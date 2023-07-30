Стать «той самой», изменить партнера: возможны ли здоровые отношения с героями романов

30 июня 1818 года родилась Эмили Бронте, автор готического романа «Грозовой перевал». Зрители британского телеканала UKTV Drama назвали его главной романтической книгой всех времен. «Газета.Ru» вспомнила героев-любовников британской литературы и спросила у психолога, могут ли отношения с ними могли бы стать здоровыми в реальности.

Что привлекает: перспектива испытать сильные чувства

Книга: Эмили Бронте, «Грозовой перевал»

В основе романа – история любви цыгана-найденыша Хитклиффа и юной Кэти Эрншо, дочери хозяина поместья «Грозовой перевал».

Чувства Хитклиффа к Кэти взаимны, но девушка выходит замуж по расчету за более перспективного жениха. Оскорбленный Хитклифф уезжает, а потом возвращается, чтобы отомстить всем, кто его обижал.

Хитклифф делает это изощренно, не щадя никого: ни влюбленную в него сестру мужа Кэтрин, ни собственного больного сына, ни себя. Если смотреть на него сквозь розовые очки, то можно увидеть страстного и непонятого героя с тяжелым детством, но в реальности это еще и законченный социопат, в любви которого нет и намека на заботу, доброту или нежность.

Мария Лабазанова, клинический психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», считает, что многие юные девушки, да и взрослые женщины, выросшие на английской классике, влюблялись в подобный книжный образ. И обжигались, вступив в отношения с неоднозначным «байроническим» партнером в надежде создать великую историю любви.

«Каждый из них, сложный и поначалу ведущий себя грубо, показывается очень глубоко чувствующим, раненым, преодолевающим большую трагедию и способным на великую любовь.

По мнению Лабазановой, романтизированный образ формирует ложную надежду и заставляет верить: за холодностью и надменным отношением кроется нежность. Нужно только приложить усилие! «Да, ведет себя мерзко, но нас же учили книги: это только внешне он такой. А в глубине души – глубокий, ранимый, уязвимый. Да и вообще идеальный! А главное, способный на великую любовь, которую вряд ли подарит кто-то обычный», – объяснила Лабазанова.

Что привлекает: возможность оказаться «той самой»

Книга: «Джейн Эйр», Шарлотта Бронте

Еще одна готическая история любви, на этот раз – бедной сиротки-гувернантки Джейн Эйр и богатого хозяина Эдварда Фэрфакса Рочестера, который хранит мрачную тайну. Тайна в итоге оказывается сумасшедшей женой на чердаке. Джейн, узнав секрет накануне свадьбы, уходит в ночь, но позже возвращается, чтобы быть с ним, уже бедным и ослепшим вдовцом, до самой смерти.

Персонаж, придуманный второй сестрой, поначалу кажется куда более перспективным объектом для любви: воспитанный, остроумный, образованный и бескорыстный: готов жениться на бедной гувернантке.

Если Хитклифф с самого детства и всю жизнь любил одну лишь Кэтрин, то Эдвард Фэрфакс Рочестер много раз обжигался: дамы сердца оказывались недостойными, корыстными и похотливыми, и лишь крошка Джейн нашла ключ к израненному сердцу.

Правда, за скобки пришлось вынести слишком много: первый брак по расчету, обман, харрасмент, замашки манипулятора и равнодушие по отношению к маленькой Адель, которая, вероятно, была дочерью мистера Рочестера. Но зато как трагично-прекрасен он, незрячий, в пронзительной сцене узнавания!

Мария Лабазанова объяснила поисками одобрения желание оказаться для кого-то «той самой».

«У каждого человека есть здоровая потребность в том, чтобы получать одобрение и чувствовать себя достойным внимания, любви и восхищения. В психологии это еще иногда называют здоровым нарциссизмом. Но порой случается так, что эти потребности, мягко говоря, не удовлетворяются, и тогда желание усиливается.

Когда потребность в одобрении превращается в рану в груди, мы стремимся ее исцелить. Один из способов – стать «той самой», особенной женщиной. Задача не звучит такой уж невыполнимой – нам же показали много раз в книгах и фильмах, что это возможно. Почему бы не рискнуть?» – объяснила психолог.

По мнению специалиста, на выбор партнера может повлиять и воспитание: если девочка росла в семье с холодным отцом, любовь которого приходилось завоевывать, вероятность, что во взрослом возрасте она будет искать похожего партнера в надежде получить свою порцию любви, повышается. «Психика склонна выбирать знакомое и понятное, даже если оно приносило вред. Парадоксально, зато привычно и понятно», – рассказала Лабазанова.

Что привлекает: возможность изменить любимого

Книга: «Гордость и предубеждение», Джейн Остин

В этом романе нет тайн (ну почти) и готики. Богатый сноб Фицуильям Дарси влюбляется в Элизабет Беннет, девушку из менее знатной семьи, и проявляет себя во всей красе: обвиняющим тоном заявляет о своих чувствах к ней (мол, полюбил недостойную, что ж теперь) и пытается расстроить помолвку ее сестры со своим другом, поскольку семья невесты кажется ему простоватой.

Конечно, потом он проявит себя весьма благородно: спасет от позора другую сестру, снизит градус снобизма и сделает предложение нормальным тоном. Но насколько сбежавшие с офицером-негодяем сестры актуальны в нашей, а не книжной реальности?

По словам Лабазановой, на чудесное перевоплощение рассчитывать не стоит: холодный и грубый человек вряд ли изменится от того, что кто-то его самоотверженно полюбит.

«Вероятность этого в реальной жизни гораздо ниже, чем в романе. Человек способен измениться только по своей воле. Никакая самоотверженная любовь или попытки спасти раненую душу не помогут, если партнер сам не хочет стать другим и не понимает, ради чего это делать.

Да, грубость и заносчивое поведение нередко являются защитой, призванной сберечь уязвимую и раненую часть личности от повторного удара. Но эту защиту не так-то просто преодолеть даже в терапии. Что уж говорить о партнерских отношениях?» – подытожила эксперт.