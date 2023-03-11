Стала крестной для сына друзей, и теперь они требуют у меня дорогие подарки

Когда я в детстве читала сказку про Золушку, то была уверена, что крестная – это действительно фея, которая осыпает тебя благами. Моя подруга Лена – взрослый человек, но до сих пор считает так же.

Дорогие люди

Не секрет, что для многих из нас церковные обряды и ритуалы не имеют того глубокого значения, которое в них изначально заложено. И выбор крестного отца и матери – отличный тому пример. В воцерковленных семьях крестные становятся для крестников духовными наставниками и вторыми родителями, в остальных – чем-то вроде дяди или тети, которые по мере возможности принимают участие в жизни, приходят на дни рождения.

Часто это становится неким актом доверия к друзьям: мы выбрали вас крестными для ребенка, потому что любим.

С Леной мы дружим давно и очень близко. Когда она забеременела, то сразу сообщила, что хочет видеть меня в роли крестной, отговорки не принимаются. Я честно сказала, что далека от религии и даже свою дочь не крестила, но Лена уверила, что это мелочи. Главное, что я хороший человек, буду любить малыша, общаться с ним, приходить на семейные праздники.



Когда подруга родила Сему, у ее мужа начались проблемы на работе, ему сильно урезали зарплату. У нас же в семье, напротив, бизнес пошел в гору. Я сочувствовала подруге. Знала, что она человек гордый, денег не возьмет, поэтому старалась дарить нужные вещи: то сертификат в детский магазин, то в хорошую клинику, то зимний комбинезон для сына. Сначала Лена смущалась, но я настойчиво повторяла, что я крестная мать, это для Семы.

Тебе что, жалко?

Годы шли, Сема пошел в сад, потом в школу, но Лена вместо того, чтобы устроиться на работу, продолжала сидеть дома и жаловаться на безденежье. Муж ее работал где-то за небольшие деньги и ничего менять не хотел. Зато наша семья стала для них чем-то вроде дойной коровы.

Накануне праздников подруга, не смущаясь, отправляла мне виш-лист Семы: там могли быть гаджеты, дорогие кроссовки или еще что-то в этом роде.

Причем «праздниками» считался не только день рождения крестника, но и Новый год, День защитника отечества, именины, окончание четверти.

Я пару раз пыталась пошутить, что я хоть и крестная, но деньги не печатаю, но мои намеки не были поняты. Мало того, когда я приходила к Лене в гости, Сема вылетал в коридор с вопросом «крестная, что ты мне принесла?» Пару раз я из принципа ничего не приносила, видели бы вы, как вытягивалось его лицо!

Лена считала, что если я везу свою дочь в зоопарк, цирк или театр, то должна брать с собой Сему. Он же мой крестник! Неужели мне жалко? Однажды мы поехали без Семы, а Лена потом увидела в социальных сетях фото из океанариума. Как же она обиделась!

Последней каплей стал велосипед, который возжелал Сема на день рождения. Не просто велик, а определенной модели и по весьма высокой цене. Я высказала Лене все: и что крестные нужны не для подарков, и что они всей семьей воспитывают и одевают Сему за наш счет. А главное, что отныне мое участие сводится к духовному просвещению: могу почитать книги, свозить в музей и библиотеку. Лена расплакалась, но я была непреклонна. Не знаю, на сколько хватит мне моего задора, и Сему тоже жалко – вряд ли родители купят ему велосипед. Или я не права?