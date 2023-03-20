«Это всего лишь секс»: психолог и сексолог – о том, стоит ли прощать измену

Несмотря на обещания партнеров хранить друг другу верность, многие пары сталкиваются с супружеской изменой. Простить или расстаться без раздумий? О том, когда можно дать шанс любимому человеку, а когда после измены однозначно стоит выйти из отношений, «Газете.Ru» рассказали семейный психолог и психолог-сексолог. В конце статьи мы предлагаем проголосовать за тот вариант, который вы считаете наиболее приемлемым для себя.

«Любовь покрывает множество грехов, в том числе и измену»

Владимир Зуев, семейный психолог:

– Считаю себя экспертом по профилактике и преодолению измены в отношениях. На протяжении последних десяти лет активно консультирую пары, столкнувшиеся с подобной проблемой.

Измена – это не просто фрикции и удовлетворение сексуальных потребностей, это бомба замедленного саморазрушения, результат – разрушение брака. Измена – ужасное предательство, которое отталкивает партнеров и иногда остается шрамом на протяжении всей жизни. Фактически измена дает право расторгнуть отношения, потому что это собственноручное убийство семьи.

Однако официально заявляю, что супружескую измену простить можно. Любовь покрывает множество грехов, в том числе и измену.

Конечно, рекомендовать простить – дело непрофессиональное и неблагородное. Человек только сам может взять на себя эту ответственность. Рекомендовать проще, чем быть в реальной ситуации.

Прощение ради детей, прожитой жизни, совместного имущества, репутации, ради любви и глубокой посвященности друг другу… Надо всегда филигранно и персонально рассматривать каждую историю отдельно.

Существует три категории измены.

1. Случайная измена, когда партнер поддался соблазну и однократно изменил. После чего человек сокрушается и понимает, что он виноват, что причинил боль и точно больше не готов переступать эту черту.

2. Когда партнер попался на эмоциональную близость и периодически встречается для физической измены. Здесь поможет только глубокая любовь и борьба за свою семью при помощи терапии.

3. Нездоровое пристрастие партнера к сексу (склонность к полигамии). Здесь однозначно нужно выходить из токсичных отношений и не обманываться, что это пройдет.

Я всегда говорю, что при помощи семейной терапии возможно «на руинах семьи восстановить цветущий сад». Даже если ваши отношения дали мощную трещину, возможно восстановление при помощи радикального прощения и искупительной любви.

В моем опыте консультаций есть множество семей, которые сохранили брак и выстраивают зрелые и доверительные отношения. А есть и те, кто прекратил супружество, не согласившись с глубиной предательства.

Запомните: важно проговорить в паре, как каждый из партнеров понимает верность и неверность. Что для вас измена, а что изменой не является?

Поверьте, вы удивитесь, насколько у вас разные определения.

«Прощать нельзя, если каждое касание партнера причиняет вам боль или изменивший не раскаивается»

Елена Кондрашева, сексолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге:

– Когда у алтаря произносится заветное: «Будем вместе навсегда, верны друг другу как лебеди», вряд ли жених или невеста в красках представляют свой адюльтер в этот момент. Однако помним про «Никогда не говори «никогда» и «Не зарекайся».

Тема измен – одна из главных тем для обращения к семейным психологам.

Примечательно и то, что для мужчин и для женщин зачастую измена означает разное. Женщина куда болезненнее переносит эмоциональную связь ее мужчины с другой или вливание финансов «на сторону». Мужчине же тяжело смириться скорее с сексуальной изменой, чем с эмоциональной привязкой.

В каких же случаях измену прощать не стоит?

1. Если вы понимаете, что каждое касание партнера причиняет вам боль, и вас мучают назойливые фантазии о том, как он взаимодействовал с другим человеком. Измену простить можно, но забыть – нельзя.

2. Если изменивший никак не пытается загладить свою вину. Вы слышите в свой адрес: «Это природа/Ты сам(а) виноват(а)/Это всего лишь секс», задумайтесь, ценны ли вы партнеру, если получаете такие комментарии в ответ на свою боль и обиду.

3. Если вы не готовы работать над проблемой. Изначально у вас были «свободные отношения» и там было право на связь с другим? Если нет, то наверняка это удар. Когда еще и не готовы работать над этим – точно нет смысла пытаться спасти то, что спасать не стоит.

Когда же есть смысл постараться простить?

1. Вы знаете, что виноваты в измене – да, такое бывает. К примеру, вы полностью «забили» на свою пару, не уделяете внимания и ставите отношения на последнее место. Да, измена – это не лучший вариант решения вопроса, но вполне ожидаемый.

2. «Вынужденные обстоятельства», как бы странно это ни звучало. Я ни в коем случае не оправдываю связь на стороне, но бывают и такие случаи. Например, длительная разлука (год и более), особенно если нет никакого эротического поддержания связи.

3. «Бытовой вопрос» – дети, общий крупный бизнес. Но только в том случае, если это разовая «акция», если изменивший раскаивается, и вы оба готовы принять и проработать случившееся.

Позвольте дать один совет: слушайте свое сердце и разум. Другие здесь не советчики, это ваша жизнь и ваше решение.