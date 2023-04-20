Как мужчине избежать пересадки волос после 40 лет

Основная причина облысения в зрелом возрасте — генетическая предрасположенность. Чтобы избежать потери волос, нужно ухаживать за ними, применяя специальные средства и своевременно проходя обследование у врача-трихолога. «Газета.Ru» рассказывает, какие еще методы эффективны, когда дело касается борьбы с выпадением волос.

Причины выпадения волос у мужчин

Алтана Базылева, косметолог-дерматолог, медицинский эксперт Vichy, рассказывает о нескольких видах выпадения волос. Первый, реактивный, происходит в результате какого-либо воздействия на организм. Чаще всего таким «воздействием» является перенесенная болезнь, прием определенных лекарственных препаратов, затяжной стресс или диета с резким дефицитом необходимых микроэлементов.

«Все вышеперечисленные факторы вызывают нарушение кровоснабжения волосяных фолликулов, в результате чего волосы, находящиеся в фазе активного роста, преждевременно переходят в фазу телогена и выпадают. Такой тип поредения волос встречается нередко, причем как среди мужчин, так и среди женщин в любом возрасте», — объясняет врач.

По словам Базылевой, самый наглядный пример, с которым за последние годы сталкивались многие — выпадение волос спустя 1-2 месяца после перенесенной инфекции COVID-19.

«Прогноз реактивного телогенового выпадения благоприятный. Это обратимый процесс, в результате которого рост волос постепенно полностью восстанавливается», — резюмирует эксперт.

Алтана Базылева рассказывает, что существует также генетически обусловленное хроническое прогрессирующее поредение волос — его называют андрогенетической алопецией. Она появляется чаще всего у мужчин в зрелом возрасте.

«Поредение при АГА (андрогенетической алопеции) затрагивает характерную лобно-теменную область (это хорошо знакомые всем «залысины» и проплешина на макушке)», — объясняет медик.

По словам врача, данный вид алопеции носит постоянный, а не временный характер, и прогноз сохранения роста волос напрямую зависит от своевременно начатого лечения.

«Если у кого-то из ближайших родственников, например, отца, имеются характерные для АГА зоны облысения, и вы заметили у себя первые признаки поредения волос в схожих областях, следует немедленно обратиться к врачу-трихологу», — советует Базылева.

close 100% 1. Активная сыворотка для роста волос EO Laboratorie

2. Укрепляющий шампунь для волос dAlba

3. Шампунь от выпадения волос с водорослями Green Mama

4. Сыворотка с термоэффектом для стимуляции роста волос Aravia Professional

5. Шампунь крапивный Feel Nature

6. Кондиционер Kerasys Advanced Repair

7. Шампунь Kerasys Advanced Repair Пресс-службы брендов

Как справиться с выпадением волос

Валентина Глушкова, эксперт в области ухода за волосами и основатель бренда 19Lab Professional, говорит, что при выпадении волос важно наладить питание. Она объясняет, что питательные элементы доходят в последнюю очередь до волосяной луковицы: «Сначала идет обеспечение органов, отвечающих за жизнедеятельность. Если начинается необоснованное выпадение — это сигнал, что организм ослаблен и ему требуется помощь как минимум в виде нормального здорового питания».

Анна Шарова, косметический химик-технолог, основатель бренда Anna Sharova, обращает внимание на важность выяснения первопричины облысения: «К примеру, мужчина резко сбросил 15 кг из-за диеты и потерял на этом фоне много волос. Питание он нормализовал, вес падать перестал, выпадение остановилось. Но это вовсе не значит, что сбалансированное питание поможет при проблеме АГА хоть как-то ее уменьшить. Поэтому разбираться всегда нужно с первопричиной, а для этого необходимо самое сложное — правильно ее диагностировать».

Врач-косметолог Алтана Базылева говорит, что после устранения триггерного фактора волосы начинают расти, как прежде.

«Зачастую волосы начинают постепенно восстанавливать рост самостоятельно, если провоцирующего фактора больше нет. И наоборот, если триггером, к примеру, была железодефицитная анемия, использование специальных лосьонов или ампул от выпадения будет малоэффективным до тех пор, пока не решится вопрос с восстановлением показателей железа», — объясняет специалист.

Как ухаживать за волосами

По словам Алтаны Базылевой, наиболее эффективными являются средства, которые не смываются с кожи головы: сыворотки, лосьоны, ампульные концентраты с различными стимулирующими компонентами, такими как аминексил, пептиды, кофеин, гинкго билоба, никотиновая кислота, аденозин.

«Шампуни и маски от выпадения менее эффективны — они наносятся на кожу головы на непродолжительное время, поэтому у активных ингредиентов меньше возможности для того, чтобы оказать стимулирующее воздействие на луковицы волос», — объясняет врач.

Эксперт Валентина Глушкова рассказывает, что по природе у мужчин более обильное выделение кожного сала, поэтому им рекомендуется чаще мыть голову. По ее словам, в шампуне должны быть активные очищающие и антимикробные компоненты, ингредиенты, уменьшающие жирность. Также желательно, чтобы в косметических средствах отсутствовали силиконы и парабены.

close 100% 1. Увлажняющая сыворотка Pure Line

2. Шампунь «Ультрасвежесть и питание» Pure Line

3. Бальзам-маска «Ультрасвежесть и питание» Pure Line

4. Мягкий шампунь для волос Brand for my son

5. Пилинг для кожи головы 19Lab Professional

6. Питательный шампунь starz

7. Сыворотка для роста волос Anna Sharova Пресс-службы брендов

«Основные компоненты шампуней против выпадения волос: кератин (укрепляет волосы); биотин (улучшает кровообращение); пантенол (увлажняет и питает, предотвращает ломкость); экстракты растений (смягчает кожу головы); ментол (охлаждает кожу головы, стимулирует рост волос); ниацинамид (уменьшает воспаления на коже головы); кофеин (стимулирует рост волос); миноксидил (борется с облысением)», — перечисляет Валентина Глушкова.

Какие косметологические процедуры помогут

Наиболее перспективными видами стимуляции роста волос, по мнению врача Алтаны Базылевой, являются аппаратная лазерная терапия и PRP-плазмотерапия.

Медик объясняет, что методика лазерной терапии направлена на улучшение кровоснабжения и стимуляцию деления стволовых клеток. Действие PRP-терапии (platelet rich plasma — от англ. «плазма, обогащенная тромбоцитами». — Прим. «Газета.Ru») обусловлено содержанием факторов роста в тромбоцитах.

«При инъекционном внутрикожном введении факторы роста стимулируют микроциркуляцию, запускают дифференцировку стволовых клеток. Данные методики в составе комплексной терапии являются эффективными как при реактивной, так и при андрогенетической алопеции», — рассказывает врач.

Валентина Глушкова советует прибегнуть к менее болезненной косметологической процедуре — массажу головы.

«Массаж делается для увеличения кровотока и стимуляции роста волос», — делится эксперт.

Глушкова также рассказывает о гормональной терапии, которая назначается врачом: «Медик держит под полным контролем прием стероидов, чтобы прекратить терапию при малейшей негативной реакции организма».

close 100% 1. Сыворотка против выпадения L'Oreal Professionnel Scalp Advanced

2. Шампунь против выпадения L'Oreal Professionnel Scalp Advanced

3. Средство против выпадения волос Vichy Dercos Aminexil Intensive

4. Шампунь для мужчин 2 в 1 Siberina

5. Шампунь для мужчин с экстрактом грецкого ореха Mone Professional

6. Шампунь «Глубокое восстановление» Tresemme

7. Шампунь для мужчин с экстрактом имбиря Mone Profession Пресс-службы брендов

Когда нужна пересадка волос

Врач-косметолог Алана Базылева объясняет, что пересадка волос — радикальное решение проблемы при значительном облысении. По ее словам, чаще всего к хирургической пересадке прибегают при андрогенетической алопеции, если консервативные методики не дают желаемого результата.

«Забор волос происходит с затылочной или височной части головы пациента, и каждая волосяная луковица пересаживается отдельно. В течение месяца после проведенной процедуры пересаженные фолликулы приживаются и активируются, после чего начинается рост новых волос. В зависимости от степени алопеции процедура может проводиться однократно либо в 2-3 этапа», — рассказывает эксперт.

Валентина Глушкова отмечает, что перед проведением процедуры пересадки волос необходимо пройти консультацию у специалиста и изучить все возможные риски и побочные эффекты, а также выбрать опытного и квалифицированного хирурга. После операции важно соблюдать специализированный уход за кожей головы и новыми волосами.