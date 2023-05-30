Повышает либидо: зачем мужчине использовать ретинол в домашнем уходе

Что ретинол делает с кожей
Елена Агапова, врач-эндокринолог, превентолог, наставник Health Buddy, объясняет, что ретинол широко используется в косметической и фармакологической индустрии. Медик говорит, что он легко проникает в глубокие слои кожи, поскольку сама молекула ретинола отличается быстрой всасываемостью за счет маленького объема.
«Ретинол — эта форма витамина А. Он стабилизирует усвоение белка и рост клетки, укрепляет клеточную стенку, увлажняет и питает кожу, ускоряет синтез гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, благодаря чему кожа становится более упругой и эластичной», — объясняет врач.
Агапова добавляет, что ретинол снижает потерю влаги и уменьшает процессы окисления элементов (предотвращает старение), снижает травматизацию кожи (шелушение, пигментацию, сухость, ломкость поверхностных сосудов), балансирует жирность и сужает поры, стабилизирует работу сальных желез, убирает воспаления и закрытые комедоны.
Алтана Базылева, медицинский эксперт Vichy, косметолог-дерматолог, отмечает, что у ретинола есть побочные эффекты — он может вызвать раздражение, дерматит и даже ожоги. Негативные последствия практически всегда связаны с некорректным введением вещества.
«Это, к примеру, ситуации, когда пациенты самостоятельно приобретают и начинают использовать средство с высококонцентрированным ретинолом, нанося его ежедневно, как обычный крем. Либо применяют продукт, когда кожа обезвожена, у нее нарушен липидный барьер. В таком случае перед введением любых «активов» необходимо решить вопрос с восстановлением барьерных функций и достаточной степени увлажненности кожи», — говорит врач.
Ретинол и витамин А — не одно и тоже
Алтана Базылева рассказывает, что в различных источниках витамин А и ретинол зачастую указываются как разные названия одного и того же вещества. Однако, по словам медика, правильнее говорить, что чистый ретинол — лишь одна из форм этого витамина.
«Существуют и другие — ретиноевая кислота, ретинальдегид, ретиноат и эфиры ретинола. Эти формы различаются по скорости и степени воздействия, а также по раздражающему действию, которое они оказывают на кожу», — объясняет эксперт.
Анна Шарова, химик-технолог и основатель бренда Anna Sharova, добавляет, что витамин А (ретинил пальмитат) представляет собой сложный эфир ретинола (класс органического соединения — спирт) и пальмитиновой кислоты. Она отмечает, что разница между ретинолом и витамином А в эффективности.
«Ретинол гораздо эффективнее ретинил пальмитата», — говорит эксперт.
1. Крем с ретинолом Institut Esthederm Intensive
2. Сыворотка с ретинолом Institut Esthederm Intensive
3. Интенсивная сыворотка против глубоких морщин для выравнивания цвета лица и текстуры кожи La Roche-Posay
4. Маска для лица Planeta Organic
5. Крем для лица X-press Recovery ночной антивозрастной Beautific
Кому можно и нельзя использовать ретинол
Ольга Иванова, врач превентивной медицины, наставник Health Buddy, рассказывает, что ретинол подходит для борьба с акне, расширенными порами и кожей, склонной к жирности, воспалительными элементами (высыпаниями), розацеа, дерматитами. Также он эффективен при себорее кожи головы и бровей.
Ольга Иванова объясняет, каким людям противопоказан ретинол:
• в случае онкологии (любые формы рака, в том числе меланома);
• при повышенной чувствительности кожи, склонности к аллергическим реакциям (аллергия может проявиться не на само действующее вещество, а на отдушку или составной компонент сыворотки, крема);
• при наследственной предрасположенности к снижению усвоения жиров, В-каротина и витамина А;
• при желчнокаменной болезни, а также болезнях печени, ведь витамин А накапливается именно там, поскольку ретинол из косметики проникает в кровоток;
• не рекомендуется использовать продукцию с ретинолом беременным и кормящим женщинам, а также детям (нет подтверждения безопасности использования на данных группах лиц).
1. Ночной крем для лица «Клеточное омоложение тройного действия», Рецепты бабушки Агафьи
2. Увлажняющая сыворотка с голубым ретинолом FeelNature
3. Ночная обновляющая сыворотка с ретинолом Mixit
4. Ночное восстанавливающее масло против первых признаков старения кожи Catrice
5. Сыворотка для лица с ретинолом Konner
6. Мультиактивная сыворотка с ретинолом Aravia Professional
Как выбрать продукт с ретинолом
Екатерина Брем, директор департамента исследований и разработок Natura Siberica, отмечает, что при выборе средства не всегда нужно обращать внимание на то, сколько процентов ретинола есть в креме или сыворотке.
«Главное, чтобы в составе значилось: Retinal / Retinol palmitate / Retinol acetate / Retinoic Acid / Hydroxypinacolone Retinoate», — резюмирует эксперт.
Екатерина Брем добавляет, что лучше выбирать ночные кремы, маски, сыворотки, где есть ретинол, так как из-за фоточувствительности продукта днем нужно защищать кожу от солнца, чтобы сохранить эффект.
«Я бы рекомендовала искать в составе помимо ретинола церамиды и пептиды, которые помогут усилить эффективность средства», — добавляет Екатерина Брем.
Химик-технолог Анна Шарова отмечает, что, если у вас проблемная жирная кожа с акне, идеальным вариантом для ухода станет легкая сыворотка с ретинолом: она не требует закрытия кремом и не провоцирует высыпания.
«Для сухой кожи правильно выбирайте крем с ретинолом. После него вероятно потребуется еще один — липидовосполняющий крем», — объясняет Шарова.
Как использовать средство с ретинолом
Косметолог Алтана Базылева рассказывает, что вводить средство следует постепенно: его начальная концентрация должна быть невысокой — 0,1 - 0,3%, а использование лучше начать с 2-х раз в неделю, чтобы дать коже возможность адаптироваться.
«Даже при корректном применении в первые недели возможно легкое шелушение и небольшое раздражение кожи — это норма в период адаптации», — говорит медик.
Алтана Базылева подчеркивает, что ретинол «не дружит» с поверхностными кислотами — они также ускоряют обновление эпидермиса, поэтому сочетание этих компонентов может вызвать раздражение и пересушенность кожи.
Также косметолог отмечает, что для достижения хороших результатов остальная система домашнего ухода должна помогать средству с ретинолом работать, а не мешать ему.
«Необходимо подобрать мягкий продукт для очищения кожи, хороший базовый крем и исключить все абразивные повреждающие средства (скрабы, гоммажи, очищающие щетки)», — заключает эксперт.
Влияние на мужской организм
Алтана Базылева рассказывает, что мужчины могут использовать косметику с ретинолом для решения все тех же задач: улучшения плотности и эластичности кожи, выравнивания ее тона и рельефа, коррекции пигментации.
«Несмотря на то, что мужская кожа плотнее и обладает более сильными барьерными функциями, принципы введения продуктов с ретинолом остаются теми же: начинать с низких концентраций и постепенного введения», — предупреждает врач.
Косметолог отмечает, что мужчинам, которые часто бреются, стоит быть внимательнее, так как ежедневное использование бритвы приводит к истончению гидролипидного барьера.
Врач Ольга Иванова говорит: при достаточном уровне усвоения форм витамина А в организме мужчин вырабатывается тестостерон, что положительно сказывается на либидо, а также уходят сухость, морщины и вероятность преждевременного старения кожи.