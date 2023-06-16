«А потом я приставал к математичке и купался в озере». Истории о выпускных, которые пошли не по плану

Лиза, 40 лет, о переодевании в подъезде

Мой отец был настоящим, как сейчас говорят, абьюзером. Он третировал мать, бабушку и меня, только младший брат был его любимцем. Несмотря на то, что родители неплохо зарабатывали, отец был очень скупым: мы буквально питались одними макаронами, ходили в старой одежде.

А за пару месяцев до выпускного он узнал, что у меня не будет золотой медали, и сказал, что никакого платья мне не видать, раз позорю семью – пойду в обычной одежде. Это было катастрофой!

Спасла положение мама моей подруги Юли: она была портнихой и согласилась сшить платье по себестоимости, а деньги на ткань дала в долг. Конечно, в день выпускного отец проследил, чтобы я вышла из дома в старом платье и в таком виде довел меня до школы, мерзко улыбаясь.

Там меня уже ждала Юлька с платьем, мы переодевались в туалете, там же она меня и красила. А вот с возвращением чуть не случилась катастрофа.

До дома меня провожал одноклассник, поэтому переодеваться я не пошла. Вошла в подъезд и как преступница переоделась в старое платье прямо там. Пакет спрятала под лестницей, вернулась домой, как Золушка. Отца много лет нет в живых, а простить это унижение ему не могу.

Миша, 36 лет, про купание в озере

Я рос тихим отличником и ботаником, который должен возвращаться домой ровно в девять, и, конечно, переживал по этому поводу. И, разумеется, я был влюблен в первую красавицу класса, которая меня не замечала.

Как послушный мальчик, к своим 17 годам я не пробовал ни алкоголь, ни сигареты и втайне завидовал своим «крутым» одноклассникам. И вот к концу школы я внезапно и к огромной своей радости был принят в компанию ребят и девушек, с которыми очень хотел подружиться.

На выпускном решил показать им, какой я дерзкий и бесстрашный, а вовсе не мамкин пирожок. Сначала курил за углом кафе, в котором все происходило, потом глотнул коньяка из фляжки, которую принес один из ребят.

Потом еще покурил, еще выпил. Дальше все как в тумане.

Рассказывали, что я пел песни, признавался в любви той девушке, а получив отказ, зачем-то решил поцеловать молодую учительницу математики, а потом полез купаться в озеро прямо в костюме и ботинках.

В общем, сейчас у меня сын-подросток и я не запрещаю ему гулять с друзьями.

Алина, 32 года, про пьяные фрукты

У нас была очень строгая классная руководительница, которая пообещала, что если увидит кого-то с бутылкой, то отправит домой. Мы с девчонками прочитали где-то, что алкоголем можно накачивать фрукты и решили попробовать. Выполнить почетное задание поручили мне: мол, все просто, берешь шприц, набираешь водку и впрыскиваешь в мандарины, яблоки и груши.

Вечером я закрылась в своей комнате и начала химичить. Не получалось ровным счетом ничего: алкоголь подло вытекал.

Признаваться подругам в провале не хотелось, поэтому я просто протерла шкурки фруктов водкой, проколола иглой и сообщила, что все получилось и в наших мандаринах почти бутылка.

Эффект плацебо был потрясающий: подружки после мандаринов начали глупо хихикать, одна устроила лихие танцы, другая набралась смелости пригласить на «медляк» парня, в которого была влюблена. Когда я не выдержала и призналась девчонкам во всем, они просто смертельно обиделись!

Артем, 25 лет, про секс с физичкой

На самом деле, это довольно грустная история. В нашей школе работала молодая учительница физики, и в нее был влюблен самый красивый парень в нашем классе. Влюбился сильно, писал записки, сочинял стихи, но педагог держала оборону.

А потом случилось ужасное – этот парень узнал, что у физички роман с его отцом.

Тот познакомился с ней на родительском собрании, влюбился и вообще собрался уходить из семьи. Город маленький, все друг друга знают.

Одноклассник мой с ума сходил от злости и ревности и решил отомстить. На выпускном стал всем рассказывать, что у него был с Натальей Федоровной, которая к тому же была нашей классной, секс. Конечно, рассказы моментально дошли до директора, был скандал прямо в ресторане, а через неделю физичка уволилась и уехала.