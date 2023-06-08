«На экзамен я нарядилась как порнозвезда»: 5 забавных историй о сдаче экзаменов

Бывшие студенты и студентки рассказали о своих курьезных случаях во время сессии, которые до сих пор вспоминают с улыбкой, стыдом или негодованием.

Марина, 32 года, про месть близнецов

У нас на курсе учились сестры-близнецы. Внешне похожи как две капли воды, а вот по характеру ну очень разные. Маша – отличница, тихая, скромная, приятная девочка. Даша – оторва, другого слова не подберу. Маша очень хорошо училась и любила сестру, поэтому всячески помогала ей.

Накануне последнего, самого сложного, экзамена у Даши случилась огромная любовь. С кем именно, не говорила, но пропадала по вечерам, и важный экзамен завалила.

Маша, добрая душа, после долгих уговоров согласилась выдать себя за сестру и прийти на пересдачу. А накануне узнала, что у сестры роман с ее молодым человеком.

Месть Маши была страшна. Во-первых, она коротко подстриглась, а во-вторых, пришла в таком виде на пересдачу и специально завалила ее. А бедной Даше, мало того, что нужно было идти на вторую пересдачу самой, так еще и отрезать косу, чтобы преподавательница не удивилась, как у студентки она за ночь снова выросла.

Андрей, 38 лет, про память на лица

Был у нас в институте профессор, которого все боялись до ужаса. Он постоянно пугал нас тем, как редко у него сдают что-то с первого раза, и регулярно хвастался своей отличной памятью на лица: мол, у тех, кто пропускает лекции, шансов нет.

Я рыжий, да еще и в очках – понимал, что ходить обязательно, хотя лекции были нудные, стояли первой парой и на них ужасно хотелось спать. Но я отважно приходил и садился напротив преподавателя – пусть видит и запоминает.

И что вы думаете, на экзамене этот ужасный Борис Петрович сказал, что видит меня первый раз и больше тройки поставить не может, такие вот у него принципы. А моему другу Сашке, который на лекцию ходил пару раз и читал на галерке книгу, заявил, что очень хорошо его помнит и за такое отличное посещение поставит пятерку «автоматом».

Наталья, 37 лет, про столицу и провинцию

Была у нас преподавательница по языкознанию с особой слабостью к студентам из провинции. Сама она москвичка не в первом поколении и на таких ребят смотрела примерно как на Ломоносова, который пришел пешком за возом с рыбой. Надо же, выбрались из глуши учиться!

Моя подруга, например, поступила благодаря тому, что во время вступительного экзамена упомянула, что из Северодвинска. «Бедняжка, надо дать тебе шанс», – растрогалась преподавательница и закрыла глаза на пару ошибок.

И вот зимняя сессия, я сдаю экзамен и понимаю, что билет не знаю вообще. Начинаю вдохновенно врать, что на Новый год ездила домой на поезде и забыла там конспекты, а ехать далеко. Конечно, преподавательница спрашивает, откуда я, я называю маленький военный городок в Архангельской области, в котором живет моя двоюродная сестра и где я была в далеком детстве.

И что вы думаете, оказывается, она жила в этом городе с мужем-военным три года! И как начала сыпать вопросами: да где я живу, да в какой школе училась… Я от ужаса расплакалась, но списала это на то, что скучаю по дому. Экзамен сдала на «четыре», но стыдно до сих пор.

Анастасия, 37 лет, про провокационное мини

Я училась в педагогическом вузе, да еще на филфаке. Девочек много, все сплошь утонченные любительницы литературы. Опытные преподаватели-мужчины привыкли, а вот молодые поначалу терялись. Был у нас практикант по имени Миша, симпатичный парень. Девчонки нещадно строили ему глазки, а он только краснел. Но, говорят, на экзамене спуску не давал.

И вот мне пришла в голову гениальная, как тогда показалось, идея: вызывающе одеться, чтобы Миша не смог на меня слишком пристально смотреть, а даты и прочие ключевые моменты написать на ногах сверху ручкой, надеть юбку с разрезом, а на экзамене сесть так, чтобы все было видно под партой.

На экзамен я нарядилась как порнозвезда. Сначала все пошло как по маслу – Миша с ужасом уставился на мое декольте и отвернулся. А вот шпаргалки подвели – примерно, как в фильме про «Электроника», когда ребята рисовали сыпь Сыроежкину. От жары ручка поплыла, ноги были синие – я несколько дней не могла отмыть следы. Экзамен пришлось пересдавать.

Евгения, 28 лет, про долгую дорогу на экзамен

Это была летняя сессия, за пару дней до экзамена мы поехали к друзьям на дачу. Думали, на денек, а получилось целое приключение. Моя подруга поссорилась с молодым человеком, который на что-то обиделся и уехал на машине домой. На электричку мы опоздали, но зато познакомились с компанией веселых ребят и девушек и всю ночь пели песни у костра с горячительными напитками.

Потом все пошли спать, а я поехала на экзамен. По незнакомому маршруту, грязная, пахнущая костром, совершенно не готовая. Домой заехать времени не было, в таком ужасном виде, красная от стыда вваливаюсь в аудиторию и узнаю, что я единственная из группы получила автомат. Мой подвиг прошел даром!