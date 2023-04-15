«Будущий муж спит с матерью в одной кровати и считает это нормальным»

Люди зря не скажут

Многие считают, что не стоит верить расхожим стереотипам. Но моя жизнь доказывает, что если тебе что-то кажется, то тебе не кажется. Когда я выходила замуж первый раз, то слышала от родителей, подруг и просто знакомых: «Слишком красивый, будет гулять направо и налево». Первый год я смеялась, еще пару лет усиленно закрывала глаза на реальность, а потом не выдержала и развелась. Не пожалела ни разу – Семен был ужасным мужем, но неплохим отцом и поддерживал отношения с сыном.

Сейчас я понимаю, как это важно.

Если мальчика растит одна мать, то он рискует превратиться в такого же маменькиного сынка, как мой будущий муж. Если, конечно, я решусь на этот брак, в чем все меньше уверена.

Я для мамы все на свете

Макс был просто воплощением стереотипов: в свои 40 ни разу не был женат, жил с мамой, которая рано овдовела. Правда, рассказывал он об этом с долей иронии, что меня и подкупило. Кроме того, по его словам, мама мечтала, чтобы он женился.

При первом знакомстве Лариса Витальевна вызвала искреннюю симпатию: умная, образованная, любит музеи и театры, компанейская. В общем, не очень похожа на мам-наседок, у которых вся жизнь сосредоточена в ребенке.

Она не уставала повторять, как я ей нравлюсь, как приятно со мной общаться и как повезло Максу. Я и не заметила, как она стала третьей в нашем союзе: то приедет на дачу, где мы отдыхаем, то перед поездкой на море сообщит, что решила поехать с нами, то заявит, что мечтала о премьере спектакля, куда мы идем.

Но хуже всего было не ее присутствие, а то, как она общалась с сыном – не соблюдая никаких личных границ.

Могла спросить, нормально ли он ходит в туалет – а то ведь раньше были проблемы с кишечником. Откусывала от его куска пирожного, на даче носила его футболки и свитера. Как пошутила моя подруга Света, наблюдавшая за этим, метила территорию.

А самое ужасное – она считала совершенно нормальным спать со взрослым сыном в одной кровати. Узнала я об этом случайно: Лариса Витальевна рассказывала про то, как зимой, накануне Нового года, на даче отключили отопление, и они с Максом спали в одной комнатке, куда принесли все обогреватели.

Когда я выразительно посмотрела на раскладной диван, стоящий в этой комнате, Лариса Витальевна засмеялась: Максимка как в детстве прибегал к ней поспать, так и до сих пор иногда ложится вместе.

Не могу объяснить, что во всем этом не так, но с каждым днем такая тесная связь, которая уместна разве что с маленькими детьми, раздражает все больше. Когда я говорю про это Максу, он злится: он для мамы самый близкий человек, как можно к ней ревновать! А потом идет звонить и рассказывать, что ел и как сходил в туалет. В такие моменты мне кажется, что они идеальная пара, а я в ней третий ненужный участник.