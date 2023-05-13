Отказ от хлеба и бокса, ванна с эфирными маслами: какие привычки помогут победить бессонницу

Согласно последним опросам, более 79% россиян испытывают проблемы со сном. На начальной стадии бессонницы помогают разные методы. Среди них — отказ от некоторых продуктов, расслабляющий массаж и магниевая ванна. Подробнее о бьюти-привычках, которые помогут наладить сон, «Газете.Ru» рассказали врачи и эксперты в области красоты.

Кто чаще всего страдает от бессонницы

По словам Ольги Зинчевой, врача-сомнолога, врача-невролога «СМ-Клиника», бессонницу провоцируют целый ряд факторов: нервное перенапряжение, смена часовых поясов, сменный график работы, неврозы, депрессии, нехватка некоторых витаминов и ряд других причин.

По ее словам, расстройство сна чаще встречается у женщин: это связано с их более высокой природной эмоциональностью. У мужчин бессонница диагностируется реже.

«Тут два фактора: мужчины обладают более устойчивым психотипом и реже обращаются к врачу», — объясняет врач.

При этом медик отмечает, что течение бессонницы и у мужчин, и у женщин не различается.

Питание при плохом сне

Ольга Деккер, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения, объясняет, что в некоторых продуктах содержатся вещества, способствующие сну, такие как триптофан, магний, мелатонин и другие.

«Они есть в темном шоколаде, бананах, миндале, макадамии, киви, гранате, клюкве, винограде, молоке, кефире, йогурте и курином мясе», — рассказывает нутрициолог.

Однако, по словам эксперта, есть продукты, которые могут негативно повлиять на сон. Среди них — алкоголь, кофеин, сильные специи, жирные и тяжелые блюда.

Также Ольга Деккер рекомендует избегать перекусов перед сном, особенно сладких и высококалорийных.

«Я рекомендую поддерживать правильный режим питания и не употреблять большое количество еды и напитков за несколько часов до сна. Это поможет уменьшить нагрузку на желудок и снизить риск возникновения рефлюкса и других расстройств пищеварения, которые могут мешать засыпанию», — объясняет эксперт.

Врач-сомнолог Ольга Зинчева отмечает, что на качество сна влияет употребление хлебобулочных изделий после 18.00.

Что еще поможет при бессоннице

Ольга Зинчева рассказывает о влиянии спорта на сон. По ее словам, тренироваться перед тем, как отойти ко сну, можно, но важно соблюдать некоторые правила: лучше заниматься за 3-4 часа до сна, так как нагрузки непосредственно перед сном могут помешать засыпанию.

close 100% 1. Расслабляющая сыворотка для лица Essence

2. Ночная Маска для губ Catrice

3. Увлажняющая успокаивающая маска Bioderma Sensibio Mask

4. Расслабляющий набор от Sammy Beauty

5. Бальзам «Комфортный сон» Jully Bee

6. Ароматический воск Jully Bee Пресс-службы брендов

«На бессонницу влияют тяжелые тренировки (бокс, тяжелая атлетика) или соревнования, которые могут явиться причиной стресса для организма. Происходит повышение пульса, артериального давления, потоотделения, что приводит к возбуждению нервной и эндокринной системы. Чем тяжелее нагрузки, тем дольше продлится возбуждение, и, как следствие, может возникнуть бессонница», — объясняет врач.

Ольга Зинчева обращает внимание, что в борьбе с бессонницей в начале заболевания помогут еще несколько правил:

• подготовьте комнату ко сну: отключите световые приборы;

• повесьте плотные шторы;

• ложитесь спать в одно и то же время и просыпайтесь в одно и то же время;

• вечером примите расслабляющую ванну с эфирными маслами (лаванда, ромашка, кедр, кипарис, цитрусовые (мандарин, апельсин, грейпфрут).

Также Ольга Зинчева напоминает о важности температуры в помещении, где человек спит.

«Для хорошего сна температура в комнате должна быть 17-20 градусов Цельсия. Необходимо помнить, что на холоде кровеносные сосуды сужаются, дыхание становится более поверхностным, в результате у человека может возникнуть проблема с засыпанием», — объясняет врач-сомнолог.

Массаж и ванна с магнием

Александра Тряпичникова, директор «Посольства красоты», салона эстетической косметологии и красоты, сообщает, что с бессонницей помогает бороться расслабляющий массаж. Лучше, при возможности, делать массаж с эфирными маслами.

«Микс из эфирных масел оказывает умиротворяющее и расслабляющее действие. Важно отметить, что с маслами можно не только делать массаж, но и просто наносить перед сном на тело — они снимают спазмы мышц, помогают расслабиться и быстро уснуть», — объясняет эксперт.

close 100% 1. Гель для душа «Релакс» Ecolatiet

2. Эфирное масло при бессоннице Siberina

3. Масло для душа «Липобейз»

4. Расслабляющая соль для ванны Siberina

5. Увлажняющая ночная маска dAlba

6. Соль для ванны «Антистресс» Ecolatier Пресс-службы брендов

Александра Тряпичникова рассказывает о салонной процедуре, за которой люди часто обращаются, если у них есть проблемы со сном.

«Прекрасная процедура для снятия стресса и нормализации сна — флоатинг (метод терапии, при котором человек лежит на спине в темной и тихой капсуле сенсорной депривации, погруженный в раствор сульфата магния — «Газета.Ru»).

Его можно назвать инновационной технологией релаксации. В одном сеансе совмещено сразу несколько процедур: релаксация, гидромассаж, термотерапия и хромотерапия», — говорит Тряпичникова.

Эксперт объясняет необходимость флоатинга. Она рассказывает, что часто сложности со сном возникают при дефиците магния в организме. Как следствие, ванны с магниевой солью или солью эпсома прекрасно помогают при бессоннице.

Однако Тряпичникова предупреждает: если у человека гипотония (пониженное давление — «Газета.Ru»), то нужно быть крайне осторожным, так как после принятия магниевой ванны может снизиться давление.

«Бывает, что нет возможности принять ванну. В таком случае нанесите на тело крем или масло с содержанием магния», — объясняет специалист.

Врач-сомнолог Ольга Зинчева добавляет, что магниевая соль для ванны полезна и может помочь в борьбе с бессонницей. Такой эффект связан с действием магния — он участвует в выработке мелатонина.

close 100% 1. Маска питательная / Nutritive Face Mask EGIA Biocare System

2. Гиалуроновая Маска Intensive Hyaluronic Mask

3. Экстракт ламинарии АВ1918

4. Магниевое масло для тела Aravia Professional

5. Соль для ванны Mixit

6. Масло расслабляющее (смазка-лубрикант) plasir de soie Пресс-службы брендов

При этом медик предупреждает, что если человек испытывает серьезные проблемы со сном и не один из вышеперечисленных в тексте методов не помогает справиться с бессонницей, нужно обратиться ко врачу-сомнологу.