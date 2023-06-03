Россиянки на анонимных условиях поделились с «Газетой.Ru» личными историями о романах с женатыми мужчинами и о том, какие выводы они сделали об этих отношениях. Семейный психолог Ольга Романив прокомментировала такое явление, как любовный треугольник, и объяснила, почему женщины соглашаются на тайную связь с чужими мужьями и почему мужчины живут на две семьи.

«Я помогала своему любовнику собирать вещи в роддом для его жены»

Елена из Санкт-Петербурга, 36 лет:

– Я помогала своему любовнику собирать вещи его жене в роддом. Звучит нереально, но это правда.

Мы познакомились с Геной (назовем его так) на выставке в Китае еще задолго до пандемии. Молодой, высокий, спортивный, знает иностранные языки, занимает хорошую должность. Мы оба из Питера, нашлись общие темы, появилась симпатия. В общем, начали встречаться. Хотя я знала, что у него есть жена… Я жила одна, и раз в неделю любовник приезжал ко мне на вечер, а иногда даже на ночь. Так мы тайно повстречались больше года.

Однажды ближе к вечеру мы сидели в ресторане. Гена вертел в руке бокал с красным вином, я заметила, что он нервничает и хочет что-то сказать. Грешным делом я подумала, что он сейчас признается, что собирается развестись и хочет жениться на мне. Эта мысль меня приободрила.

Я начала: «Я вижу, что ты озабочен. Ты можешь мне доверять. Расскажи, что тебя гнетет».

Мой возлюбленный отчеканил «Тебе это не понравится», и я поняла, что речь пойдет о чем-то другом.

В тот вечер я впервые услышала, что его жена беременна. И не просто беременна, а находится в роддоме и вот-вот родит.

На мои эмоции «Ну как же так? Так же нельзя!» мой любовник возразил: «А в чем проблема? Я же женат, а не на стороне ребенка прижил».

Далее мы вместе поехали за необходимыми вещами для его жены, которые он потом отвез в роддом. Я помогала выбирать и одновременно спрашивала у самой себя: «Я сошла с ума?»

Ночь, когда рожала его жена, он провел в моей постели.

И мы не просто лежали рядом друг с другом, как несложно догадаться.

Я никому не советую повторять такой сценарий.

С Геной мы расстались. И теперь я понимаю, насколько непорядочным был этот мужчина.

«Я влюбилась в мужа подруги, но он меня отверг»

Александра из Московской области, 50 лет:

– Десять лет назад мы с мужем дружили с одной семейной парой – вместе ходили на шашлыки, отмечали праздники, делились успехами детей. Лена и Дима часто бывали у нас в гостях, и я специально пекла для них свои фирменные блинчики.

Неожиданно для себя самой я обнаружила, что влюбилась в мужа подруги. Дима был такой творческий, тонкий душой… Я заметила, что он смотрел на меня как-то по-особенному. Вскоре у нас завязались ни к чему не обязывающие романтические отношения.

Нам было по 40 лет, и я решила, что самое время стать еще раз счастливой. Да, я решила развестись и остаться с Димой. Как на это отреагирует его жена Лена и мой муж Олег? Я боялась представить, но начала действовать.

Сначала я призналась своему мужу. К моему удивлению он достаточно спокойно ответил: «Ну что же, если ты так решила, то счастья вам».

Следующей была Лена. Я покаялась перед подругой и призналась, что люблю ее мужа. Она помолчала, а потом сказала: «Хорошо, что ты об этом сказала сама».

Я с легкостью смотрела в будущее, где уже в своих фантазиях жила вместе с Димой. Но…

Дима всем нам объявил: «Без меня меня женили? Почему все решили, что я собираюсь что-то менять?»

После этой истории мы с Олегом развелись. Остались ли вместе Лена и Дима, я не знаю. Слышала, что у них были проблемы в отношениях, но, думаю, Лена его простила.

А я встретила новую любовь, у меня все хорошо. Мой бывший муж женился и говорит, что счастлив.

«Я не знала, что он женат, пока его супруга не позвонила моей маме»

Ольга из Владивостока, 27 лет:

– Я ждала принца, а повстречала его. Миша был на 15 лет старше, красиво ухаживал, очень галантный. Снял квартиру в центре, чтобы жить со мной. А я не знала, что она съемная, ведь Миша говорил, что это его собственное жилье. Потом выяснилось, что у него есть две квартиры – в одной он жил с женой и детьми, а вторую они сдавали.

Миша часто уезжал в «командировки» (а на самом деле к жене и детям в другой район). То же самое он говорил своей жене, которая в итоге и раскрыла весь его обман. Просто нашла телефон моей мамы, позвонила и все ей рассказала, а мама – мне.

Сначала не хотела прощать такой обман, но он клялся, что разведется. Я решила дать шанс.

Развелся Миша быстро, и мы сразу пошли в ЗАГС. Признаюсь, что была этому очень счастлива. Сначала (года два-три) все было хорошо, а потом муж поменял работу и стал очень вспыльчивым. Пару раз даже поднимал на меня руку, а раньше ничего такого не было.

Я подала на развод, хотя у нас родился общий ребенок, которого Миша очень любит. После развода я стала чаще общаться с его бывшей женой. Она говорит, что ни дня не жалела о расставании с Мишей и была удивлена, что я согласилась выйти замуж за ее бывшего мужа после такого обмана. А сейчас я и сама этому удивляюсь.

«Я больше 10 лет ждала, когда мой любовник разведется»

Анжелика из Московской области, 42 года:

– Кирилла я заметила в первый день, когда пришла работать на новое место. Мы стали ходить вместе на обеденный перерыв, обменивались смешными фото, угощали друг друга конфетами…

Спустя месяц мы стали тайно встречаться. Я знала, что у него жена и маленький ребенок. Через год я поставила его перед фактом: либо он разводится, либо мы расстаемся. Кирилл пытался поговорить с женой, но она ему сказала, что в случае развода уедет вместе с ребенком жить за границу к своей сестре, и он не будет видеть, как растет его сын.

Кирилл остался в семье. А мы то расставались, то мирились… В таком режиме мы прожили более десяти лет.

За эти годы мне надоело быть любовницей, хотелось выйти замуж, родить ребенка… Я сказала женатому любовнику, что мы должны расстаться. Сыну Кирилла на тот момент было 15 лет, и его отец все-таки решил уйти из семьи окончательно. На этот раз его жена была не против, а даже довольна.

Мы поженились и выяснилось страшное: мы совершенно не совместимы в быту, постоянно спорим, выясняем отношения, высказываем друг другу претензии… Разве ради этого я ждала более десяти лет, чтобы мой любовник стал моим мужем?

Единственный плюс этого брака – это рождение ребенка, так как я долгое время мечтала стать мамой.

«Каждый раз, когда его жена беременела, он клялся мне в любви»

Татьяна из Краснодарского края, 35 лет:

– Мы встретились с Сергеем в неподходящее время. Я чувствовала себя одинокой, а он стал уделять мне внимание. Говорил: «С женой уже давно нет любви, секса нет. Ты – моя любимая женщина».

Когда я подняла вопрос о разводе, выяснилось, что его жена беременна. Сергей уверял, что вышло случайно, был только один раз и вот так… Я поверила, так как была очень влюблена. Глупо очень, но прошлого не вернешь.

А он звал меня к себе домой, когда жена была в роддоме! Мол, поживем вместе три дня. Можно такое вообще представить себе? Я отказалась, конечно, но отношения не порвала.

Следующий этап: «Я не могу уйти пока дочь такая маленькая». И я ждала. Когда ребенку было три года, я устроила истерику, кричала, что тоже хочу семью и детей. Сергей обещал, что все у меня будет.

Через какое-то время узнаю от знакомых, что жена моего любовника ждет второго ребенка. На этом – жирная точка.

Он несколько раз писал мне о любви, звонил, просил вернуться, но этим лишь вызывал во мне злость. Я посчитала, сколько лет потеряла с ним… Шесть лет – в никуда.

«Мой начальник развелся ради меня, но я отказалась идти с ним в ЗАГС»

Кристина из Москвы, 29 лет:

– У меня был роман с женатым начальником. Он старше меня на 14 лет, но влюбился, как мальчик.

Мы провстречались почти год, и мой любовник решил развестись. Нет, я не настаивала на этом, это было только его желание.

Мы подали заявление в ЗАГС, но в последний момент я передумала. Двое детей, постоянные звонки бывшей жены по разным детским вопросам, занудство моего жениха и еще много чего… Я решила, что мне это все не нужно, и ушла от него. У него была почти истерика, он упрекал меня, что развелся из-за меня с женой. Но ничего, через пару месяцев нашел себе молоденькую девушку, видела их фото с соцсетях.

Не жалею ни о чем.

«Это результат заниженной самооценки, комплексов и страхов этих женщин, которым однозначно нужна психотерапевтическая помощь»

Ольга Романив, семейный психолог:

– В русском языке есть такая пословица: «На чужой каравай рот не разевай». Наверное, когда-то она содержала в себе намек на то, что не следует брать то, что вам не принадлежит, напоминая людям о вежливости и уважении к чужому. Помимо этого, она также означает, что не стоит вмешиваться в дела других людей, особенно, если они вас напрямую не касаются.

В современном мире мы чаще всего слышим эту поговорку относительно отношений с мужчинами, у которых уже есть семья. И все эти истории в целом являются лучшим подтверждением народной мудрости, так как ни одна из них не закончилась «жили они долго и счастливо».

Наоборот, каждая из героинь (за исключением последней) поняли, что потеряли достаточное время (а некоторые больше 10 лет своей жизни) на то, чтобы ждать «у моря погоды» – то есть фактически терпели неуважение со стороны мужчины, слушая его пустые обещания о грядущем разводе, боялись принять единственно верное в этой ситуации решение: порвать с мужчиной и заняться своей собственной жизнью.

Подобные отношения неправильны, унизительны для женщины, которая выступает в роли любовницы, и очень обидны для той, которая находится в браке с данным мужчиной, поскольку женатый мужчина обязался быть верным супруге.

Как правило, длительность подобных отношений основывается на так называемой созависимости.

Созависимость – это такое психологическое состояние, когда один человек сильно зависит от другого, желая получить эмоциональную поддержку и удовлетворение своих потребностей.

В любовных треугольниках каждый участник (и любовница, и жена, и муж) может стать созависимым от другого, так как подобные отношения не являются здоровыми – его участники не могут установить здоровые границы и решить свои проблемы в отношениях. Плюс эти отношения не основаны на взаимной любви и уважении, чтобы не говорил мужчина ни своей жене, ни своей подруге.

При этом женщина, выступающая в этом союзе в роли любовницы, ощущает тревогу и беспокойство, боясь потерять своего партнера, и поэтому продолжает видеться с ним. Все это в конце концов приводит к нервному и эмоциональному истощению, а также потере самоуважения и уверенности в себе.

Особенно обидно, что некоторые героини этих историй оставались с мужчинами, зная о беременности их жен, нахождении в роддоме, рождении детей… И даже помогали своим любовникам закупаться вещами на выписку.

Понятно, что все это результат заниженной самооценки, комплексов и страхов этих женщин, которым однозначно нужна психотерапевтическая помощь.

Но ни одна из них не подумала о том, что сохранение отношений с женатым человеком, ни к чему хорошему в любом случае не приведет. Не только потому, что другая мудрость утверждает «На чужом несчастье счастья не построишь» (с этим трудно поспорить), но еще и потому, что находиться в браке с человеком и быть его любовницей – это две разные вещи.

Семья – это ответственность. Это союз двух человек, у которых схожие цели и задачи. Брак – это непросто: он зависит от умения лавировать, договариваться, понимать, принимать.

Быть любовницей однозначно проще: да, есть много переживаний и страданий, но не нужно договариваться.

Ты говоришь то, что хочешь, вы можете поссориться, можете помириться – тут нет ни обязательств, ни ответственности. Каждый по сути свободен (даже если вам это так не кажется). В браке вы не свободны.

Более того, вы однозначно не знаете человека, с которым состоите в любовных отношениях, потому что с вами он только тогда, когда ему удобно, и он такой, каким вы хотите его видеть. Возможно, он вам что-то дарит, говорит приятности, обещает золотые горы.

Но это неполноценные отношения, в которых вам сложно его узнать – он для вас образ, ценный приз (потому что к вам не уходит), у вас есть идея фикс: закрыть гештальт и получить этот приз.

И вот вы его получаете в полное свое распоряжение. Когда вы наконец его дожали, и он развелся, оказывается, что он совсем не такой, каким вы его себе представляли. У вас больше не выходит что-то требовать, как раньше («разведись и все!»), потому что в браке нужно договариваться. И для него вы больше не удобная женщина, которая на все согласна, а жена, и у вас есть права.

Чисто с психологической точки зрения такие отношения не выдерживают перехода на другой уровень, потому что за долгие годы оба человека привыкли к иному способу коммуницировать друг с другом.

Именно по этой причине большой процент разводов в таких повторных браках у мужчин, подогреваемых желанием вернуться к бывшей жене, которая все понимала и на все закрывала глаза.

Если мужчина стремится жить на две семьи, то причину этого можно поискать в его детстве.

Возможно, у такого мальчика была гиперопекающая мать и теперь, повзрослев, он нуждается в двух фигурах – жена (часто похожа на мать-лидера) и любовница (женщина, с которой можно отдохнуть от «матери»). В таком случае любовница – это возможность совершить побег от властной жены и выступить в роли сильного мужчины, почувствовать себя самодостаточным. Таким образом мужчина компенсирует то, что не получил в детстве.

Еще одна из причин – паттерн отношений, заимствованный от родителей. Мужчины, чье детство прошло в полноценной семье, где в систему ценностей входила верность и порядочность по отношению к членам семьи, как правило, не обманывают своих жен. Если ребенок с детства видит здоровую картину семьи, то он перенимает ее во взрослую жизнь. Если же мальчик узнает, что его отец изменяет матери, на подкорке записывается: «значит, так можно».

Также к отношениям на стороне склонны мужчины с комплексами – они заводят любовницу, чтобы ощутить себя самцом, почувствовать свою значимость и нужность не только в семье, но и за пределами нее.

Люди часто совершают ошибки в отношениях, не рефлексируют, не задумываются о том, что будет, если действовать под влиянием эмоций, гормонов и так далее.

Многие ошибки являются следствием каких-то наших травм, полученных еще в детстве.

Поэтому, когда вы застряли надолго в какой-то ситуации, которая однозначно порождает негатив, токсичность, созависимость, не бойтесь обратиться за помощью к специалисту.