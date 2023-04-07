Новая обувь, дезодоранты, уколы: какие средства точно избавят от потливости ног

Чаще всего неприятный запах ног связан с инфекциями и сопутствующими хроническими заболеваниями. Врач-подолог и эксперт в области фармакологии на странице «Газеты.Ru» рассказывают, как бороться с чрезмерной потливостью и бактериями.

Причины появления запаха пота

Алла Файнштейн, медицинский директор компании «Фармтек», объясняет, что сам по себе пот не пахнет. Неприятный запах появляется в процессе размножения бактерий и грибков, которые любят теплую влажную среду.

«У людей, обладающих более выраженной склонностью к потоотделению, больше шансов «заполучить» не только неприятный запах, но и грибковое поражение стопы», — рассказывает Файнштейн.

Наталья Щеплева, врач-дерматолог, врач-трихолог, врач-подолог «СМ-Клиники», отмечает, что помимо грибковых инфекций, запах пота может появляться из-за эритразмы — хронического бактериального поражения кожных покровов. Заболевание проявляется на коже в виде пятен серо-бурого, коричнево-красного или желто-коричневого цвета.

Также Щеплева отмечает, что на развитие потливости влияет неправильно выбранная обувь — особенно модели из синтетических тканей.

«Обувь нужно менять ежедневно. Она должна быстро просыхать. Не следует ходить в сырой или чуть влажной обуви», — резюмирует врач.

Поможет ли частое мытье

Алла Файнштейн говорит, что сами по себе водные процедуры, конечно, не сокращают объем потоотделения, но регулярное мытье ног — главное условие отсутствия неприятных запахов в случае, если нет инфекций.

«Ноги нужно мыть утром и вечером. Помимо этого, ежедневно или чаще, например после занятий спортом, менять носки, причем выбирать изделия, которые состоят преимущественно из натуральных тканей. Лучше не носить одну и ту же пару обуви каждый день, использовать сменную обувь для работы или учебы, регулярно обрабатывать ее дезинфицирующими средствами. Все это должен делать каждый человек, независимо от пола и возраста. Это базовая необходимая гигиена», — рассказывает Алла Файнштейн.

Подолог Наталья Щеплева отмечает, что регулярное мытье ног не поможет, если есть инфекции, а также сопутствующие заболевания, влияющие на размножение бактерий — например, сахарный диабет.

«Не поможет в этом случае даже внимательное соблюдение правил гигиены, связанных с ношением обуви. Единственный вариант — обращение к врачу», — рекомендует медик.

close 100% 1. Мужской крем для ног Ecolatier, Deo Effect

2. Антигидрозная део-пудра Skin Helpers

3. Дезодорант для ног с лавандой и мятой Aravia Professional

4. Дезодорант для ног ароматический Перечная мята и шалфей Green Mama

5. Дезодорант-антиперспирант и гель-антиперспирант длительного действия Алгель

6. Хлорофилл жидкий от АВ1918

7. Минеральный дезодорант-спрей для тела и ног 2 в 1 Aromatherapy Fitness от Botavikos

8. Спрей для профилактики грибка и обработки обуви Микостоп

9. Дезодорант для ног с серебром Siberina Пресс-службы брендов

У кого чаще появляется запах пота

Наталья Щеплева объясняет, что разницы в «половой принадлежности» у запаха пота нет. Он в равной степени появляется как у мужчин, так и у женщин.

«Запах может быть чуть сильнее у подростков в связи с гормональными перестройками», — отмечает врач.

Алла Файнштейн добавляет, что потоотделение — индивидуальная особенность, которая зависит от множества различных факторов.

«В группе риска гипергидроза (повышенного потоотделения. — Прим. «Газета.Ru») — люди с избыточной массой тела, люди с фоновой склонностью к тревожности или в период острого стресса, а также люди, страдающие различными хроническими заболеваниями», — рассказывает специалист.

Какие средства помогут

Алла Файнштейн советует не пренебрегать народными средствами. В частности, ванночками с настоями различных растений.

«Они оправданы с точки зрения гигиены, могут оказывать легкое антисептическое действие или подсушивающее действие на кожу ног», — объясняет медицинский директор.

Однако Файнштейн предупреждает, что после подобных процедур кожа может стать обезвоженной. На фоне дефицита увлажнения ноги огрубеют, появятся трещины. Поэтому эксперт советует в борьбе с запахом пота ног обратить внимание на дезодоранты и антиперспиранты.

«Дезодоранты — косметические средства, которые заглушают запах пота за счет отдушек в составе. При повышенном потоотделении важно сократить объем выделяющегося пота — это могут сделать антиперспиранты, содержащие в составе активные компоненты, чаще всего — соли алюминия. Они сужают проток железы, потоотделение прекращается или блокируется на конкретной зоне, а сам пот «перераспределяется» по другим участкам тела, где риск появления неприятного запаха не так высок», — рассказывает Алла Файнштейн.

По мнению специалиста, при проблеме гипергидроза нужно обращать внимание на антиперспиранты, а именно на специализированные средства длительного действия, которые продаются в аптеках — в них выше концентрация активных ингредиентов. Одной упаковки такого средства, по словам Аллы Файнштейн, хватит на несколько месяцев регулярного применения.

«Лучше выбирать средства без спирта, чтобы избежать пересушивания и раздражения кожи», — советует эксперт.

Алла Файнштейн обращает внимание, что антиперспиранты для ног нужно использовать правильно: сначала тщательно вымыть и высушить ноги, затем нанести средство, дать ему высохнуть несколько минут и, по возможности, в течение часа избегать ситуаций, провоцирующих активность.

«Оптимально — наносить антиперспирант перед сном. Ночью ноги будут «в покое», средство лучше подействует, и защита от пота будет более эффективной», — говорит медицинский директор.

Врач-подолог Наталья Щеплева советует косметическую процедуру, которая поможет избавиться от повышенного потоотделения. Она рекомендует провести инъекции ботулотоксина — предварительно проконсультировавшись с врачом. По словам Щеплевой, эффект возникает через несколько дней после начала применения и сохраняется до года.