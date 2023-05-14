«Ревную к девушкам, которые ходят рядом»: муж Елены Борщевой и другие спортивные супруги звезд

Певица Алекса часто тренируется со своим супругом — Вячеславом Дайчевым. А юмористка Елена Борщева регулярно посещает выступления мужа-бодибилдера. «Газета.Ru» рассказывает о знаменитостях, чьи возлюбленные связаны со сферой спорта.

Алекса

Певица Алекса в 2021 году вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Некоторое время мужчина проводил занятия для звезды. Впоследствии они начали встречаться. В это время Вячеслав Дайчев состоял в отношениях с моделью Александрой Сивковой, которая ждала от него сына.

В программе «Звезды сошлись» на НТВ Александра Сивкова рассказывала, что Вячеслав Дайчев ушел от нее, когда девушка была беременна. По ее словам, в один момент он просто сбежал.

«Он встретил новую пассию, когда я была беременна. Еще с утра целовал ноги, а потом просто сбежал. Он перестал брать трубку и отключил телефон. Я считаю, что всему виной его возраст. Ему всего 25 лет, а ей 30. Любит молоденьких», — рассказала Сивкова журналистам НТВ.

При этом Алекса в социальных сетях отметила, что никого не уводила из семьи.

«Я никого не уводила. Не буду оправдываться. Как все было на самом деле — знаю только я и мои близкие. Так что без комментариев», — призналась экс-участница «Фабрики звезд».

close 100% Алекса и Вячеслав Дайчев aleksa___official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2021 году Алекса рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вышла замуж за Вячеслава Дайчева. В апреле 2021 года девушка стала мамой — она родила дочь Адриану.

В соцсетях Алекса часто выкладывает фото с мужем и дочерью. Кроме этого, артистка делится видеороликами с тренировками, которые ей проводит супруг. После родов Алекса быстро пришла в форму. Она призналась, что сразу после того, как завершила грудное вскармливание, приступила к активным тренировкам.

Певица рассказала, что является примером для многих девушек, когда дело касается фигуры.

«Я знаю, что доказала многим девочкам, что при желании и упорстве можно добиться результата», — объяснила Алекса.

В 2004 году юмористка Елена Борщева познакомилась с фитнес-тренером и мастером спорта по физической культуре Валерием Юшкевичем. Спустя год пара сыграла свадьбу — причем мероприятия было два, одно прошло в Нальчике, родном городе Борщевой, а второе в Белоруссии — откуда родом Юшкевич.

У супругов двое детей. В 2007 году у них родилась дочь Марта. В 2015 году Елена Борщева родила вторую дочь — Уму. В интервью Елене Ханге юмористка признавалась, что забеременела во второй раз с помощью ЭКО. До этого Борщева три года страдала от бесплодия. Экс-участница Comedy Woman призналась, что процедура ЭКО стоила больших денег.

«Я сменила клинику, лишь потом Ума родилась. Это было дорого! Мы потратили много денег. Слышала, что можно сделать эту процедуру по медицинскому полису. Но на тот момент я не могла воспользоваться этой привилегией, так как у нас с супругом уже была общая дочь», — рассказала она Елене Ханге.

В социальных сетях Елена Борщева часто делится снимками с супругом с соревнований по бодибилдингу. В октябре 2022 года юмористка похвасталась, что ее муж стал абсолютным чемпионом Москвы по бодибилдингу в категории «Атлетик».

close 100% Елена Борщева и Валерий Юшкевич lenaborshcheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Валера — абсолютный чемпион. Лучший!» — сообщила Елена Борщева.

При этом в интервью артистка не раз признавалась, что ревнует мужа к клиенткам, с которыми он занимается фитнесом.

«К девушкам, которые рядом ходят и постоянно молодеют, очень ревную! Я как будто смотрю фильм, где в конце у моего мужа оргия! Прям бесит, я не знаю»,

— признавалась Елена Борщева в интервью «Ты не поверишь!».

Знаменитость также рассказывала, что ее супруг чаще посещает салоны красоты, чем она.

«Мне не нравится, конечно, когда какой-то идет перебор, да и я ему об этом говорила. Но в любом случае он находится в каких-то своих рамках», — сообщала она.

Актриса Катерина Шпица была замужем два раза. В 2010 году она связала себя узами брака с актером и каскадером Константином Адаевым. В 2012 году у супругов родился сын Герман. Однако через некоторое время Катерина и Константин расстались.

После этого Шпица состояла в романтических отношениях с актером Алексеем Паниным, а также режиссером Марюсом Вайсбергом.

В 2021 году СМИ сообщили, что Катерина Шпица во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал фитнес-тренер и директор крупной сети фитнес-клубов — Руслан Панов. В интервью «Вокруг ТВ» артистка сообщила, что собиралась выйти замуж еще в 2020 году, однако коронавирус изменил планы звезды и ее возлюбленного.

close 100% Катерина Шпица и Руслан Панов katerinashpitsa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Руслан Панов нашел общий язык с сыном Катерины Шпицы от предыдущего брака. В феврале 2022 года он опубликовал пост в соцсетях и признался, что счастлив смотреть на то, как растет мальчик.

«Счастлив смотреть, как растет ее сын, становясь взрослым, участвовать в его мелочах и глобальном становлении. Это все о любви и о том, как люди вместе находят силы меняться и становиться другими, не надрывно во имя чьих-то целей, а просто так, для большей поддержки друг друга и спокойствия», — признался он.

Актер Алек Болдуин с 1993 по 2002 год был женат на актрисе Ким Бейсингер. У них есть общая дочь Айрленд.

В 2011 году Алек Болдуин познакомился с тренером по йоге Хиларией Томас. Они начали встречаться. При этом актер не торопил события. Об этом Хилария рассказывала в интервью Эллен ДеДженерес.

«Он просто пожимал мне руку шесть недель подряд и не целовал при встрече», — заявляла она.

В то же время Хилария отмечала, что Алек был серьезно настроен и говорил, что собирается жениться на ней.

close 100% Алек и Хилария Болдуин Keystone Press Agency/Global Look Press

Алек и Хилария поженились в 2012 году. В период с 2013 по 2022 год у них родилось семь детей: Кармен Габриела (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонард Энджел Чарльз (2016), Ромео Алехандро Дэвид (2018), Эдуардо Пау Лукас (2020), Мария Люсия Виктория (2021) — девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери, — и Илария (2022).

Хилария Болдуин часто делится в соцсетях видеороликами, где демонстрирует различные упражнения для восстановления фигуры, в том числе после родов. После шестых родов Хилария вернулась к тренировкам спустя неделю.

«Я начала послеродовое восстановление, выполняю упражнения для укрепления тазового дна. Медленно и уверенно», — рассказала она в соцсетях.

Певица Бритни Спирс и танцор и бодибилдер Сэм Асгари познакомились на съемочной площадке клипа Slumber Party в 2016 году. Вскоре они стали встречаться, а в 2021 году обручились. Однако долгое время звезды не могли пожениться. С 2008 года Бритни Спирс находилась под опекой отца — Джеймса Спирса. Он контролировал жизнь дочери — в том числе и взаимоотношения с мужчинами.

12 ноября 2021 года опекунство над Бритни Спирс было официально прекращено. В июне 2022 года певица вышла замуж за танцора и модель Сэма Асгари.

close 100% Бритни Спирс и Сэм Асгари samasghari/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бритни Спирс часто публикует в соцсетях видеоролики с мужем и показывает, как проходят их совместные тренировки.

«Я благодарна за то, что с Сэмом можно оставаться в форме! Надеюсь, однажды мой пресс сможет посоревноваться с его — за деньги!» — написала как-то артистка в Instagram.