«Муж хочет взять детей от первого брака вместе с нами на море, а я против»

Читательница рассказала «Газете.Ru» о семейных разногласиях из-за предстоящего отпуска. По мнению женщины, муж не должен настаивать на совместном отдыхе со своими детьми от первого брака.

Повторный брак

Для нас с Денисом это повторный брак. У меня дочь от предыдущих отношений, у него – сын и дочка от первой жены. Нашему общему малышу Льву недавно исполнилось два года.

За два с половиной года нашего брака у нас случалось немало разногласий, но мы всегда находили решение. Но не в этот раз… Дело в том, что мой муж хочет взять в поездку на море детей от первого брака. Я категорически против, и этому есть несколько причин.

Мечты о поездке

Мы с Денисом ни разу не ездили отдыхать на море вместе. Медового месяца у нас не было, так как я забеременела еще до бракосочетания и плохо себя чувствовала. Потом все время посвящала младенцу, потом экономила деньги… Недавно посчитала – больше трех лет у меня не было полноценного отдыха. Этим летом мне захотелось немного расслабиться. У мужа отпуск в августе, и я начала смотреть туры.

Сначала муж засомневался, сможем ли мы отдохнуть с маленьким Лёвой, но я его убедила, что все будет хорошо. И добавила, что моя дочь Маша (сейчас ей 13 лет) поможет, подстрахует, когда нужно. Но реакция мужа меня поразила.

– Все вместе поедем? Тогда я своих тоже беру.

Но я ведь не собиралась ехать на отдых толпой! Плюс в этой истории имеют значение деньги и справедливость – кто-то не может выехать на море годами (это я про нас), а кто-то ездит по два раза в год и хочет присоединиться к нам, добавив суеты, забот и лишних расходов. Билеты стоят дорого, впрочем, как и отели, питание и так далее. А мы сейчас и так на всем экономим.

Денежный вопрос

Я напомнила Денису, что это мы давно никуда не ездили, а его бывшая жена с детьми не отказывает себе в удовольствии съездить на море. Нет-нет, я ни в коем случае не осуждаю. Женщина – молодец, и сама отдыхает, и детей вывозит. Денис им всегда помогает, ни разу не было, чтобы он им не дал деньги в поездку. Понятное дело, ведь дети и развлечений хотят, и мороженое, и одежду обновить надо… Я никогда не против помощи. Но и мера должна быть.

Я пыталась объяснить мужу, что это несправедливо, когда одни отдыхают часто, а другие – как придется.

– Так это они с матерью ездили. А сейчас с отцом поедут.

– А мать им даст деньги на отдых? Ты же в таких ситуациях даешь.

– Нет, она сказала, что детей отпускает, но все оплачиваю я.

– А что, если я против?

– Ну, Маша ведь едет с нами. А почему моим нельзя?

Тут я не выдержала и перешла на крик. Дело в том, что моей Маше деньги дает ее отец, она не за счет Дениса едет. Кроме того, старшая дочь мне помогает с малышом, а это для меня очень ценно – имеет значение даже час, когда я не привязана к ребенку.

Но муж это пропустил мимо ушей, упомянув про то, что из нас двоих сейчас работает только он. Да, я на данный момент не зарабатываю, но важно учесть, что моя работа сейчас – заниматься общим ребенком и домом. Суп сам себя не варит, пол сам себя не помоет, ребенок сам себя не воспитывает… Это все на моих плечах. Когда сын подрастет, я вернусь на работу, про профессии я бухгалтер. Но при нынешних обстоятельства муж стал королем бала, ведь деньги только у него!

Вопрос ответственности

Помимо дополнительных расходов, меня волнует еще два вопроса.

Первый: кто будет смотреть за всеми детьми? Я обратила внимание мужа на то, что есть наш общий малыш, который требует очень много времени. Со своей дочерью я договорюсь – она у меня очень рассудительная.

А кто будет смотреть за десятилетним мальчиком и четырехлетней девочкой? Это же огромная ответственность! Мне показалось, что муж как будто не ожидал этого вопроса, ведь он ни разу не был с детьми 24 на 7. Тем не менее пообещал, что этим будет заниматься он сам. А справится ли он? Например, младшей дочери нужно будет помочь помыться, переодеваться, ведь девочке еще даже не исполнилось пяти лет. Уверена, что это станет моей обязанностью.

Вопрос второй: как мы все разместимся? Неужели все в одном номере? Оказывается, муж решил забронировать номер побольше – для семейного размещения. Я с ужасом понимаю, какая суета, шум и гам ждут меня на отдыхе…

Звонок бывшей

Я убеждена в том, что вопрос оо воспитании детей должны решать только родители – отец и мать. Но раз сложилась такая ситуация, я решила позвонить бывшей жене своего мужа Ольге, поговорить с ней и лично услышать – как она смотрит на такую перспективу.

Она призналась мне в том, что сама не в восторге от того, что дети едут с нами, ведь они только вернулись с моря. Но им очень нравятся такие поездки, поэтому они хотят присоединиться к нам. Так что она готова отпустить детей.

Причем Ольге неважно, куда в итоге мы купим тур, что меня очень удивило. Но она быстро обосновала свою позицию: «Ну, вы же со своими детьми куда попало не поедете! Чего переживать?»

Похоже, переживать в этой истории буду только я, ведь мой отдых под угрозой: с нами поедут два подростка, два маленьких ребенка, непривыкший заниматься детьми мужчина и два моих плеча, на которых будет висеть ответственность за несовершеннолетних.