального состояния.

Отсутствие полового воспитания и негативный опыт

У женщины могут наблюдаться проблемы с либидо, если в ее семье отсутствовало половое воспитание и представление о нормальных отношениях между мужчиной и женщиной.

На женскую сексуальность пагубно влияет и негативный опыт в прошлом, а также неуверенность и неопытность в вопросах секса в настоящем.

В этом случае ваша ответственность – проработать психотравмы и получить все необходимые знания, которые помогут вам стать более раскрепощенной. Полезно побольше узнать о собственном теле, чтобы понимать, что возбуждает вас и вашего партнера и каким образом вы можете получить удовольствие в постели.

Нежелание обсуждать с партнером интимные вопросы

Запомните: как только у пары теряется любовная коммуникация, у них первым делом теряется сексуальный интерес.

Говорите друг с другом о сексуальных фантазиях, о том, что вам нравится в постели, а что нет. Обязательно обсуждайте все, что происходит в отношениях. Накопленные обиды, недоговоренности – убийцы либидо и любви.

Неумение отстаивать свои личные границы

Женщине важно работать над личными границами. Нельзя допускать грубость, агрессию или насилие по отношению к себе.

Когда женщина подавлена или напугана, о сексуальном желании и речи быть не может.

Причем это касается не только отношений в паре, проблемы могут возникать и на работе, и с собственными детьми – в общем, во всех сферах жизни.

Учитесь говорить «нет», если у вас нет желания, возможности или времени, учитесь отстаивать свое мнение, не поддаваться чужой манипуляции. Это один из путей принять и полюбить себя. Вы, наверное, слышали о том, что окружающие относятся к нам так же, как мы относимся к себе сами?

Нежелание работать с самооценкой

Хорошая самооценка позволяет нам принимать комплименты от окружающих, смело смотреть им в глаза, флиртовать, проявлять симпатию и собственную сексуальность. Человек с низкой самооценкой не уверен в собственной привлекательности или возможностях, он боится быть замеченным, боится чужих оценок.

Поэтому для хорошего либидо женщинам очень важно работать над своей самооценкой.

Не закрывайте глаза на появившуюся проблему, не имитируйте оргазм и не избегайте интимной близости, ссылаясь на усталость. Помните: ваше счастье и полноценная жизнь – в ваших руках.