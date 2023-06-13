«Забеременела, когда завязала с тусовками». Интервью с боксершей Натальей Рагозиной

Боксерша Наталья Рагозина шестой сезон подряд в жюри шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия». О том, как ей удавалось совмещать съемки на ТВ и воспитание 9-месячной дочери, она рассказала «Газете.Ru».

— Наталья, шоу «Удивительные люди» близится к финалу. Расскажите про участие в жюри?

— В этот раз я, единственная девушка, стала звездой в мужской компании (смеется). Поэтому вдвойне приятно участвовать. Атмосфера у нас дружеская, споры возникают не часто. Однажды мы только подискутировали с Александром Пушным по поводу выступления одного из участников. Но как иначе? Мы же окунаемся в шоу, в сверхспособности участников, начинаем обсуждать — удивительно это или нет, и, конечно, в финале нам будет очень сложно выбрать одного фаворита.

— Александра Пушного называют самым строгим членом жюри в «Удивительных людях», а вас каким эпитетом можно охарактеризовать?

— Я справедливая. Я всегда сравниваю людей с собой. Я спортсменка, тоже удивительный человек, ни разу не проиграла, весь мир «перебила» в спорте — и в кикбоксинге, и в боксе — любительском и в профессиональном. То есть я непобедимая российская спортсменка. Сравниваю людей с собой: могла бы сделать то или это. Каждый сезон выходила к участникам шоу и проверяла себя. В этот раз не рискнула, потому что я кормящая мать: Настеньке, моей дочери, девять месяцев.

В этот раз больше болела за детей. Видимо потому, что второй раз недавно стала мамой. Всегда удивляюсь, когда дети от рождения вундеркинды, самородки. Мне также интересны спортивные участники. Я сразу же окунулась в их истории. Да и вообще, каждый сезон я не знаю, где продюсеры находят этих людей! В следующую пятницу состоится финал, в этот раз участники круче, испытания сложнее и денежный приз увеличился: раньше был — 1 млн рублей, сейчас — 5 млн рублей. Не хочется, чтобы сезон заканчивался, потому что я лично получаю кучу эмоций от этого шоу и уверена, что зрители тоже.

— Насколько вам было сложно совмещать материнство и участие в жюри шоу?

— Я изначально, когда мне предложили быть снова в жюри «Удивительных людей», думала отказаться, потому что надо кормить ребенка. Я за то, чтобы кормить до последнего. Но меня поддержал муж: «Иди-иди, наряды выгуляешь, а то засиделась за два года». Потом я позвонила продюсеру шоу Юлии Сумачевой сказала: «Юля, а вдруг я подведу? Вдруг не справлюсь?». Она ответила: «Давай не дури. Ну как мы без тебя?».

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Не жалею ни о чем. Конечно, у меня сбился режим. Я привыкла вставать рано и ложиться тоже рано. В полвосьмого Настенька уже спит, в пять утра мы встаем. Я когда беременная была тоже просыпалась с утра пораньше, тренировалась, чтобы быть подтянутой, так и сейчас продолжается — Настя подстроилась под мой режим. Поэтому на вечерних съемках было тяжеловато. Порой, чувствовала, как начинаю засыпать. При этом кофе мне нельзя, режим же. Но со временем подстроилась. На площадке режиссеры часто говорили: «Так, Наталья Юрьевна вроде держится, глаза не закрывает, продолжаем».

— Наталья, вы забеременели в 46 лет. Расскажите, это было для вас неожиданностью?

— Я забеременела чудом! Я мечтала о дочери 12 лет. Мы с мужем поехали в Израиль, в Иерусалим. Я посетила Храм Гроба Господня и попросила Бога о чуде. Через два месяца забеременела. Так случилось, что рожать тоже решила в Израиле.

За месяц до рождения Насти узнала, что дочь не переворачивается. Мне рожать вот-вот, а врач на УЗИ говорит: «Будем делать кесарево». Я ответила: «Не хочу кесарево. Я сама еще здорова, сильна, молода». Подумала, ну, поеду в Храм Гроба Господня, помолюсь. Мне было тяжело, там народу столько. Я подошла к монаху-ключнику, чтобы он провел меня без очереди. На следующий день пришла в больницу и мне говорят: «А у вас доченька перевернулась!». Я так была счастлива, прям запрыгала: «Я буду рожать сама!». А врачи продолжили: «Вот, возраст...». Я говорю: «Какой возраст? Сама все сделаю».

Родила Настеньку в час ночи — здоровую, красивую блондинку. И сейчас мы с мужем и дочкой приехали в Израиль, уже как пять дней здесь находимся. Каждый день гуляю с коляской вдоль берега по 15 км.

— Вы в соцсетях рассказывали, что отказались от нянь. Почему?

— Потому что я взяла сначала одну няню, потом вторую, третью. Они, во-первых, избалованные все, например, требуют кроватку поставить поближе к дивану. Я им говорила: «Я мать, делайте по-моему». Не хотели. Это на Рублевке у меня было три или четыре няни. Всех разогнала. Потом, когда начались съемки шоу «Удивительные люди», подобрала няню, такую же энергичную, как и я. Пока меня не было, она справлялась. Потом, как съемки закончились, я ее отпустила.

Оля, моя сестра, приезжает ко мне, помогает. А так, наслаждаюсь материнством — я была готова к нему, у меня все было обдумано. Очень ждала дочь, не хотела, чтобы чужой человек ее нянчил. Все подруги говорят: «Наташка, когда же мы тебя увидим?». Я отвечаю: «Приезжайте ко мне в гости! Думаю, что не скоро меня увидите». Каждый свой путь выбирает сам. Я сейчас выбрала материнство. Я погрузилась в это, я стала женственнее: за беременность отрастила волосы длинные. Конечно, есть нагрузка, но что делать? Это мой человечек родной, мое счастье, мое чудо. Муж, конечно, помогает. И помогает мой старший сын Ванечка. У него с Настенькой разница в 22 года.

— Ваш старший сын часто приезжает нянчиться с Настей?

— По возможности. Он у меня вообще молодец. Сын в армии служил. Я им горжусь. Сейчас восстановился в МГИМО на второй курс, учится на дневном. Старается приезжать в выходные. Настенька к нему идет, чувствует родную кровушку.

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— Если говорить об осознанности, все-таки первый ребенок родился у вас 22 года назад, изменилось как-то отношение к материнству сейчас?

— Конечно. Тогда я была молодая, так все быстро произошло... Я вот сейчас вспоминаю, что Ваня у меня начал ползать быстрее, чем Настя. Она пытается, но не хочет сразу встать. Ваня у меня в девять месяцев пошел. Девочки чуть послабее, пожалуй.

Когда родился Ванечка, я сама еще молодая была в плане того, что спешила вернуться в спорт — не насладилась кормлением, быстро грудь перевязала и пошла заниматься. За месяц скинула 18 кг, чтобы начать тренироваться. Вот такая сильная была мотивация. Конечно, Ванечка со мной был всегда на сборах, везде. Я не оставляла его ни с кем. Он и в Германию со мной ездил.

Настя с характером, упертая как я. Серьезная в моего папу — в дедушку Юрия Антоновича. Чтобы ее рассмешить — на потолок надо залезть.

Первое время вспоминала, как все надо делать. Помогла сестра Оля. У нее дочке девять лет. Мы справлялись без нянек, два месяца с ней жили. Потом взяла себя в руки и вспомнила, что да как.

— Когда вы забеременели во второй раз, врач сказала, что вы запрыгнули в последний вагон…

— Да, я пришла на УЗИ. Она мне: «Наталья Юрьевна, вы запрыгнули в последний вагон». Я говорю: «В смысле?». Она: «Ну, в вашем возрасте уже тяжело вообще забеременеть. Я отвечаю: «Да вы что. Просто у меня не было возможности, чтобы я прям вот так осознанно пошла на это, потому что спорт, карьера».

Я забеременела, когда была готова к этому, когда перестала активно сниматься, завязала с тусовками. Я хотела, я ждала.

— Кажется, что в других странах, например в той же Италии или Испании, иное отношение к родам после 40 лет.

— Ой, в этих странах вообще другие люди. Я когда рожала в Израиле, в больницу приходили женщины 50+. Но им, правда, кесарево делают. Тем не менее, они беременеют, не боятся рожать — и часто делают это несколько раз. У всех в Израиле многодетные семьи.

Хочу сказать, что свою аудиторию тоже мотивирую рожать в любом возрасте. После моих постов люди пишут, что пошли и за третьим, и за четвертым ребенком. Кто-то боялся забеременеть, кто-то боялся, что не получится. Но вот происходят чудеса. Надо верить в себя, в Бога и в то, что чудо случится. Самое главное, чтобы мужчина был рядом. Вот я такого встретила — спортивного, доброго, щедрого, который меня поддерживает. Это дорогого стоит. Мы на одной волне. Мы на спорте. Он меня мотивирует, недавно сказал: «Наташа, давай, не запускай себя!». Он, конечно, любит меня в любом весе, но все-таки напомнил, что беременность, конечно, это хорошо, но нельзя есть мороженое, пирожные и запивать это непонятно чем. И вот муж сказал: «Давай, больше ходи». Я через лень, еще когда была беременна, много гуляла — не пропустила ни одного дня.

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Сейчас я в Израиле с мая и тоже постоянно гуляю. Конечно, с коляской по песку тяжело, но все равно хожу.

Так что всем девчонкам советую, если ваш мужчина вдруг говорит: «В последний вагон, ты никому не нужна», сразу отсеивайте таких кавалеров. Я в 46 лет встретила человека, полюбила его. Он обещал мне, что у нас будет дочь — родилась Настенька. Обещал жениться — женился. Да, таких мужчин мало, но они есть, надо искать.

— Каким-то спортом вы сейчас занимаетесь?

— Пока только хожу. Спортом нельзя заниматься, потому что кормлю грудью. После хочу в хоккей, но муж против. Говорит, что травматично. Но я его убеждаю в обратном — все-таки играю с ребятами-профессионалами. Там все наши легенды, олимпийские чемпионы: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Алексей Жамнов.

Я же до этого играла в хоккейной лиге с мужчинами, в том числе с нашим уважаемым президентом. И никто меня не смел тронуть.

До родов муж меня подсадил на большой теннис. У меня хорошо получается. Так что думаю, может займусь этим спортом. Посмотрим.

А так я возглавляю Ночную лигу женского хоккея. Я настраиваю девчонок на победу. Сейчас недавно был в Сочи фестиваль по хоккею. Приезжала туда с мужем и дочкой. Мы с моим фондом «Спорт. Здоровье. Жизнь» сделали девчонкам подарки.

— В декабре 2022 года вы уезжали в Израиль с мужем без дочери. Не боялись оставлять Настю без своего присмотра?

— Я была с ребенком одна на протяжении трех месяцев. У меня уже мешки появились под глазами. Муж предложил съездить на три дня, перезагрузиться. В России с дочкой оставили мою сестру, она помогала. Конечно, я разрывалась, все время думала: «Как же там Настя? Вдруг она меня забудет?». Этого не случилось. Я вернулась, а она меня расцеловала! Не жалею, что съездила. Женщине в декрете нужна перезагрузка. Когда говорят: «Ой, как ты можешь бросить ребенка?». Через три месяца могу.

Я против, если люди рожают и бросают детей через неделю-две. Выходят, например, на работу. Я не понимаю — зачем тогда было рожать?

— Что вам сейчас помогает разгрузиться в декретном отпуске?

— За досуг отвечает муж. Он меня развлекает. Он очень начитан, знает много песен, Настеньке постоянно поет. И, конечно, мы с супругом на одной волне. Мы можем пойти посмотреть кино, когда дочка спит. А так, как мне расслабляться? Пить нельзя, я кормлю. Да и не охота. Хватит уже. Все эти тусовки, мероприятия — выпить там, выпить с этим…Если бы не Настенька, так бы и ходила выпивала. Я, конечно, благодарна судьбе, Богу за то, что он мне подарил Настю, потому что я перестала тратить время на это все, на алкоголь. Так можно было и спиться — ведь их много, а я одна, и все говорили: «Наташа, давай!». Я сильная женщина, но не до такой степени. Настя полностью меня изменила, мой образ жизни. Я очень счастлива, правда.