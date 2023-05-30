Повышает либидо: зачем мужчине использовать ретинол в домашнем уходе

Продукции с ретинолом становится все больше, однако не все понимают пользу от крема и сыворотки с этим компонентом. «Газета.Ru» узнала у врачей и химиков, зачем нужны бьюти-средства с ретинолом в домашнем уходе не только женщинам, но и мужчинам.

Что ретинол делает с кожей

Елена Агапова, врач-эндокринолог, превентолог, наставник Health Buddy, объясняет, что ретинол широко используется в косметической и фармакологической индустрии. Медик говорит, что он легко проникает в глубокие слои кожи, поскольку сама молекула ретинола отличается быстрой всасываемостью за счет маленького объема.

«Ретинол — эта форма витамина А. Он стабилизирует усвоение белка и рост клетки, укрепляет клеточную стенку, увлажняет и питает кожу, ускоряет синтез гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, благодаря чему кожа становится более упругой и эластичной», — объясняет врач.

Агапова добавляет, что ретинол снижает потерю влаги и уменьшает процессы окисления элементов (предотвращает старение), снижает травматизацию кожи (шелушение, пигментацию, сухость, ломкость поверхностных сосудов), балансирует жирность и сужает поры, стабилизирует работу сальных желез, убирает воспаления и закрытые комедоны.

Алтана Базылева, медицинский эксперт Vichy, косметолог-дерматолог, отмечает, что у ретинола есть побочные эффекты — он может вызвать раздражение, дерматит и даже ожоги. Негативные последствия практически всегда связаны с некорректным введением вещества.

«Это, к примеру, ситуации, когда пациенты самостоятельно приобретают и начинают использовать средство с высококонцентрированным ретинолом, нанося его ежедневно, как обычный крем. Либо применяют продукт, когда кожа обезвожена, у нее нарушен липидный барьер. В таком случае перед введением любых «активов» необходимо решить вопрос с восстановлением барьерных функций и достаточной степени увлажненности кожи», — говорит врач.

Ретинол и витамин А — не одно и тоже

Алтана Базылева рассказывает, что в различных источниках витамин А и ретинол зачастую указываются как разные названия одного и того же вещества. Однако, по словам медика, правильнее говорить, что чистый ретинол — лишь одна из форм этого витамина.

«Существуют и другие — ретиноевая кислота, ретинальдегид, ретиноат и эфиры ретинола. Эти формы различаются по скорости и степени воздействия, а также по раздражающему действию, которое они оказывают на кожу», — объясняет эксперт.

Анна Шарова, химик-технолог и основатель бренда Anna Sharova, добавляет, что витамин А (ретинил пальмитат) представляет собой сложный эфир ретинола (класс органического соединения — спирт) и пальмитиновой кислоты. Она отмечает, что разница между ретинолом и витамином А в эффективности.

«Ретинол гораздо эффективнее ретинил пальмитата», — говорит эксперт.

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Кому можно и нельзя использовать ретинол

Ольга Иванова, врач превентивной медицины, наставник Health Buddy, рассказывает, что ретинол подходит для борьба с акне, расширенными порами и кожей, склонной к жирности, воспалительными элементами (высыпаниями), розацеа, дерматитами. Также он эффективен при себорее кожи головы и бровей.

Ольга Иванова объясняет, каким людям противопоказан ретинол:

• в случае онкологии (любые формы рака, в том числе меланома);

• при повышенной чувствительности кожи, склонности к аллергическим реакциям (аллергия может проявиться не на само действующее вещество, а на отдушку или составной компонент сыворотки, крема);

• при наследственной предрасположенности к снижению усвоения жиров, В-каротина и витамина А;

• при желчнокаменной болезни, а также болезнях печени, ведь витамин А накапливается именно там, поскольку ретинол из косметики проникает в кровоток;

• не рекомендуется использовать продукцию с ретинолом беременным и кормящим женщинам, а также детям (нет подтверждения безопасности использования на данных группах лиц).

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5. Сыворотка для лица с ретинолом Konner

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Как выбрать продукт с ретинолом

Екатерина Брем, директор департамента исследований и разработок Natura Siberica, отмечает, что при выборе средства не всегда нужно обращать внимание на то, сколько процентов ретинола есть в креме или сыворотке.

«Главное, чтобы в составе значилось: Retinal / Retinol palmitate / Retinol acetate / Retinoic Acid / Hydroxypinacolone Retinoate», — резюмирует эксперт.

Екатерина Брем добавляет, что лучше выбирать ночные кремы, маски, сыворотки, где есть ретинол, так как из-за фоточувствительности продукта днем нужно защищать кожу от солнца, чтобы сохранить эффект.

«Я бы рекомендовала искать в составе помимо ретинола церамиды и пептиды, которые помогут усилить эффективность средства», — добавляет Екатерина Брем.

Химик-технолог Анна Шарова отмечает, что, если у вас проблемная жирная кожа с акне, идеальным вариантом для ухода станет легкая сыворотка с ретинолом: она не требует закрытия кремом и не провоцирует высыпания.

«Для сухой кожи правильно выбирайте крем с ретинолом. После него вероятно потребуется еще один — липидовосполняющий крем», — объясняет Шарова.

Как использовать средство с ретинолом

Косметолог Алтана Базылева рассказывает, что вводить средство следует постепенно: его начальная концентрация должна быть невысокой — 0,1 - 0,3%, а использование лучше начать с 2-х раз в неделю, чтобы дать коже возможность адаптироваться.

«Даже при корректном применении в первые недели возможно легкое шелушение и небольшое раздражение кожи — это норма в период адаптации», — говорит медик.

Алтана Базылева подчеркивает, что ретинол «не дружит» с поверхностными кислотами — они также ускоряют обновление эпидермиса, поэтому сочетание этих компонентов может вызвать раздражение и пересушенность кожи.

Также косметолог отмечает, что для достижения хороших результатов остальная система домашнего ухода должна помогать средству с ретинолом работать, а не мешать ему.

«Необходимо подобрать мягкий продукт для очищения кожи, хороший базовый крем и исключить все абразивные повреждающие средства (скрабы, гоммажи, очищающие щетки)», — заключает эксперт.

Влияние на мужской организм

Алтана Базылева рассказывает, что мужчины могут использовать косметику с ретинолом для решения все тех же задач: улучшения плотности и эластичности кожи, выравнивания ее тона и рельефа, коррекции пигментации.

«Несмотря на то, что мужская кожа плотнее и обладает более сильными барьерными функциями, принципы введения продуктов с ретинолом остаются теми же: начинать с низких концентраций и постепенного введения», — предупреждает врач.

Косметолог отмечает, что мужчинам, которые часто бреются, стоит быть внимательнее, так как ежедневное использование бритвы приводит к истончению гидролипидного барьера.

Врач Ольга Иванова говорит: при достаточном уровне усвоения форм витамина А в организме мужчин вырабатывается тестостерон, что положительно сказывается на либидо, а также уходят сухость, морщины и вероятность преждевременного старения кожи.