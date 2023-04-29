«Хочу, чтобы дети сдали меня в дом престарелых, если я выживу из ума»

В этом году исполнится девять лет, как с нами живет старенькая мать моего мужа, и эти годы я считаю самыми ужасными в своей жизни и жизни нашей семьи.

Родители тебе жизнь дали

Мой муж – единственный, поздний и очень долгожданный ребенок. Когда я выходила замуж, то понимала, что его родители будут занимать какое-то место в моей жизни, хочу я этого или нет. Мы непременно проводили у них в Новосибирске часть отпуска, высылали деньги, звали в гости.

Муж неоднократно уговаривал их переехать поближе, но все время слышал отказ: не хочется уезжать с привычного места, а уж к папе с мамой можно и полетать – мать тебе жизнь дала.

Когда родители стали старше, то заговорили иначе: мол, пока самостоятельные, поживем в родном городе, а как сил не будет – переедем к вам. Я очень надеялась, что так и случится – поездки в Новосибирск до смерти надоели. Но я и не думала, что «к вам» – это к нам в квартиру.

Не оставляй мать

Десять лет назад у свекра обнаружили онкологию, он буквально сгорел за несколько месяцев, а перед смертью взял с сына слово, что тот всегда будет рядом с мамой.

Я предложила Валентине Егоровне продать квартиру и купить жилье рядом с нами.

После смерти мужа она сдала, но вполне могла себя обслуживать, ходила гулять и в магазин. Но свекровь встала в позу: одна она ни дня не жила и не планирует.

Деньги от продажи квартиры положила на книжку и переехала к нам.

Нам же пришлось переселить сына и дочь в одну комнату, самую большую заняла свекровь, а мы с мужем въехали в маленькую. Валентина Егоровна всегда была непростым человеком, а тут то ли на фоне стресса, то ли в силу возраста, стала невыносима.

Постоянно давала советы, критиковала детей, меня, наш образ жизни, питание. В десять ложилась спать и просила не шуметь, просыпалась в шесть даже в выходные и начинала греметь кастрюлями на кухне, чтобы сварить ужасный жирный борщ, который никто из нас не ел. В ответ на любое замечание разражалась слезами – в доме сына попрекают старую мать-вдову!

С годами становилось все тяжелее, а последние два и вовсе творится кошмар. Она почти не встает с кровати, путается в именах и времени суток, стала неряшливой – в комнате ужасный запах, а убирать у себя не разрешает.

Дети стараются не появляться дома и не зовут друзей, муж пропадает на работе, а я работаю удаленно и ухаживаю за ней: ни о каких приходящих сиделках и речи быть не может, и она, и мой муж против – как это, чужие люди будут подгузники и горшки менять. Мы даже на выходные не можем уехать: перекладывать обузу на детей я не хочу, а приходящих врачей и сиделок она выгоняет.

Врачи говорят, что с памятью и мозгами будет все хуже, а физически бабушка крепкая, может прожить не один год. Я заводила с мужем разговоры про дорогие пансионаты с хорошим уходом, где можно будет ее навещать, но он и слышать не хочет. Да и слово отцу дал! Сама Валентина Егоровна в моменты просветления тоже против – старики должны жить с детьми!

Я смотрю на это и думаю, что никогда в жизни не пожелаю такого своим детям. Я хочу, чтобы когда у меня не останется сил, они отдали меня в хорошую клинику, а не жили как в тюрьме! Именно это, а не эгоизм и потребительство – настоящая любовь к детям!