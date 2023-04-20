Как мужчине избежать пересадки волос после 40 лет

Причины выпадения волос у мужчин
Алтана Базылева, косметолог-дерматолог, медицинский эксперт Vichy, рассказывает о нескольких видах выпадения волос. Первый, реактивный, происходит в результате какого-либо воздействия на организм. Чаще всего таким «воздействием» является перенесенная болезнь, прием определенных лекарственных препаратов, затяжной стресс или диета с резким дефицитом необходимых микроэлементов.
«Все вышеперечисленные факторы вызывают нарушение кровоснабжения волосяных фолликулов, в результате чего волосы, находящиеся в фазе активного роста, преждевременно переходят в фазу телогена и выпадают. Такой тип поредения волос встречается нередко, причем как среди мужчин, так и среди женщин в любом возрасте», — объясняет врач.
По словам Базылевой, самый наглядный пример, с которым за последние годы сталкивались многие — выпадение волос спустя 1-2 месяца после перенесенной инфекции COVID-19.
«Прогноз реактивного телогенового выпадения благоприятный. Это обратимый процесс, в результате которого рост волос постепенно полностью восстанавливается», — резюмирует эксперт.
Алтана Базылева рассказывает, что существует также генетически обусловленное хроническое прогрессирующее поредение волос — его называют андрогенетической алопецией. Она появляется чаще всего у мужчин в зрелом возрасте.
«Поредение при АГА (андрогенетической алопеции) затрагивает характерную лобно-теменную область (это хорошо знакомые всем «залысины» и проплешина на макушке)», — объясняет медик.
По словам врача, данный вид алопеции носит постоянный, а не временный характер, и прогноз сохранения роста волос напрямую зависит от своевременно начатого лечения.
«Если у кого-то из ближайших родственников, например, отца, имеются характерные для АГА зоны облысения, и вы заметили у себя первые признаки поредения волос в схожих областях, следует немедленно обратиться к врачу-трихологу», — советует Базылева.
1. Активная сыворотка для роста волос EO Laboratorie
2. Укрепляющий шампунь для волос dAlba
3. Шампунь от выпадения волос с водорослями Green Mama
4. Сыворотка с термоэффектом для стимуляции роста волос Aravia Professional
5. Шампунь крапивный Feel Nature
6. Кондиционер Kerasys Advanced Repair
7. Шампунь Kerasys Advanced Repair
Как справиться с выпадением волос
Валентина Глушкова, эксперт в области ухода за волосами и основатель бренда 19Lab Professional, говорит, что при выпадении волос важно наладить питание. Она объясняет, что питательные элементы доходят в последнюю очередь до волосяной луковицы: «Сначала идет обеспечение органов, отвечающих за жизнедеятельность. Если начинается необоснованное выпадение — это сигнал, что организм ослаблен и ему требуется помощь как минимум в виде нормального здорового питания».
Анна Шарова, косметический химик-технолог, основатель бренда Anna Sharova, обращает внимание на важность выяснения первопричины облысения: «К примеру, мужчина резко сбросил 15 кг из-за диеты и потерял на этом фоне много волос. Питание он нормализовал, вес падать перестал, выпадение остановилось. Но это вовсе не значит, что сбалансированное питание поможет при проблеме АГА хоть как-то ее уменьшить. Поэтому разбираться всегда нужно с первопричиной, а для этого необходимо самое сложное — правильно ее диагностировать».
Врач-косметолог Алтана Базылева говорит, что после устранения триггерного фактора волосы начинают расти, как прежде.
«Зачастую волосы начинают постепенно восстанавливать рост самостоятельно, если провоцирующего фактора больше нет. И наоборот, если триггером, к примеру, была железодефицитная анемия, использование специальных лосьонов или ампул от выпадения будет малоэффективным до тех пор, пока не решится вопрос с восстановлением показателей железа», — объясняет специалист.
Как ухаживать за волосами
По словам Алтаны Базылевой, наиболее эффективными являются средства, которые не смываются с кожи головы: сыворотки, лосьоны, ампульные концентраты с различными стимулирующими компонентами, такими как аминексил, пептиды, кофеин, гинкго билоба, никотиновая кислота, аденозин.
«Шампуни и маски от выпадения менее эффективны — они наносятся на кожу головы на непродолжительное время, поэтому у активных ингредиентов меньше возможности для того, чтобы оказать стимулирующее воздействие на луковицы волос», — объясняет врач.
Эксперт Валентина Глушкова рассказывает, что по природе у мужчин более обильное выделение кожного сала, поэтому им рекомендуется чаще мыть голову. По ее словам, в шампуне должны быть активные очищающие и антимикробные компоненты, ингредиенты, уменьшающие жирность. Также желательно, чтобы в косметических средствах отсутствовали силиконы и парабены.
1. Увлажняющая сыворотка Pure Line
2. Шампунь «Ультрасвежесть и питание» Pure Line
3. Бальзам-маска «Ультрасвежесть и питание» Pure Line
4. Мягкий шампунь для волос Brand for my son
5. Пилинг для кожи головы 19Lab Professional
6. Питательный шампунь starz
7. Сыворотка для роста волос Anna Sharova
«Основные компоненты шампуней против выпадения волос: кератин (укрепляет волосы); биотин (улучшает кровообращение); пантенол (увлажняет и питает, предотвращает ломкость); экстракты растений (смягчает кожу головы); ментол (охлаждает кожу головы, стимулирует рост волос); ниацинамид (уменьшает воспаления на коже головы); кофеин (стимулирует рост волос); миноксидил (борется с облысением)», — перечисляет Валентина Глушкова.
Какие косметологические процедуры помогут
Наиболее перспективными видами стимуляции роста волос, по мнению врача Алтаны Базылевой, являются аппаратная лазерная терапия и PRP-плазмотерапия.
Медик объясняет, что методика лазерной терапии направлена на улучшение кровоснабжения и стимуляцию деления стволовых клеток. Действие PRP-терапии (platelet rich plasma — от англ. «плазма, обогащенная тромбоцитами». — Прим. «Газета.Ru») обусловлено содержанием факторов роста в тромбоцитах.
«При инъекционном внутрикожном введении факторы роста стимулируют микроциркуляцию, запускают дифференцировку стволовых клеток. Данные методики в составе комплексной терапии являются эффективными как при реактивной, так и при андрогенетической алопеции», — рассказывает врач.
Валентина Глушкова советует прибегнуть к менее болезненной косметологической процедуре — массажу головы.
«Массаж делается для увеличения кровотока и стимуляции роста волос», — делится эксперт.
Глушкова также рассказывает о гормональной терапии, которая назначается врачом: «Медик держит под полным контролем прием стероидов, чтобы прекратить терапию при малейшей негативной реакции организма».
1. Сыворотка против выпадения L'Oreal Professionnel Scalp Advanced
2. Шампунь против выпадения L'Oreal Professionnel Scalp Advanced
3. Средство против выпадения волос Vichy Dercos Aminexil Intensive
4. Шампунь для мужчин 2 в 1 Siberina
5. Шампунь для мужчин с экстрактом грецкого ореха Mone Professional
6. Шампунь «Глубокое восстановление» Tresemme
7. Шампунь для мужчин с экстрактом имбиря Mone Profession
Когда нужна пересадка волос
Врач-косметолог Алана Базылева объясняет, что пересадка волос — радикальное решение проблемы при значительном облысении. По ее словам, чаще всего к хирургической пересадке прибегают при андрогенетической алопеции, если консервативные методики не дают желаемого результата.
«Забор волос происходит с затылочной или височной части головы пациента, и каждая волосяная луковица пересаживается отдельно. В течение месяца после проведенной процедуры пересаженные фолликулы приживаются и активируются, после чего начинается рост новых волос. В зависимости от степени алопеции процедура может проводиться однократно либо в 2-3 этапа», — рассказывает эксперт.
Валентина Глушкова отмечает, что перед проведением процедуры пересадки волос необходимо пройти консультацию у специалиста и изучить все возможные риски и побочные эффекты, а также выбрать опытного и квалифицированного хирурга. После операции важно соблюдать специализированный уход за кожей головы и новыми волосами.