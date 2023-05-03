«В 9 лет участвовал в первом изнасиловании»: Депардье и еще двое многодетных отцов, которых обвинили в насилии

Французского актера Жерара Депардье, у которого, по его признанию, 20 детей от разных женщин, в апреле 2023 года обвинили в сексуальном насилии. «Газета.Ru» вспоминает, какие еще знаменитости недавно были замечены в таких скандалах.

Жерар Депардье

Актер Жерар Депардье был женат один раз — на актрисе Элизабет Гиньо. Он познакомился с ней в 1968 году в Париже, спустя два года они поженились. В браке у артистов родилось двое детей: сын Гийом (1971 – 2008 год, мужчина скончался от пневмонии), а также дочь Жюли (1973 год). В 1996 году Жерар Депардье развелся с женой и начал встречаться с актрисой Кароль Буке. Они были вместе до 2005 года.

В 2006 году французский актер завел роман с Элен Бизо. В этом же году у них родился сын Жан.

В 2010 году Жерар Депардье в интервью «Комсомольской правде» признался, что всего у него 20 детей от разных женщин. Правда актер рассказывал только о четверых наследниках: сыне и дочери от брака с Элизабет Гиньо, сыне от Элен Бизо, а также дочери Роксане, которая родилась в 1992 году во время романа с моделью Кариной Силлой.

«Самые прекрасные женщины рожали мне детей. Я до сих пор всех их люблю. Мне очень повезло в жизни! У меня 20 детей от 10 разных женщин! Для кого-то это, наверное, аморально. Ваши читатели даже, наверное, могут сказать: ну и кусок дерьма этот ваш Депардье! Ну и что ж! Пусть я буду кусок дерьма, зато я свободный человек!» — признавался актер во время беседы с журналистами.

В апреле 2023 года 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах, об этом сообщает Deadline co ссылкой на отчет Médiapart. По данным издания, женщины подвергались «неуместным шуткам или предложениям со стороны актера разной степени тяжести». Кто-то сообщил о домогательствах анонимно, а кто-то нет. Так, например, актриса Шарлотта Арну заявила, что дважды подвергалась насилию со стороны актера.

close 100% Жерар Депардье ZUMA Press/Global Look Press

Французского актера не первый раз обвиняют в сексуальных домогательствах. В 1978 году в одном из интервью он признался, что «в 9 лет участвовал в своем первом изнасиловании». В 1991 году издание Time в лице журналиста Ричарда Корлисса напомнило артисту об этом интервью, слова собеседников приводит The Washington Post.

«А как насчет рассказа о том, что в 9 лет вы участвовали в своем первом изнасиловании?» — спросил Корлисс. «Да, — признает он (Депардье). И после этого было много изнасилований? — Да, — признает он, — но это было абсолютно нормально в тех обстоятельствах. Это было частью моего детства», — цитируют диалог журналиста и актера.

После публикации интервью в Time, Депардье извинился и заявил, что «сожалеет, что это произошло». В то же время представители актера рассказали, что его слова были не так поняты, а журналисты Time не захотели отозвать историю, сообщает в своей заметке для Time Ричард Зоглин.

В 2018 году Жерара Депардье обвинила в изнасиловании 22-летняя актриса и танцовщица. Однако в 2019 году после расследования дело прекратили из-за отсутствия улик, пишет Independent. При этом в феврале 2021 года французские власти вновь обвинили Депардье в изнасиловании в связи с делом 2018 года. В 2022 году актер остался под следствием.

Участник группы Backstreet Boys Ник Картер в 2008 году познакомился с фитнес-тренером Лорен Мишель Китт. Они начали встречаться, а в 2014 году поженились. У супругов трое общих детей: сын, который появился на свет в 2016 году, а также две дочери, родившиеся в 2019 и 2021 годах.

В 2022 году Ник Картер рассказал журналу People, что ему тяжело быть гастролирующим отцом.

«Это очень тяжело. Прямо перед тем, как отправиться в путь, мне пришлось пропустить 3-й день рождения моей старшей дочери», — поделился артист.

close 100% Ник Картер IMAGO/Global Look Press

Несмотря на образ счастливого отца, Ника Картера несколько раз обвиняли в сексуальных домогательствах. В 2017 году певица и актриса Мелисса Шуман рассказала, что артист принуждал ее к сексу против воли. Инцидент произошел, когда девушке было 18 лет, а артисту — 22 года. По ее словам, солист Backstreet Boys лишил ее девственности, пишет Elite Daily. В 2023 году Мелисса Шуман подала на него в суд, сообщает Page Six.

Шеннон Рут — еще одна девушка, обвинившая Ника Картера в сексуальном насилии. В 2022 году она призналась, что почти 20 лет назад артист пригласил ее в гастрольный автобус и принудил к оральному сексу. Певец также словесно оскорбил ее, назвав «отсталой сучкой» — Шеннон Рут с ранних лет живет с аутизмом и церебральным параличом, пишет Rolling Stone.

Ник Картер отрицает обвинения Мелиссы Шуман и Шеннон Рут. Он подал встречные иски на девушек.

Бывший президент США Дональд Трамп был женат трижды. В 1977 году он связал себя узами брака с 28-летней Иваной Зельничковой. Они были вместе до 1992 года. В браке у супругов родилось трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик.

В 1993 году Дональд Трамп женился на актрисе Марле Мейплз. У супругов есть общая дочь Тиффани. Однако в 1999 году Дональд развелся с женой.

В 2005 году Трамп женился на модели Меланье Кнавс. В 2006 году у супругов родился сын Бэррон. В 2020 году Daily Mail писали о том, что Меланья и Дональд скоро расстанутся, однако бракоразводный процесс так и не случился.

По меньшей мере 26 женщин в разное время публично обвиняли Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. В 2016 году миллиардер назвал эту информацию клеветой, пишет The New York Times.

close 100% Дональд Трамп Evan Vucci/AP

В 2020 году ABC News заявил о 54 уголовных делах, связанных с насилием, в которых фигурировал Дональд Трамп: они состоялись в период с августа 2015 года по апрель 2020 года.

В 2019 году журналистка Джин Кэрролл обвинила Дональда Трампа в домогательствах. По ее словам, мужчина заманил ее в примерочную в универмаге в Нью-Йорке, а затем изнасиловал. Инцидент произошел в 1990-е.

В 2023 году Дональд Трамп потребовал суд объявить неправомерным судебное разбирательство по обвинениям в насилии, выдвинутым в его адрес журналисткой. Однако суд отказал бывшему президенту США, пишет AP.