«Мать, да у тебя борзометр зашкаливает»

В семье, где я росла, деньгами всегда распоряжались мужчины. Среди моих родителей финансами заведовал отец. Когда он умер, эта обязанность перешла не к маме, а к ее старшему брату. Конечно, по бытовым вопросам мама решала все сама, но то, что касалось крупных трат (например, участок за городом, мое образование), непонятно почему требовало вмешательства дяди (хотя деньги были мамины).

Карманных денег у меня никогда особенно не было. В студенческие годы мама давала фиксированную сумму на обеды — дальше выкручивайся, как хочешь. Был конец 90-х, на прилавках стали появляться разные вещи, во мне проснулся потребитель, так что со второго курса я начала подрабатывать консультантом по косметике. К концу учебы вышла на работу полноценным менеджером в сфере торговли косметикой.

Проработала три с половиной года и встретила своего будущего мужа. Замуж за него вышла уже через полгода. Муж казался человеком надежным и заботливым. Почти сразу после свадьбы мы переехали в квартиру, которую купили ему родители. Тогда он работал преподавателем в институте. Денег это не приносило, так что, вдохновившись моими заработками, тоже ушел в торговлю. Мы славно прожили после брака три года. А потом муж предложил родить ребенка.

Я немного тревожилась, вытянем ли мы это финансово: муж только недавно основал свое дело, а мне предстояло получать только декретные... Но он только отмахнулся, мол, «что я все придумаю, все будет хорошо, денег хватит».

Расслабившись на эту тему, я забеременела. В декрет уходила с облегчением. Беременность была не самая простая, врач просил меньше напрягаться и нервничать, а на работе в тот период было много новых клиентов с не самой стабильной психикой.

Однако избавиться от стресса не удалось. Довольно быстро мои накопления иссякли — если честно, к тому времени я так и не научилась нормально распоряжаться деньгами, зарплата все эти годы у меня была достойная, но я тратила ее в два счета. Муж не торопился делить со мной доходы. Все для рождения малыша — коляску, кроватку и т.д. — покупала на свои кровные. Тогда меня не смущало, что муж не предлагает разделить расходы в этом вопросе. И очень зря. Это был первый звоночек.

Муж только и делал, что удивлялся, зачем так много вещей, ведь наши мамы управлялись без них.

Дальше случились роды. Первые три месяца после них я просуществовала на гормональном взрыве — я готовила, стирала, смотрела за сыном, покупала продукты (все еще на свои деньги). Муж был мало вовлечен в заботы о ребенке. Хотя по выходным погулять с сыном соглашался.

К четвертому месяцу я поняла, что достигла финансового дна, а ребенок вырос из одежды. Мне бы тоже хотелось купить себе что-то новое. После родов я внезапно очень сильно похудела. Добеременные вещи висели на мне, как одежда на детдомовце. Декретных хватало на продукты и подгузники.

Наконец в одни из выходных я решилась на разговор о деньгах. Долго не рассусоливая, спросила, сколько муж может выделить нам с сыном ежемесячно. Теперь я знаю, что вопрос надо было ставить иначе: заранее просчитать, сколько мне нужно и прийти с конкретной суммой. Помню, как муж хитро прищурился и спросил: «Сто рублей хватит?». А потом засмеялся и сказал, что шутит. Муж решил так: чтобы я не тратила «лишнего», он будет давать мне деньги под конкретные запросы: продукты, одежда, врач и т.д.: «Если что-то нужно, приходи обсудим». Это был второй звоночек.

Через несколько месяцев большая часть наших разговоров свелась к финансам. Каждая моя просьба превращалась в театральную миниатюру.

— Нужно две тысячи на врача для Сережи.

— А что со врачом из поликлиники?

— Его лечение не помогает. Нужно второе мнение.

— А можно найти мнение подешевле?

— Это проверенный врач, нам нужен он.

— Давай завтра еще раз обсудим. Рассмотри другие варианты. Они есть, надо искать лучше.

И так на любую просьбу. Список любимых фраз моего мужа: «Купи мне то-то, на сдачу можешь взять что-то себе» (сдачи почти не оставалось), «Это нам не нужно» или «Это лишнее», «Ты уже превысила лимит на этот месяц», «Мать, у тебя борзометр зашкаливает», «Барыня в семье завелась», «У вас все есть, а вы с жиру беситесь», «Дети Африки пустили слезу сейчас».

Как-то у меня ужасно заболел зуб. Записаться в районную поликлинику никак не получалось, с Сережей в живой очереди сидеть не могла, и я терпела несколько дней, чтобы попросить у мужа деньги на поход к стоматологу. Жила на обезболивающих, лишь бы не слышать его ворчание о деньгах, не выслушивать унижения.

Рассказывать маме об этом аспекте наших отношений было стыдно. Внешне мы были нормальной семьей. На людях муж такое поведение себе не позволял, был показушно щедрым. На семейных выездах оплачивал кафе за всех, покупал теще билеты в театр и все в таком духе. А на нас с сыном жалел каждую копейку.

К двум годам Сережи я созрела, чтобы вернуться на работу. Декретных не было уже полгода, и выпрашивание денег на любую мелочь превратилось для меня в пытку. Я нашла новое место работы через знакомых. Меня там ждали.

В 2,5 удалось устроить сына в детский сад, опять же через знакомых. Мужу про работу ничего не говорила. За полгода с его подачек я сумела скопить немного денег на один приличный комплект одежды: брюки, пару рубашек и новую обувь. Когда муж увидел вещи, съязвил, что я могу сэкономить, когда захочу. С того момента он усилил давление в плане денег — я чувствовала, что ему не нравится моя идея с трудоустройством.

Но все же в 2,7 Сережи я стала выезжать в офис. К счастью, сын почти не болел и сразу полюбил ходить в детский сад, иначе не знаю, как бы я выжила. Первый месяц у меня не было денег на проезд, и я ездила в электричке зайцем. Ужасно унизительное занятие. Один раз меня поймали кондукторы, и мне пришлось буквально вырываться из дверей, чтобы не выписали штраф. Тогда меня сильно стукнуло дверьми от электрички, ободрала локоть. Было обидно, я сидела на платформе и горько рыдала. Попросить взаймы у друзей или мамы мне не позволяла гордость (и глупость).

В тот день, когда меня поймали кондукторы и отчитали, как маленькую девочку, я приняла решение, что уйду от мужа, когда окрепну, хотя мне было очень страшно.

Когда муж понял, что я больше не в его финансовом рабстве — это произошло где-то на третий месяц моей работы — он жутко обозлился: стал говорить мне всякие гадости, без причины оскорблять за внешний вид. Его замечания о моей внешности и о том, что я ничего не умею, не придавали уверенность в себе...

Я терпела это целый год, так как мне нужно было научиться не только жить на новую, сравнительно небольшую зарплату, но еще отложить на будущее. Было очень сложно. Получив доступ к нормальным деньгам, мне хотелось купить сыну достойные вещи, игрушки, записать его к логопеду и т.д. Изо всех сил я ужималась, откладывала половину ежемесячного дохода, а иногда и больше.

Через год, когда я поняла, что мне хватит снять небольшую квартиру в нашем городке и взять няню на треть ставки, я подала заявление на развод. Что удивительно, тут все прошло безболезненно. Муж уже понял, что потерял свою власть, особого интереса ни ко мне, ни к сыну не испытывал. Все имущество принадлежало ему. Мне не хотелось его «добра» даже для сына. Просто из принципа и из гордости.

Уехав из той квартиры, я почувствовала себя по-настоящему счастливой. Три года мы прожили с сыном вдвоем. А к школе переехали к моей маме. Смогла честно рассказать ей обо всем случившемся, а она, честь ей и хвала, пожалела и приняла меня. Еще через четыре года со мной случился второй брак и новый декрет. Но в этот раз я заранее прямо и четко обозначила свои финансовые условия. Да и денежная подушка к тому времени у меня была приличная. Считаю, чтобы женщина нормально могла прожить с двумя детьми в декрете, рассчитывая на себя, у нее должен быть запас хотя бы в 20-25 зарплат. Не будь у меня этих денег, на второй брак я вряд ли решилась бы. Хотя второй муж оказался действительно порядочным и надежным человеком, я еще очень долго не могла ни на кого положиться и доверять. Слишком уж горьким был опыт первого брака.