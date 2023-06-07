«Ребенок готов к первому классу, когда у него произошел полуростовой скачок»

В каком возрасте отдавать ребенка в школу, чтобы не навредить детской психике? Какие навыки он должен освоить до первого класса и как тренировать их дома? Какая роль в подготовке отводится родителям? Ответы на эти и другие вопросы о готовности ребенка к школе в интервью «Газете.Ru» дала кандидат педагогических наук, психолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», Анна Бояринцева.

— По общему правилу в первый класс принимают детей от 6,5 до 8 лет. Разрыв в полтора года – довольно большой. Так когда же лучше отдавать ребенка в школу?

— Лишь некоторые дети готовы пойти в школу и в 6,5 лет (по статистике мальчики меньше, чем девочки), а некоторым ближе к восьми годам. Большинству подходит поступление в возрасте около семи лет.

— Как понять, что ребенок готов к школе? И к чему именно он должен быть готов?

— В дошкольном возрасте (обычно в пять-шесть лет) у детей происходит «полуростовой скачок роста», который заключается в существенном удлинении рук и ног. Для того, чтобы узнать, прошел этот скачок или нет, нужно попросить ребенка дотронуться правой рукой до левого уха, проведя руку над головой. Ребенок четырех-пяти лет не может этого сделать — руки еще слишком коротки. Это называют Филиппинским тестом. Его результат достаточно точно характеризует именно биологический возраст ребенка, так как отражает не просто характеристику развития скелета, а нечто гораздо более важное — степень морфофункциональной зрелости организма. В первую очередь это связано с уровнем созревания нервной системы и способностью головного мозга воспринимать и перерабатывать информацию. Недаром Филиппинский тест нередко рассматривают как один из главных критериев «школьной зрелости». Физиологами и гигиенистами совершенно твердо установлено, что если ребенок начинает посещать школу до того, как у него прошел полуростовой скачок, это резко отрицательно сказывается на его здоровье, в первую очередь — психическом, и крайне редко приносит успех в обучении.

Паспортный возраст, в котором проходит этот полуростовой скачок, может существенно варьироваться. У некоторых детей он завершен уже к пяти годам, у других — только после семи лет. Ясно, что в таком возрасте разница в два года — это очень много. Полуростовой скачок — один из важных критических периодов в жизни ребенка, по ходу которого качественно меняются многие функции организма.

В то же время физиологические последствия полуростового скачка очень просты: организм становится надежнее в биологическом смысле, а стало быть — работоспособнее.

С точки зрения физиологии о работоспособности вообще можно говорить только после завершения полуростового скачка. До этого истинной работоспособности (ни умственной, ни физической) у ребенка еще нет. Клетки детского организма до шести лет просто не годятся для того, чтобы обеспечить работу нервных, энергетических и других процессов в устойчивом режиме. Зато после того как полуростовой скачок завершен, у ребенка появляются реальные функциональные возможности к усидчивой, достаточно длительной работе в ровном темпе (разумеется, еще небольшие — они будут быстро, но неравномерно увеличиваться по мере взросления, но основа уже заложена).

close 100% Кандидат педагогических наук, психолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», Анна Бояринцева Пресс-служба ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания»

— Перечислите показатели готовности к школе.

— Есть несколько видов готовности:

1. мотивационная (психологическая) готовность;

2. волевая готовность;

3. зрительно-моторная координация, развитие мелкой моторики;

4. психофизическая выносливость.

Психологическая готовность:

- Ребенок осознает себя как субъект действий, и как субъект в системе человеческих отношений.

- У ребенка появляется внутренняя позиция быть школьником. Это значит, что он стремится к социальному положению школьника («Хочу быть первоклассником»), к обучению как новой социально значимой деятельности. Им в том числе движет мотивация учиться ради признания и одобрения значимых для него других людей!

Чтобы закрепить у ребенка желание учиться, родителям можно всячески поддерживать его:

- Рассказать о собственных школьных годах, показать свои фотографии.

- Обсуждать и вместе покупать школьные вещи: пенал, ранец, ручки, карандаши и др.

- Играть «в школу» («учитель-ученик») и в игры по правилам («салки», «ходилки» и др.)

- Читать и обсуждать книги о школе и школьниках.

- Демонстрировать свою уверенность в том, что учеба ребенка будет успешной, что он будет выполнять требования учителя.

- Хвалить за учебные успехи.

Следующий важный пункт – волевая готовность. Главное здесь – умение управлять своим поведением. Также ведущую роль играет умение слушать, вникать в содержание того, о чем говорит взрослый, не отвлекаться.

В 6-7 лет ребенок может в игре: поставить цель, наметить план действий, реализовать его, проявить усилие для достижения цели, оценить результат своего действия. Важны умения строить отношения с детьми и взрослыми: доброжелательность, уважительное отношение к товарищам, общительность, готовность проявить сочувствие.

Необходимо помнить, что приказами, наказаниями и страхом нельзя научить ребенка управлять собой и своим поведением. Формировать волевую готовность дома можно несколькими способами:

- Играть в игры по правилам, с постановкой цели и достижением результата.

- Учить сосредотачиваться на инструкции, которую ребенок получает от взрослого («Повтори, что я сказал!»).

- Давать домашние поручения и задания, учить наизусть стихи.

- Учить планировать неделю, день, событие и подводить их итоги.

- Учить делать сознательный выбор в бытовых действиях.

- Развивать произвольность в движениях (игры со скакалкой, бросание мяча в цель, игра на музыкальных инструментах и пр.).

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Чем выше развита мелкая моторика (движения кистей и пальцев рук), тем выше развитие речи и мышления ребенка. Созревание зон головного мозга, отвечающих за зрительно-двигательную координацию, заканчивается в 6-7 лет. К шести годам полностью сформировано умение выделять из рассматриваемой картинки или предмета отдельные части, что помогает одновременно смотреть на предмет и рисовать его.

Но координация «глаз-рука» может быть развита недостаточно. Чтобы это понять, родителям нужно наблюдать за тем, как рисует ребенок.

Должны насторожить следующие случаи:

- если ребенок при раскрашивании фигуры поворачивает лист, значит, он не в состоянии менять направление линии с помощью движений кисти и пальцев;

- если на рисунке все предметы нарисованы очень мелко, значит, кисть руки сильно зажата, находится в постоянном напряжении;

- если детали мелкие и линии слабые, то кисть слабая, мышцы слабо развиты;

- если ребенок держит карандаш или ручку неправильно.

— Как развивать зрительно-моторную координацию дома?

— Есть много способов. Самые простые: рисовать карандашами (штриховать, копировать образец и пр.), лепить (пластилин, глина, масса для лепки и пр.), вырезать ножницами, делать аппликации, собирать мелкий конструктор, заниматься рукоделием (вышивать, вязать, шить), использовать творческие и конструктивные игры с мелкими деталями (мозаики, шнуровки, пазлы и пр.), научить правильно держать карандаш/ручку (тренажеры, трехгранные карандаши/ручки), сидеть ровно и прямо.

— Вы говорили о психофизической выносливости. Что это такое и как развивать?

— Выносливость – способность организма выдерживать длительные нагрузки. Она теснейшим образом связана с работоспособностью, от уровня которой зависит, насколько успешно ребенок овладеет программой 1-го класса.

Значительное влияние на формирование работоспособности у дошкольников оказывают: игры на свежем воздухе, обучение плаванию, регулярная утренняя гимнастика и, наконец, соблюдение режима дня.

Также к психофизиологической выносливости относят умение заниматься одним делом не отвлекаясь на протяжении 40 минут.

— Какой специалист может подтвердить готовность к школе?

— Диагностику готовности к школе проводят психологи и педагоги обычно с 5,5 лет в детском саду или в психолого-педагогическом консультационном центре.

— Что наиболее важное из навыков родители упускают из поля своего внимания?

— Главное для успешности будущего первоклассника: через игру и исследование развить высшие психические функции: память, внимание, восприятие, мышление, речь, а также моторику и произвольность.

— В чем заключается задача родителя в подготовке ребенка к первому классу?

— Родителям важно присоединиться к новым переживаниям ребенка, давать психологическую и моральную поддержку, подбадривать ребенка и давать ему позитивные психологические установки «ты сможешь»!», «у тебя получится!».

Важно не ругать школу и учителей в присутствии ребенка, не показывать ему свои тревоги и переживания по поводу его похода в школу. Донесите до ребенка, что вам очень важен этот его жизненный этап, вы в него верите и ждете дома с его первыми школьными успехами. Дома необходимо настроить ритм дня ребенка (особенно если он не ходил в детский сад).

Важно позаботиться о том, чтобы будущий ученик получил опыт нахождения в детском коллективе (именно нахождения, а не соучастия в общих занятиях) — это опыт дошкольной группы детского сада или разновозрастной группы детского лагеря, или иного детского коллектива. Там формируются умение постоять за себя и вступать в общение со сверстниками.

К школе ребенок должен овладеть базовым навыкам самостоятельности (в еде, одевании, уходе за своими вещами и окружающей средой).

Нелишним будет опыт речевого общения ребенка с другими детьми и взрослыми, умение выражать свои просьбы и мнения с помощью грамотной речи (чтобы ребенок мог что-то уточнить у учителя или отпроситься на уроке в туалет).

Чтобы ребенок получил представление об образе школьной жизни и отношений ее участников, можно играть с ним дома в школу, а также делиться своим опытом школьной жизни: бытовыми моментами, рассказами, фотографиями.

— До школы осталось три месяца – что можно успеть и что стоит делать/не делать тем, кто готовится в первый класс?

— Пройдите диагностику готовности к школе. После нее вы поймете, где слабые стороны ребенка. У вас будет время подтянуть их.

Если слабое здоровье, то посвятить лето его укреплению. Если у ребенка слабая моторика, он плохо рисует и неправильно держит карандаш, то сделать упор на игры с рисованием, штриховками, лепку, конструкторы и другие игры на мелкую моторику.

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— Как выстраивать отношения с учителем, когда вы его почти не знаете, и чтобы эти отношения оказались здоровыми?

— Для тревожных и беспокойных детей (как и для родителей) важно познакомиться с первым учителем заранее. Как правило, в настоящее время школы предпочитают проводить первые родительские собрания будущих первоклассников еще весной. Поэтому есть возможность познакомиться.

Если такого собрания не проводится, то можно проявить инициативу и самим прийти в школу или позвонить – познакомиться с будущим учителем своего ребенка. В качестве предлога для первой встречи-знакомства с учителем и классом можно предложить свою помощь по уборке и подготовке класса к учебному году. Во время субботника в классе можно наладить отношения и много узнать об учителе.

— Как должны распределяться роли в связке родитель – ребенок – учитель?

— Главное правило: учитель – учит, ребенок – учится, родитель – помогает (где это необходимо) и поддерживает.

— Как понять, что у ребенка сложная адаптация в школе (но он справляется, и просто нужно подождать, чтобы он освоился), а как – что у него не получается влиться в учебный процесс?

— Для любого ребенка трудности адаптации проявляются прежде всего в нарушении настроения и привычных ему видов домашних активностей. Если ребенок стал замкнут (или наоборот расторможен), если плачет без видимой причины, жалуется на головную боль, на усталость, на нежелание идти в школу, на непонимание того, о чем говорит учитель – все это симптомы дезадаптации.

Если в течение 2-3-х первых месяцев учебного года эти симптомы будут уменьшаться, то значит, адаптация проходит позитивно. Если остаются или нарастают, то значит адаптация идет сложно, и ребенку нужна помощь специалистов, например, психологов.

— Можно ли в первом классе, если ребенок не справляется, дать заднюю? То есть уйти из школы и вернуться туда через год? И как сделать это так, чтобы не наделать глупостей (травм ребенку)?

— В редких случаях, когда ребенок пошел в школу малоподготовленный, много болел и пропустил большую часть учебной программы первого класса, родителям и педагогам приходится принять сложное решение о повторении первого года обучения. Можно уйти в другую школу или же остаться в своей. Важно аккуратно преподнести этот переход ребенку, не добавив ему дополнительных сильных переживаний.

— Что значит аккуратно? Можете привести пример, как это сделать?

— Например, можно проговорить возможные причины и предложить решение – ты много болел в этом учебном году, много чего интересного пропустил, теперь с новым классом и новой учительницей сможешь узнать то, что не успел. И сможешь подружиться с новыми ребятами. Важно донести до ребенка, что ничего страшного не произошло, что так бывает, что нужно повторить программу еще раз. Когда мы повторяем, то лучше запоминаем.

В школе есть психолог и учитель, которые помогут родителям провести такой разговор с ребенком.