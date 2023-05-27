«Иногда кажется, что я вырастила не дочь, а дьявола»

Читательница «Газеты.Ru» на анонимных условиях рассказала о конфликтных отношениях с собственным ребенком-подростком. По словам бухгалтера из Московской области, ее 14-летняя дочь ведет себя неадекватно и не дает спокойной жизни близким людям.

Первый звоночек

Ксюша всегда была непростым ребенком, так что о внезапном превращении ангела в дьявола говорить не приходится. Но с 13-летнего возраста дочь начала изводить нервную систему нам всем, включая пожилую бабушку (мать ее погибшего отца).

Однажды Ксюша ночевала у своей бабули и чуть не довела ее до инфаркта. Отпросилась погулять с подругой и не вернулась в назначенное время. Проходит час, два… Телефон вне доступа. У подруги – тоже. Свекровь звонит мне и рыдает в трубку. Я выезжаю и… мы встречаемся с дочерью у подъезда. Ксюша смотрит на меня своими ярко накрашенными, удивленными и нетрезвыми глазами: «Ма, ты что здесь делаешь?»

Выяснилось, что телефон у дочери заряжен, но она выключила его специально.

На мои объяснения, что бабушка волнуется, Ксюша ответила: «Пусть выпьет своих капель и спит».

Я не сдержалась и ударила дочь по лицу, хотя признаю, что это было лишним.

Малокровие и вино

Почти неделю Ксюша никуда не выходила гулять, пыталась делать уроки. Она неглупая девочка, но за последний год скатилась на одни тройки.

Перед выходными дочь вдруг вспомнила бабушку, хотя в течение недели даже ни разу ей не позвонила. «Надо съездить навестить, я соскучилась», – заявила мне Ксюша.

Я передала свекрови компрессионные чулки, которые заказывала для нее в интернет-магазине (у нее варикозное расширение вен), и попросила дочь сообщать о своих перемещениях.

Ксюша вела себя образцово, но после возвращения от бабушки выглядела странно. Я уловила запах алкоголя и быстро нашла в ее комнате бутылку крепленого вина.

– Откуда вино?

– Бабушка купила.

– Бабушка купила? Еще раз: откуда эта бутылка?

Слово за слово, дочь назвала меня «тварью» и хлопнула дверью.

Я позвонила свекрови, чтобы узнать, давала ли она ей деньги на что-либо, которые она могла потратить на алкоголь. И выясняется, что вино Ксюше действительно купила бабушка. Как так? Зачем? Почему без моего ведома?

И вот какую историю я услышала.

Дочь приехала к бабушке и рассказала ей, что в школе был медосмотр. Анализы плохие – малокровие. А теперь цитата: «Бабуль, чтобы плодить красные кровяные тельца, врач сказала купить хорошее красное вино и выпивать каждый день по мерному стаканчику».

Сходили в магазин и купили бутылку крепленого вина. Почему крепленого? Ну, потому что оно было сладкое, а дочь убедила бабушку, что ей противно пить алкоголь, а сахар поможет ей перебороть себя и «полечиться».

Свекровь искренне поверила в эту историю.

Плодить красные кровяные тельца… Это же надо было такое выдумать?

Компрессионные чулки

История про малокровие отвлекла меня от того, чтобы поинтересоваться у свекрови, нравятся ли ей чулки. Через неделю она спросила сама: «Чулки скоро придут? Долго доставляют». Следующая ее фраза: «Нет, Ксюша мне ничего не передавала».

Куда пропали профилактические чулки стоимостью шесть тысяч рублей – мы не знаем до сих пор. Потеряла? Продала через объявление? На все вопросы дочь говорит: «Я не помню, где они».

Иногда складывается ощущение, что я вырастила не дочь, а дьявола.

Вместо чашки – трехлитровая банка

С недавних пор на попытки поговорить Ксюша реагирует битьем посуды. Может смахнуть со стола чашки с чаем.

Новую посуду я не покупала, поэтому на вопрос дочки «Куда налить чай?» я поставила перед ней трехлитровую банку и предложила пить из нее, так как чашки закончились. Она в шутку ответила, что ей привычнее пить из бутылки. А потом сама помыла банку от кабачковой икры и налила туда чай. Кипяток. Естественно, банка лопнула.

Иногда у Ксюши случаются «просветления», и мы нормально общаемся. Но «затишье» сменяется новыми выходками.

Новая стрижка и психиатр

У Ксюши густые и длинные каштановые волосы. Были. Когда я увидела новую стрижку дочери, мне захотелось плакать. Один висок полностью выбрит, на втором – короткая прядь, сзади – синие волосы.

Она зашла на кухню как ни в чем не бывало и начала искать чашки.

– Ксюша, это сейчас модно?

– Ты о чем? О банках для чая? Вместо чашек. Да, модно.

Я знала, что с подростками сложно. Но не представляла, что настолько.

Моя сестра (родная тетя Ксюши) убедила меня в том, что девочку нужно показать психиатру. Она даже специалиста нашла. И на мое удивление, дочь без проблем посетила врача.

Диагноза – нет. Плохое воспитание?

Врач не увидел серьезных проблем психики у дочери, но прописал успокоительный препарат. Мы выдохнули.

Я размышляю над тем, где я могла допустить ошибку в воспитании. Я всегда пыталась найти баланс между строгостью и мягкостью. Да, девочка в восемь лет потеряла отца, но у многих детей неполные семьи – и ничего, посуду в доме не бьют.

А совсем недавно я узнала от своей взрослой племянницы, что дочь уже не девственница (Ксюша, хвастаясь, рассказала своей двоюродной сестре о сексе). Не знаю, где правда, а где вымысел, но эта информация меня подкосила, и я намерена отвести дочь к гинекологу.