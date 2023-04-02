Муж считает, что мой оргазм — не его забота

Говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Но как же медленно от него отвыкаешь, когда жизнь меняется. Во втором браке я поняла, насколько важна не только сексуальная совместимость пары, но и взгляды мужчины на секс и отсутствие у него банального мужского эгоизма.

Твое удовольствие – главное

Мой первый муж был моим первым мужчиной (поцелуи в школе и институте не в счет), и я даже представить не могла, насколько мне повезло. Может быть, дело было в том, что он был на 15 лет меня старше, может быть – в общей сексуальной культуре, но Леша придерживался правила: сначала доставь удовольствие даме, потом получай сам.

Первое время я стеснялась и комплексовала – переживала, если не получалось достичь оргазма быстро, нервничала, что какой-то вид ласк может мужа утомить. Но он лишь смеялся и убеждал меня, что это доставляет ему не меньшее, а то и большее удовольствие, чем мне.

Мы были вместе десять лет и за эти годы я привыкла, что мои чувства и ощущения в постели – главное.

Расстались мы по моей инициативе: к сожалению, один только секс брак не спасет. А потом появился Игорь.

Захрапел и повернулся к стене

Умный, веселый, щедрый – он казался мне идеальным. Правда, когда дело дошло до постели, я была разочарована: мой мужчина, похоже, привык думать только о себе. Конечно, он засыпал меня комплиментами, говорил, как сильно его тянет, как ему хорошо со мной. Но тянет ли меня и чего я хочу, волновало его мало.

Я надеялась, что дело в притирке – поживем подольше и придем к гармонии.

Да и, честно говоря, начинать разговор было сложно – первый муж всегда делал это сам, был чутким и очень внимательным.

Игорь же сразу замыкался и говорил, что не любит такие беседы. Мол, чего разговаривать, все и так понятно. Когда же я набралась смелости и спросила, почему его не волнует мой оргазм, он очень удивился. Мол, а его не было? Он и не заметил!

Разговоры с мужем показали его полное невежество в сексуальной сфере: он понятия не имел, что вагинальный оргазм – не норма, и редкая женщина способна испытать оргазм исключительно от фрикций. А если мужчина после секса повернулся и захрапел, так это потому, что устал.

«Все мои прежние девушки говорили, что я хорош!», – гордо заявлял муж. А самое главное, он не считал, что мой оргазм – его забота. Раз природа не предусмотрела, чтобы он у женщины был обязательным, значит это и не нужно. А после очередных претензий и вовсе подарил мне карточку в секс-шоп: купи себе там игрушек и развлекайся. Такого унижения я еще не испытывала. Идти к психологу муж не хочет, читать книги – отказывается. Похоже, придется и правда идти в магазин и забыть о хорошем сексе.