«Куда мне детей? Зато сколько собак я спасла!»: известные пары, которые не жалеют, что не стали родителями

Эти артисты свыклись с мыслью о том, что у них не получилось зачать ребенка естественным путем. Они по разным причинам не обратились к ЭКО, суррогатному материнству и не решились на усыновление. Вместо этого герои нашего материала сосредоточились на карьере, отношениях с партнером или крестных детях. «Газета.Ru» рассказывает подробнее о таких парах.

Певица Вика Цыганова больше 30 лет замужем за поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым. Они познакомились в конце 1980-х. В интервью «Вокруг ТВ» Вадим Цыганов вспомнил первую встречу с будущей супругой. Он рассказал, что в 1988 году у него во время гастролей запил солист, тогда мужчине посоветовали пригласить на замену Вику Жукову (фамилия певицы в девичестве — Прим. «Газета.Ru»).

«Помню, в ту ночь на моей кухне она спела «Черного ворона» и растрогала просто до слез!», — признавался Цыганов.

Мужчина стал продюсировать Вику Жукову, а затем влюбился. По его признанию, он и подумать не мог, что когда-то встретит женщину, с которой у него будет такое совпадение во всем.

«Я сразу понял, что она очень талантлива. Мы ведь сначала просто вместе работали, без всякого «постельного режима». А после я уже не задумывался, судьба — не судьба, настолько хорошо было! Все мне в ней нравилось», — говорил он в интервью «Вокруг ТВ».

Артисты обвенчались, но в ЗАГС не спешили. Они расписались спустя несколько лет и то ради прописки. Несмотря на долгий брак у Вики Цыгановой и ее мужа нет детей. Артистка признавалась в интервью Борису Корчевникову, что не смогла стать мамой из-за травм, полученных в автокатастрофе в 1980-е.

close 100% Вика Цыганова и Вадим Цыганов vika.tsyganova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

При этом Цыганова никогда не прибегала к ЭКО. В программе «Секрет на миллион» она признавалась, что для нее это противоестественно: «Это как будто идешь против природы в моем представлении».

Размышляя о материнстве, Вика Цыганова рассказывала Борису Корчевникову, что если бы стала мамой, не смогла бы сделать много важных вещей в жизни.

«Думаю, если бы у меня были дети, то я бы не смогла сделать много других важных вещей в своей жизни, потому что была бы сильно к ним привязана», — объясняла она.

Артистка называет своим главным и большим ребенком — мужа Вадима. По ее словам, в нем собраны лучшие качества отца, мужа, брата и просто друга.

Лев Лещенко и Ирина Лещенко

Лев Лещенко был женат дважды. С 1966 по 1976 год он состоял в отношениях с певицей Аллой Абдаловой. В интервью aif.ru он рассказывал, что первый брак был неудачным. По признаниям Лещенко, ему было сложно построить отношения с артисткой.

«Первый брак получился не совсем удачным: я артист, жена — артистка. Значит, много поездок в разные стороны, ревность и соперничество — и творческое, и человеческое, отсутствие взаимопонимания», — рассказывал он.

В 1976 году Лев Лещенко познакомился с будущей второй женой Ириной Багудиной. В то время она окончила МГУ и планировала учиться дальше — в аспирантуре в Будапеште. После четвертого курса МГУ Ирина отправилась отдыхать в Сочи, где и познакомилась со Львом Лещенко. Второй раз они встретились в Москве, и после этого начали постоянно общаться. В это же время Ирина улетела учиться в Будапешт. По ее словам, Лев Лещенко звонил каждый день, не давая возможности куда-то пойти погулять.

«Да, каждый день в девять вечера звонил мне в Будапешт, не давая возможности куда-то пойти. Так что моя ночная жизнь на этом закончилась, а по молодости хотелось еще гулять и танцевать», — рассказывала она aif.ru.

После окончания аспирантуры Ирина вернулась в Москву. В 1978 году певец женился на возлюбленной.

close 100% Лев Лещенко и Ирина Лещенко Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лев Лещенко вместе с женой 45 лет. У супругов нет детей. В интервью Борису Корчевникову Лещенко признавался, что они с Ириной делали определенные попытки забеременеть, но медицина не помогла. Некоторое время они с женой думали об усыновлении, но отказались от этой мысли.

«Перед нами были примеры ситуаций, когда не получалось у людей ужиться с приемными детьми... Брали детей, а потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру», — говорил он.

При этом Лещенко объяснял, что он не жалеет о том, что не стал отцом, к тому же детей в его жизни хватает.

«У меня много племянников, многие мои студенты уже обзавелись малышами, к тому же я трижды крестный отец», — признавался артист.

Лайма Вайкуле и Андрей Латковский

Певица Лайма Вайкуле познакомилась с бас-гитаристом Андреем Латковским в 1970 году. На тот момент ей было 17 лет. Роман артистки и гитариста развивался медленно. Несмотря на то, что возлюбленные познакомились в 1970-е, они до сих пор официально не женаты. В 2017 году певица обвенчалась с мужем в одной из церквей Лас-Вегаса.

В 2012 году в программе «Жена» артистка рассказывала о своем характере и характере супруга.

«Он единственный человек, который меня помнит и хорошую, и слабую и терпит мои эмоции. Я невыносимая, и Андрей тоже бывает невыносим. Если б не Андрей, я даже не знаю, кто должен быть со мной рядом», — объяснила Вайкуле.

close 100% Лайма Вайкуле laima_vaikule_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У певицы и ее мужа нет детей. В 2010 году Лайма Вайкуле пыталась забеременеть с помощью ЭКО, однако случился выкидыш.

В 2021 году в интервью изданию Teleprogramma.pro она призналась, что не жалеет об отсутствии детей в своей жизни.

«Куда мне детей? Что это было бы? Наверное, каждому свое. У меня не случилось. И нет переживаний по этому поводу. Зато сколько собак я спасла!», — призналась Лайма Вайкуле, у которой много лет живут собаки разных пород.

Бонни Тайлер и Роберт Салливан

В 1973 году певица Бонни Тайлер вышла замуж за девелопера Роберта Салливана. Артистка рассказывала в интервью The Guardian, что сразу после замужества они с мужем решили пожить для себя и подождать семь лет с зачатием. Затем к певице пришла популярность, и она сосредоточилась на карьере. В 39 лет Бонни Тайлер забеременела, однако спустя два месяца у нее случился выкидыш.

По словам певицы, они с мужем на протяжении двух лет пытались зачать ребенка, но у них не получалось. Артистка признавалась, что несмотря на отсутствие собственных детей, у нее все равно большая семья.

close 100% Бонни Тайлер и Роберт Салливан IMAGO/Global Look Press

«У меня все-таки большая семья. У меня пятеро крестников, 16 племянниц и племянников. Я знаю, что мне очень повезло. Один из моих племянников все равно живет с нами. Многие говорят, что мы так близки. Мы стали еще ближе во время пандемии (коронавируса — Прим. «Газета.Ru»).