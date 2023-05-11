Подсадили на наркотики и продали мужчинам: за что известные актрисы обижены на своих матерей

Не все звезды выросли в благополучных семьях. Героини нашей подборки — известные актрисы, которые в разное время столкнулись с абьюзивным отношением со стороны матерей: родительницы «продавали» дочерей влиятельным мужчинам, поощряли их участие в откровенных съемках и подсаживали на наркотики — подробнее в материале «Газеты.Ru».

Брук Шилдс

Изначально карьерой Брук занималась ее мать — Тери Шилдс. В прошлом женщина также работала актрисой и моделью.

Когда Брук было 10 лет, с согласия матери она приняла участие в откровенной фотосессии Гарри Гросса для «Playboy Press». Спустя много лет актриса пыталась отсудить у журнала права на фото и негативы, но проиграла.

В 11 лет Брук Шилдс снялась в фильме «Прелестное дитя», сыграв в нем проститутку. На съемках кинокартины девочке пришлось целоваться с 27-летним актером Китом Кэррадайном. В марте 2023 года Брук Шилдс в интервью The Sunday Times осудила свою мать за то, что та позволила дочери принять участие в таком проекте.

«Я не знаю, почему она думала, что это нормально. Я не знаю», — прокомментировала Брук Шилдс.

Мать актрисы всю жизнь страдала алкогольной зависимостью. В 2018 году в интервью Net-a-Porter знаменитость вспоминала, что постоянно сталкивалась с абьюзом со стороны родительницы, особенно, когда та была пьяна.

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«Моя мать напивалась и говорила: «Почему бы тебе не убрать свою жирную задницу?!» В итоге я всегда считала, что у меня толстая попа. В 15 лет снималась в купальниках и даже тогда не верила, что у меня подходящая для этого фигура», — рассказывала Шилдс.

В 32 года Брук Шилдс вышла замуж за теннисиста Андре Агасси, но развелась с ним через два года. В том же интервью актриса призналась, что эти отношения ей нужны были, чтобы сбежать от матери: «Мне был нужен Андре, чтобы отделиться от матери».

Второй раз Брук Шилдс вышла замуж в 2001 году за режиссера и продюсера Криса Хенчи. У них две общих дочери.

В 2012 году мать Брук Шилдс скончалась от проблем со здоровьем, вызванных алкоголизмом.

В возрасте 16 лет Деметрия Джин Гайнс, которая впоследствии стала известна как Деми Мур, переехала вместе с матерью Вирджинией Кинг в Западный Голливуд ради карьеры модели и актрисы.

Когда Деми начала работать моделью, ее мать стала замечать внимание к дочери со стороны взрослых мужчин. Женщина поощряла подобное отношение к Деми: одному из таких поклонников она даже разрешила забирать дочку из школы и однажды отдала ему ключи от квартиры. Мужчина изнасиловал Деми Мур. Позже он признался, что Вирджиния согласилась «продать девочку за 500 долларов». Об этом Деми Мур подробно рассказывала в мемуарах «Наизнанку».

«Я почувствовала себя пойманной в ловушку в собственном доме с мужчиной в три раза старше меня и в два раза больше», — вспоминала тот случай актриса.

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Мать Деми Мур страдала алкогольной зависимостью. Женщина часто брала дочь с собой в бары.

«В нашей жизни всегда были мужчины — когда мы выходили вечером гулять, на нас с Джинни (так Мур называет свою маму в книге — Прим. «Газеты.Ru») многие обращали внимание. Помню, сидим мы в баре одного мексиканского ресторанчика в районе Западного Голливуда. Джинни тогда много выпила. Всякий раз, когда я узнавала этот ее пьяный душный взгляд, чувствовала, как съеживаюсь от дискомфорта», — пишет Деми Мур.

В мемуарах актриса отмечала, что из-за отношений с матерью и случившегося изнасилования в последствии ей будет сложно строить здоровые отношения с мужчинам, а недоверие и нелюбовь к родительнице навсегда поселятся в ее сердце.

Актриса Дженнет Маккарди стала известной после роли в подростковом сериале «АйКарли» на телеканале Nickelodeon. В прошлом году она выпустила мемуары «Я рада, что моя мама умерла», где рассказала об отношениях с матерью Деброй.

В книге Дженнет призналась, что идея об актерстве дочери принадлежала, в первую очередь, Дебре Маккарди: «Она повернулась ко мне, когда мне было 6 лет, и сказала, что хочет, чтобы я стала актрисой, потому что ее родители никогда бы не позволили ей ею стать».

Как пишет Маккарди, мать контролировала ее жизнь вплоть до подросткового возраста. Родительница сама одевала и мыла девочку, пока той не исполнилось 16 лет.

Дебра поощряла участие Дженни в проектах Nickelodeon. Хотя по признанию девушки ей было сложно сниматься. Она признавалась, что попала «в хаотичную среду, где все зависело от рук «Творца» (так Маккарди обозначает Дэна Шнайдера — шоураннера Nickelodeon, — Прим. «Газета.Ru»).

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В книге Дженни пишет, что «Творец» поощрял ее злоупотребление спиртными напитками в подростковом возрасте, а также заставлял делать ему массаж.

В 2013 году Дебра Маккарди умерла от рака. Дженни Маккарди призналась, что в тот момент чувствовала себя потерянной и не знала, что делать дальше. В скором времени девушка пошла на терапию, которая помогла ей излечиться.

«Я не могла снять ее (маму) с пьедестала, на котором она стояла, потому что это бы означало, что я должна переориентировать всю свою жизнь», — заявила в книге Дженни Маккарди.

После съемок в проектах Nickelodeon Дженни Маккарди перестала сниматься в кино, однако в ближайшем будущем она планирует работать над фильмами в качестве сценариста и режиссера.

Культовая актриса Джуди Гарленд дебютировала на сцене в возрасте 2,5 лет. Мать артистки Этель Марион поощряла выступления дочери и занималась ее карьерой. Она приводила Джуди на многочисленные концерты в водевилях, а также в популярный ночной клуб Cocoanut Grove в Бостоне.

Некоторые места, в которых выступала маленькая Джуди Гарленд, не подходили для детей. Часто вместе с Джуди на сцену выходили ее сестры — Мэри и Дороти.

В 1967 году в интервью Барбаре Уолтерс Джуди Гарленд вспомнила одно из детских выступлений. Она призналась, что не хотела петь и танцевать, тогда мать стала угрожать ей.

close 100% Джуди Гарленд ZUMA Press/Global Look Press

«Она стояла за кулисами, когда я была маленькой девочкой, и если я плохо себя чувствовала, если меня тошнило, она говорила: «Выходи и пой, или я обмотаю тебя вокруг спинки кровати и сломаю!» Поэтому я выходила и пела», — рассказывала знаменитость.

По словам биографа актрисы Джеральда Кларка именно Этель впервые дала Джуди наркотики — одни для повышения работоспособности, другие — для сна. Тогда девочке не было и 10 лет, сообщает Biography.com.

Наркотическая зависимость усугубилась после того, как в подростковом возрасте Джуди Гарленд стала сниматься в кино. Известно, что в период с 1937 по 1938 год Джуди одновременно участвовала в нескольких фильмах. Она могла провести три часа в школе, два часа на репетициях, а затем оказаться на съемочной площадке — нередко ее рабочий день заканчивался под утро.

Джуди Гарленд была зависима от наркотиков до конца своей жизни. Она умерла от передозировки 22 июня 1969 года, когда ей было всего 47 лет.