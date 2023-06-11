«Моей жене всегда хочется более глубоких героев». Интервью с автором «Внутри убийцы» Майком Омером

Майк Омер — израильский писатель, автор детективов. Его книги входят в списки бестселлеров изданий New York Times и Washington Post. Он один из самых продаваемых авторов на электронных устройствах Amazon Kindle в 2018 году. В у писателя есть российские награды: «Выбор читателей LiveLib» за детективную литературу и премия «Российский детектив». В преддверии выхода новой книги Майка Омера «Скрытые намерения» «Газета.Ru» расспросила автора о его работе, детях и любви к видеоиграм.

— Майк, в 16 лет вы написали свой первый роман. В подростковом возрасте мальчики обычно увлекаются футболом, видеоиграми, алкоголем, но вы были влюблены в литературу. Что вдохновило вас на создание самой первой книги?

— Прежде всего, буду честен, помимо чтения книг я также много играл в видеоигры (улыбается). Однако я любил литературу с самого раннего возраста. В детстве я написал несколько коротких незаконченных романов. Первое полноценное произведение получилось после того, как я прочитал Терри Пратчетта. Его романы вдохновили меня на написание книги в похожем стиле — полную язвительности и шуток. То — что как раз любят мальчики 16 лет.

— Говорят, что любовь к чтению у детей идет от родителей. Вы с этим согласны?

— Да, именно отец приобщил меня к литературе. Он научил меня читать в четырехлетнем возрасте. Когда у меня стало хорошо получаться, папа купил с десяток книг. До сих пор помню с каким восторгом я изучал их — и как потом много раз перечитывал.

— Какую литературу вы читали в детстве?

— Ох, книг было много, но особенно я любил приключенческие и фантастические серии. Я перечитывал «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, наверное, раз десять. Также любил книги о юных детективах, например историю про Нэнси Дрю, над которой работал коллектив авторов: Эдвард Стратемейер, Энид Сквайр, Гарриет Адамс, Милдред Ван Бенсон. Еще обожал серии от Энид Блайтон — «Великолепная пятерка» и другие.

— Майк, сейчас вы сами давно уже стали родителем. Вы счастливы в браке и воспитываете троих детей. Они растут на тех же книгах, на которых выросли вы?



— В какой-то степени, да. Им повезло, что у них есть другие истории, которые появились, когда я уже был взрослым. Например, книги о «Гарри Поттере» — я прочитал им всю серию. Но я также познакомил детей с «Хрониками Нарнии», с книгой «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля, а еще я прочитал им «Аню из Зеленых Мезонинов» Люси Монтгомери — это любимая детская книга моей матери.

— Кстати, вам хотелось бы написать книгу для детей?

— Да, вообще я планирую поработать над ней в этом году.

— Не могу не спросить вас о супруге. Буквально в начале каждой книги вы обращаетесь к ней и благодарите за помощь в том числе в создании той или иной истории. Какой творческий совет она давала вам в последний раз?

— Она порекомендовала мне писать немного медленнее, не торопиться, чтобы персонажи были более глубокими, а у читателей было больше времени узнать их. Вообще это ее частый совет — она всегда хочет более глубоких героев.

— Рассказывая о вашем ежедневном распорядке, вы признавались, что пишете каждый день по семь часов. Некоторые писатели «берут работу» и в отпуск. Вы находите время на творчество, если выехали куда-то с родными на отдых?

— Я никогда не работаю во время отпуска. Более того, я отдыхаю и на выходных, а также беру передышку, когда заканчиваю очередную книгу — обычно это несколько недель.

Самый долгий перерыв между работами составил четыре месяца, но это слишком долго, в итоге я пожалел о своем решении — было трудно настроиться после того, как долго не писал.

— Как вы обычно расслабляетесь?

— Я люблю читать, смотреть телевизор, играть в видеоигры. Еще я обожаю походы, но с маленькими детьми это сделать сложнее, поэтому в последнее время я хожу в экспедиции не так часто.

— Ваши книги посвящены американской культуре: вы пишите в основном о жителях США. Когда вы писали первую англоязычную книгу «Внутри убийцы», вы посещали Америку?

— В детстве я на протяжении года жил в США, поэтому есть какие-то воспоминания об этой стране. Но, кроме этого, я ежедневно потребляю продукты американской культуры: книги, сериалы, фильмы. У меня много друзей из США в соцсетях. Так что мне было легко передать атмосферу штатов. Также у меня есть американский друг-писатель: он читает черновики и указывает на неточности, которые неизбежно возникают.

close 100% Майк Омер «Внутри убийцы» Издательство «Эксмо»

— Пару лет назад в интервью моим коллегам вы признались, что с увеличением доходов от книг, стали больше тратить… на литературу. Что в последний раз покупали?

— «Чертополох», Дженны Роуз Нетеркотт. Это ее дебютный роман в жанре фэнтези.



— Стивен Кинг говорил: «Для того, чтобы стать писателем, надо делать две вещи: много читать и много писать». Вы следуете первому пункту?

— Не так часто, как раньше. В детстве я читал по несколько произведений каждый день. Я был с книгой постоянно. Сейчас у меня меньше времени и внимания. А еще я более критично выбираю литературу — видимо, профдеформация. Я читаю примерно одну книгу на протяжении нескольких недель.

— Над какой книгой вы сейчас работаете?

— Над психологическим триллером «За тобой». Это черновое название. Книга о женщине, которую обвинили в убийстве, когда ей было 17 лет, и она сбежала из города, где живет, создав себе новое имя и биографию. Теперь, тринадцать лет спустя, будучи замужем и имея ребенка, прошлое настигает ее.

— Будет ли четвертая книга о приключениях профайлера Зои Бентли? (речь идет о детективах «Внутри Убийцы», «Заживо в темноте», «Глазами жертвы» — книги рассказывают о профайлере Зои Бентли, которая вычисляет убийц, ориентируясь на их мимику, жесты и манеру говорить. — Прим. «Газета.Ru»)

— Возможно. У меня есть один план, который я постоянно прокручиваю в голове. Я определенно могу написать про нее.

close 100% Майк Омер «Глазами жертвы» Издательство «Inspiria»

Из всех моих героев Зои — та, по которой я получаю больше всего запросов на новую книгу.

— Мне очень понравилась книга «Гибельное влияние» о жизни полицейского-переговорщика Эбби Маллен. Продолжение «Скрытые намерения» вышло в июне, а третья часть «Дикая одержимость» появится в России в августе. Что вы можете сказать об Эбби и всей серии? В чем разница между Зои и Эбби? Встретятся ли они когда-нибудь?

— Если Зои любит думать о себе, как о клиническом и точном специалисте, сосредоточенном только на фактах, то Эбби более эмоциональна. Большая часть ее работы связана с общением с людьми, попавшими в беду, и с тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности и были услышаны. Это означает, что она эмпатичнее, чем Зои. У Эбби также есть дети, что существенно меняет ее приоритеты.

close 100% Майк Омер «Скрытые намерения» Издательство «Inspiria»

А вот встретятся ли они когда-нибудь? Это спойлер, не буду рассказывать (смеется).