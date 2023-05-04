Частые травмы, боль в суставах, хрупкость костей: зачем мужчине пить коллаген после 25 лет

Коллагеновые добавки не только влияют на рост волос и ногтей и качество кожи, но также на здоровье сухожилий и костей. По мнению врачей, порошковый коллаген нужно начинать пить каждому после 25 лет. О пользе и особенностях препарата медики рассказали «Газете.Ru».

Что такое коллаген

Анастасия Карамышева, главный врач клиники «СМ-Косметология», врач-косметолог, диетолог, физиотерапевт, специалист по коррекции фигуры, рассказывает, что коллаген — это белок, для синтеза которого необходимы адекватное поступление с пищей строительных материалов (аминокислот, ряда микроэлементов). По ее словам, коллаген нужен как мужчинам, так и женщинам для нормального строения мышц, кожи, хрящей и суставов.

«Соединительная ткань костей, мышц, сухожилий, кожи состоит из коллагена — самого распространенного типа белка в организме человека. Коллаген составляет до 35% всего белка в организме. Основная его функция заключается в создании прочного и эластичного каркаса кожи, костей, также он отвечает и за гибкость суставов. Сегодня известно о 28 типах коллагена, однако 90% коллагена в организме человека относятся к 4-м основным типам: 1, 2, 3 и 5», — объясняет эксперт.

С возрастом, по словам Анастасии Карамышевой, кожа теряет эластичность, появляются морщины, возникают проблемы с подвижностью суставов. Эксперт утверждает, что это связано со снижением синтеза коллагена — на это влияют стресс, курение, неправильное питание, ожирение, недостаток сна, солнечное излучение, изменения гормонального фона, ожирение, воспалительные процессы в организме и ряд других факторов.

«Самый простой способ убедиться в дефиците коллагена — взглянуть в зеркало. Сухая и дряблая кожа, раннее появление морщин — все это признаки снижения уровня белка в организме. Ломкость ногтей и волос также являются еще одним ярким симптомом недостатка коллагена. При значительном дефиците коллагена появляется боль в суставах, а также могут участиться травмы во время тренировок», — делится Карамышева.

Врач-косметолог рекомендует сдать анализ — маркер формирования костного матрикса (P1NP), если один или несколько симптомов уже проявили себя.

«Маркер P1NP — это лабораторный показатель для исследования метаболизма костной ткани. Уровень этого предшественника коллагена первого типа тесно зависит от фосфорно-кальциевого обмена, а также является косвенным маркером дефицита коллагена не только в костной ткани, но и во всем организме», — говорит медик.

Какие бывают коллагеновые добавки

Анастасия Карамышева рассказывает, что коллагеновые добавки содержат широкий перечень аминокислот, необходимых для роста волос, поддержания здоровья кожи и сухожилий, а также здоровья костей. По ее словам, коллаген подходит в том числе и тем, кто хочет получать необходимый объем аминокислот только в составе добавок, без глютена и молочных продуктов.

Производители коллагена используют разное сырье для его изготовления: одни получают коллаген из сырья животноводства (коровы), другие — из рыб. Также компании предлагают разные формы выпуска коллагена: в виде порошка, капсул, таблеток, желе и в жидкой питьевой форме.

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«Самый высоко биодоступный и легко усваиваемый организмом — это гидролизованный коллаген, который также называют пептидным. При гидролизе разных типов сырого коллагена образуются одни и те же пептиды, и организм реагирует именно на их прием», — резюмирует врач-косметолог.

Карамышева добавляет, что наиболее эффективна жидкая форма гидролизованного коллагена, представленного в форме пептидов. По ее словам, гидролизованный коллаген в жидкой форме отличается высокой концентрацией белка и аминокислот, которые усваиваются практически сразу. Кроме того, питьевую форму коллагена удобно принимать без дополнительных приготовлений.

Однако Анастасия Карамышева предупреждает — такой коллаген не подходит людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.

«Если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то прежде, чем начать принимать жидкий коллаген, необходимо восстановить работу ЖКТ, в особенности работу кишечника, чтобы сократить вымывание коллагена из организма. Именно от функционирования кишечника зависит степень усвоения коллагена в организме», — объясняет эксперт.

Зачем мужчине пить коллагеновые добавки

Яна Ермураке, врач-терапевт, специалист превентивной и антивозрастной медицины, наставник Health Buddy, говорит, что все чаще коллагеновые добавки ассоциируются с косметическими процедурами и поддержанием здорового внешнего вида. Однако, по ее мнению, это далеко не основная функция коллагена в нашем организме — ведь он также влияет на жизненный тонус и процессы старения.

«В молодом организме поддерживается баланс обновления клеток — разрушение старых волокон коллагена сопровождается синтезом новых. Однако после 25 лет это равновесие начинает нарушаться: выработка коллагена сокращается, процессы деградации волокон превышают синтез новых, — то есть с этого возраста начинается естественный процесс старения как у женщин, так и у мужчин», — рассказывает эксперт.

Врач добавляет, что после 50-60 лет новый коллаген образуется уже в малых количествах или вовсе перестает синтезироваться. Поэтому поддерживать свой организм дополнительным приемом коллагена можно уже с 25 лет.

«Так же это будет полезно при резких дефицитах коллагена и белка в организме: при восстановлении после травм и операций, а также интенсивных физических нагрузках», — отмечает терапевт.

Что происходит с мужским организмом после приема коллагена

По словам Яны Ермураке, коллаген — белок, имеющий сложную структуру, который при попадании в организм из добавок или с пищей переваривается в ЖКТ.

«Все этапы пищеварения коллагена заканчиваются всасыванием аминокислот, которые распределяются в нашем организме по различным органам и тканям для синтеза новых белков. При этом кожа заполняется по остаточному принципу, поэтому косметический эффект от приема коллагена можно заметить не сразу, а только после того, как заполнится пул аминокислот в других жизненно важных органах», — резюмирует врач.

При этом медик предупреждает о противопоказаниях для приема коллагена: «Ограничения или противопоказания к приему коллагена возможны при заболеваниях, требующих сокращения потребления белка, например, при печеночной или почечной недостаточности».

Также, по словам Яны Ермураке, противопоказанием может быть аллергия, однако чаще всего она развивается не на сам коллаген, а на компоненты сырья в добавке или на специфический белок — например, может развиться аллергия на рыбный коллаген, если есть индивидуальная непереносимость рыбы.

Какая пища богата коллагеном

Врач-косметолог Анастасия Карамышева перечислила способы получить коллаген из пищи, если искусственно выработанный коллаген противопоказан. По ее словам, наиболее богаты белками и аминокислотами следующие продукты:

• костный бульон и различные студни, в составе которых много аминокислот, являющихся строительными компонентами коллагена;

• миндаль, грецкие орехи, бобовые культуры и семена, которые содержат много аминокислот;

• продукты, содержащие витамин С, который участвует в синтезе коллагена: цитрусовые, сладкий перец, многие фрукты;

• зеленые листовые овощи: капуста (особенно брокколи), шпинат;

• лук и чеснок, богатые серой, которая играет важную роль при формировании хряща;

• яркие ягоды — например, черника и голубика, обеспечивающие антиоксидантную защиту.

При этом врач отмечает, что сбалансированный рацион питания должен быть составлен врачом-диетологом с учетом индивидуальных особенностей организма после предварительного обследования: исследование генетических факторов, оценки микробиома кишечника, исследования содержания белка и аминокислот в организме.