«Сделала в клинике грудь и губы, теперь муж не хочет со мной секса»

Прекрасна от природы

Все, кто работают в салонах красоты, подтвердят: никакой «естественной привлекательности», о которой с таким придыханием говорят мужчины, просто не существует. Она – результат тщательного ухода за собой, не более.

Когда я встречалась с будущим мужем, он постоянно повторял, что я девушка его мечты: натуральная блондинка и при этом совсем не крашусь.

Звучало это очень смешно. Особенно, если знать, сколько времени я тратила на ежедневный нюдовый макияж и сколько денег – на уход за волосами.

Но мужчины доверчивы: они заметят, что волосы покрашены, только если у вас отросшие корни и жуткий желтый блонд, а под макияжем подразумевают синие тени и красную помаду. Все остальное – натуральность.

Конечно, даже после брака я не переубеждала Сергея: зачем ему знать, как часто я хожу на эпиляцию, покраску волос, ресниц и бровей, массажи, чистки и прочие процедуры и сколько стоят баночки с косметикой у меня на полках. И, как учила меня мама, всегда вставала на полчаса раньше мужа, чтобы он видел меня исключительно «при параде».

Дань времени

Годы шли и я, как любая женщина, которая хочет выглядеть привлекательно, поняла – одними массажами и косметикой обходиться уже не получается. Хотела, чтобы отражение в зеркале радовало. Кроме того, я работаю в дорогом салоне в Москве и должна выглядеть соответственно.

В общем, в какой-то момент я поняла, что хочу изменить размер и форму груди (рождение двоих детей не прошло даром), избавиться от морщин и увеличить губы. И не надо шуток про «вареники»: те, над кем смеются в социальных сетях, просто выбрали плохих мастеров. На красивые полные губы мужчины смотрят с восхищением, а женщины – с завистью.

Мужа поставила перед фактом: делаю это и это, после операции на грудь потребуется помощь, пока приду в себя. Сергей закатил скандал – он хочет видеть рядом настоящую женщину, а не куклу.

В общем, я этого ждала – знала, что результат он оценит. Так что, несмотря на возмущение, пошла к врачу. На мой взгляд, когда реабилитационный период прошел, я стала выглядеть прекрасно. Слышу комплименты от подруг, от коллег, от мужчин в транспорте – но не от мужа.

Он постоянно отпускает шуточки, а то и откровенно говорит, что я выгляжу как доступная женщина, особенно, когда надеваю вещи в обтяжку. Я думала, муж будет гордиться тем, что я не похожа на запустивших себя жен его друзей, с мешками под глазами и отвисшей грудью, но он считает иначе.

Мало того, у нас полностью разладилась сексуальная жизнь – муж говорит, что я теперь «резиновая Зина» и его это не возбуждает. В порыве злости все чаще думаю завести роман – к счастью, мужчин, которые считают меня красивой, вокруг всегда было много.