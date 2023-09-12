Дисграфия, дислексия и медлительность: как организовать учебу детей с особенностями развития

В рамках онлайн-конференции для педагогов «Августовка Учи.ру» — 2023 прошла дискуссия «Дислексия и дисграфия», посвященная трудностям обучения детей с нарушениями чтения и письма. Педагоги-эксперты обсуждали причины возникновения этих проблем, а также методы выявления и коррекции дисграфии и дислексии. Большая часть дискуссии была посвящена советам, которые помогут родителям и учителям в работе по автоматизации навыка чтения и письма. Их дали Татьяна Филиппова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», и Ольга Азова, директор медицинского центра «Логомед прогноз» и Центра коррекции и развития ребенка «Логоцентр О. И. Азовой», кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии МПСУ.

Что такое трудности в обучении

Трудности обучения — это комплекс физиологических и психологических проблем: «плохое поведение», нежелание учиться, дефициты и нарушение высших психических функций, проблемы развития познавательных функций, внимания, речи, моторики, зрительного восприятия, памяти, вербально-логического и наглядно-образного мышления, а также большое количество неспецифических и специфических (дисграфических и дизорфографических) ошибок.

В связи с этими проблемами ухудшается успеваемость, усложняется процесс психологической адаптации в школе. Однако при правильном подходе в обучении и коррекции их можно минимизировать или исключить.

Что такое дисграфия, дислексия, медлительность, и как их отличить

Дислексия — специфическая неспособность к обучению процессу чтения. Она имеет неврологическую природу происхождения. Ребенок с дислексией испытывает трудности с распознаванием слов при чтении, а также с пониманием прочитанного.

Все это в целом приводит к тому, что у ребенка возникают проблемы с письмом, математикой, орфографией и любым предметом — ведь везде используется процесс чтения. Также очень часто нарушения письма и чтения (дисграфия и дислексия) — это сопутствующие проблемы, которые выражаются в стойких специфических и частотных ошибках на письме.

Дисграфию и дислексию можно диагностировать только тогда, когда сформированы навыки чтения и письма. Это происходит примерно к концу второго класса и позднее. В первом классе у ребенка могут возникать ошибки в чтении и письме, но это нельзя трактовать как нарушение, потому что идет процесс формирования навыков. К таким ошибкам можно отнести пропуски, перестановки, вставки букв и слогов и даже слов, зеркальное написание. Чтобы их трактовать как дислексию или дисграфию, ошибок должно быть много: они должны быть постоянными, частыми и не корректирующимися самостоятельно.

«Ошибок много и не все из них будут дислексическими. Есть ошибки, которые связаны с фонематическими процессами — дети не различают близкие по звучанию звуки. Есть также графические ошибки, они могут появляться как на письме, так и при чтении. А также мнестические, аграмматические, семантические и другие», — отмечает Ольга Азова.

При этом сама по себе медлительность в чтении или письме не нарушение, если нет систематических ошибок, проблем с пониманием прочитанного. Медлительность — просто темповая характеристика, заложенная генетически. Изменить ее невозможно, и это должны учитывать и родители, и педагоги.

Как помочь ребенку и что делать нельзя

Нет универсальных методов преодоления дисграфии и дислексии — ни для учителя, ни для родителей. С этими проблемами помогает разбираться специалист: невролог, логопед, нейропсихолог. Родитель должен сообщить учителю о диагнозе дисграфии и/или дислексии. А учитель со своей стороны должен быть внимательным к таким детям и не пытаться насильно заставить их быть «как все».

Например, не стоит заставлять ребенка читать вслух перед классом — это никак не улучшит навык чтения, а только вызовет лишний стресс. Не нужно принуждать писать диктанты. Задания таким детям лучше давать не в письменном виде, а устно, использовать в обучении как можно больше аудиоматериалов и других внешних опор. По возможности лучше перейти на безотметочное обучение и основывать оценивание на возможностях ребенка, а не на нормативах.

При этом дети с дислексией должны учиться и развиваться среди сверстников, их нельзя отлучать от класса, хотя они и нуждаются в дополнительных занятиях с педагогами. В рамках школы важно организовать консультации для специалистов и учителей, посвященные проблемам учеников с дислексией и дисграфией.

Очень важно формировать именно навык письма, при этом дать детям время. Нельзя форсировать скорость обучения на начальных этапах, это не поможет ребенку. Также нельзя создавать учебную перегрузку — все задания на чтение и письмо нужно давать в небольших объемах. И желательно, чтобы родители с детьми делали их вместе: вместе читали, разбирали слова и их значение, и так далее.

Но самое главное — это поддержка. Не нужно стыдить ребенка за его проблемы: он не ленится — ему действительно сложно. Важно искать методы преодоления дислексии и дисграфии, много читать и разговаривать с ребенком.

А если ребенок просто медлительный, не с дислексией и дисграфией, задача родителя — организовать его режим так, чтобы он не испытывал трудностей. Родитель должен понимать, что медлительность — это нормально.

Лайфхаки: приемы по улучшению письма

Для улучшения именно навыка письма (в коррекции дисграфии это бесполезно) важно много писать под диктовку. Для улучшения навыка чтения важно читать все, что читается: надписи на билбордах, заголовки в газетах, подписи к картинкам, тексты к диафильмам и наборам открыток со сказками.

«Можно практиковать зрительные диктанты по системе И.Т. Федоренко. Используя кассы первоклассника, собирать из букв слова, а из слов предложения — и записывать их», — делится Ольга Азова.

Детей с дисграфией и дислексией полезно обучать чтению и письму порционно. Это не утомляет, а укрепляет навык, работает на конечную цель — улучшить технику чтения. Кроме того, помогут тематические курсы на образовательных онлайн-платформах, например «Чтение» или «Словесная битва» на Учи.ру.

Но самая большая трудность — выработать любовь к чтению. Ольга Азова советует пойти в магазин и купить ребенку книжку, которую он выбрал самостоятельно. Может, с точки зрения родителей она будет не такой интересной или в ней негигиенический шрифт (мелкий, например), но если ребенка заинтересовало — пусть читает. В целом, читательский интерес формируется со временем. Также читайте перед сном – последняя информация дня хорошо усваивается. Если ребенку трудно, то читайте по ролям, используя приемы домашних театров.

«На самом деле важно, чтобы родители продолжали читать вслух, когда дети уже учатся в школе. Часто взрослые считают, что если ребенок научился читать, то дальше читать вслух не надо. А ведь ребенок читает в начальной школе то, что хорошо знает, — то есть нужно читать произведения, которые интересны ребенку. Важно, чтобы взрослые читали детям долго, класса до седьмого точно. Потому что навык чтения формируется не один год и не два, а несколько лет», — обращает внимание Татьяна Филиппова.