Пожить «для себя» или стать нянькой: должны ли российские бабушки помогать с внуками

Многие родители считают, что участие бабушек в воспитании внуков – российская традиция и показатель семейных ценностей, поэтому к их отказу посидеть с детьми относятся с непониманием и обвиняют в эгоизме. Должны ли бабушки помогать своим взрослым детям в их родительстве? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились психологи.

«Если на каникулах ребенка не с кем оставить – это ответственность родителей и не повод обижаться на бабушку»

Елена Гончарова, семейный психолог, член Российского Психологического Общества:

– Если бабушка не несет юридической ответственности за внуков (не является опекуном) – помогать не должна.

Однако за отсутствием долженствований стоят еще и отношения. А в иерархии «взрослый – ребенок» за отношения отвечают всегда те, кто старше. Если бабушка желает построить их с внуками, то для этого необходимо ее участие на всех этапах их взросления. И это не помощь собственным детям, а именно процесс построения отдельных отношений «бабушка – внук».

Бабушка может гулять с ребенком, посещать театры или водить в детский сад – все это способствует установлению крепкой связи.

При этом взрослым детям, родившим внуков, изначально необходимо осознавать свою зону ответственности: за развитие, здоровье, воспитание, взросление ребенка отвечают только они.

Давая жизнь человеку, априори необходимо рассчитывать на собственные силы и ресурсы. Никто другой не должен этого делать.

Если на каникулах ребенка не с кем оставить – это ответственность родителей и не повод обижаться на бабушку, которая по каким-то причинам отказывается помогать.

Однако бабушке необходимо понимать, что в какой-то момент, когда она сама будет нуждаться в помощи, вполне возможен отказ и отсутствие всякой коммуникации с внуками. Это и будет сигналом невыстроенного контакта как с собственными детьми, так и с внуками.

«Принимайте помощь и заботу бабушки с благодарностью, но приоритет воспитания оставьте за собой»

Владимир Зуев, семейный психолог:

– Первичная и прямая ответственность воспитания детей лежит исключительно на родителях. Давайте сюда еще привлечем бабушек, а если жива прабабушка, так пусть она и займется воспитанием правнуков – она же самая опытная…

Закон не обязывает бабушек и дедушек встречаться со своими внуками и помогать им. Воспитание и содержание детей – это целиком забота родителей.

Но по доброй воле их помощь бесценна. Конечно, если вы в ней нуждаетесь и сами попросили и обговорили границы взаимодействия с ребенком.

Давайте будем адекватными родителями и признаем, что помощь, мудрые советы и полезные и заботливые действия от бабушки вполне приемлемы. Есть одна деталь – процесс воспитания включает в себя элементы авторитета и наставника. Почти каждая мать сталкивается с тем, что после выходных у бабушки приходится «перестраивать» детей заново и направлять их в русло правил внутренней системы своей семьи.

Важно понимать, что существует психологическая системная иерархия. Ребенок впитывает родительский паттерн поведения и слышит вектор воспитания своих родителей. Я лично следую древнему принципу: «отлепится» человек от родительской системы и «прилепится» к своей жене и создаст свой мир, свою атмосферу и свое воспитательное русло.

О разногласиях «отцов» и «детей» писал еще Иван Сергеевич Тургенев. Из года в год, из поколения в поколение эта история все повторяется и повторяется.

Бабушки и дедушки настаивают на том, что они «жизнь прожили» и «им виднее», а молодые пытаются отстоять свою точку зрения и доказать, что они уже сами в состоянии принимать важные решения. А когда камнем преткновения становятся вопросы воспитания внука или внучки, конфликт между поколениями обостряется еще сильнее.

Мой совет конкретный: принимайте помощь и заботу бабушки с благодарностью, но приоритет воспитания оставьте за собой.

«Это нормально – заниматься собой, своими увлечениями, а не быть привязанной к маленькому внуку»

Ольга Романив, семейный психолог:

– Во-первых, сразу хочется сказать, что вопрос о долженствовании в вопросе воспитания и внутрисемейных отношений не может стоять в принципе. Так как никто никому ничего не должен: бабушки в бытность свою родителями уже занимались воспитанием собственных детей, поэтому ответ на вопрос лежит в плоскости – хочет или не хочет данная конкретная женщина посвящать себя воспитанию кого-то еще, даже в том случае, если речь идет о ее внуках. Соответственно все зависит от индивидуальных предпочтений женщины, ее взглядов на жизнь, воспитание, а также отношений внутри семьи.

Безусловно, можно выделить несколько доводов «за»:

● Бабушки могут обладать (а могут и не обладать) большим опытом воспитания детей и могут передать знания и навыки своим внукам. Как правило, у бабушек больше свободного времени, чтобы уделять внимание внукам и помогать им расти и развиваться.

● Бабушка, которая занимается внуками, становится опорой для своих детей, помогает им сбалансировать семейную и профессиональную жизнь. Благодаря такой бабушке родители могут сэкономить на детском саде или няне.

● Для внуков бабушки – источник любви и поддержки. Они способствуют развитию эмоциональной связи с поколением старшего возраста и учат сохранению семейных ценностей и уважению к старшим.

Доводы «против»:

● Как и любой другой взрослый человек, бабушка может иметь свои собственные занятия и интересы, продолжать работать или заниматься своими делами, что вряд ли позволит ей уделять достаточно времени внукам.

● У человека зрелого возраста могут быть проблемы со здоровьем или какие-то другие проблемы (например, зависимости, финансовые проблемы и так далее), которые могут сказаться на способности в принципе воспитывать внуков.

● Бабушка скорее всего имеет иные взгляды на воспитание детей, что будет провоцировать конфликты и в дальнейшем приведет к недопониманию внутри семьи.

● Некоторые бабушки, получив возможность воспитывать внуков, начинают заниматься заодно «воспитанием» родителей, вмешиваются в дела своих детей, пытаются контролировать, манипулируют и так далее, что приводит к давлению и росту напряжения в отношениях родителей.

Для многих молодых родителей возможность переложить часть своего функционала на бабушек – это хорошая возможность провести время вместе, отдохнуть, заняться собственными делами, оставаться молодыми, активными и так далее. И хорошо, когда в этом случае желание родителей совпадает с желанием бабушки, которая не против посвятить свое время внукам.

Но за несколько последних лет наметилась тенденция, когда большая часть женщин в зрелом возрасте открывает для себя много новых перспектив в жизни (учеба, спорт, путешествия), которые им хочется реализовать, оставив далеко в прошлом воспитание детей, которому они и так отдали достаточно много лет в молодости. Наступает пора, когда женщине хочется «пожить для себя». И это нормально – заниматься собой, своими увлечениями, а не быть привязанной к маленькому ребенку.

Провести время с внуком и заниматься его воспитанием – это совершенно разные понятия.

Заниматься воспитанием должны родители – это их прямая обязанность. Остальное по желанию и возможностям бабушки. Не будем забывать, что личные границы есть у каждого человека, бабушка – не исключение.