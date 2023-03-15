Спортивное акне: как не допустить появления прыщей после занятий в тренажерном зале

Спорт приносит как пользу, так и вред. Занятия в тренажерном зале могут наградить неприятными последствиями в виде спортивного акне. О том, как избежать угревой сыпи на лице и теле, «Газете.Ru» рассказали врачи и создатели известных брендов косметики.

Как готовить кожу перед спортзалом

Наталья Щеплева, врач-дерматолог, врач-трихолог, врач-подолог «СМ-Клиника», рекомендует перед посещением спортивного зала смыть декоративную косметику, так как при повышенной потливости и использовании косметики возрастает риск воспалений.

«Перед спортивным залом необходимо смыть косметику, нанести тоник или легкий крем/флюид. Умываться лучше щадящим средством: подойдут крем-гель или пенка. Можно также использовать мицеллярную воду», — рекомендует эксперт.

В свою очередь Екатерина Островская, косметик-эстетист, исполнительный директор и сооснователь бренда Lifecode, напоминает, что если тренировка предстоит на улице, нужно не забыть после очищения нанести SPF крем, который защитит кожу от солнца.

Эксперт отмечает, что в спортзале можно оставить накрашенными ресницы и брови.

Косметик-эстетист рекомендует взять с собой на тренировку следующие средства: антисептическую пудру, очищающий гель, SOS-средство от прыщей, увлажняющую сыворотку и крем-эмолент, а также гель или масло для душа.

close 100% 1. Гель для умывания Anti Acne от lifecode

2. Себорегулирующая сыворотка с ниацинамидом и цинком Mixit

3. Пенка для лица Cha U Kao

4. Мульти-крем для лица с пептидным комплексом и ниацинамидом Brand For My Son

5. Пенка с белой глиной White Truffle Deep от d Alba Пресс-службы брендов

«Поскольку в процессе тренировки кожа лица потеряет влагу, можно нанести увлажняющую сыворотку для лица, а затем крем. Однако если в процессе занятия вы ощущаете средства на лице, лучше отказаться от их применения перед залом», — советует Екатерина Островская.

Уход за лицом и телом после спорта

Надежда Макагонова, эксперт бренда Skin Helpers отмечает, что проблема обострения акне от занятий спортом может быть актуальна не только для девушек, но и для мужчин.

«Мужчины чаще страдают от угревой сыпи, так как их кожное сало вырабатывается активнее, чем у женщин, а pH их кожи (кислотно-щелочной баланс. — Прим. «Газета.Ru») более щелочной, поэтому патогенная флора растет и вызывает воспаления. А если принять во внимание еще и активное потоотделение во время тренировки, получаем активное развитие угревой сыпи», — рассказывает Макагонова.

Эксперт отмечает, что для кожи, склонной к так называемому спортивному акне, особенно важно очищение не только до, но и после тренировки.

Макагонова советует после тренировки обязательно принять душ с маслом или гелем для душа, чтобы смыть грязь и пот. Она рекомендует уделить особое внимание спине — эта область на теле подвержена угревой сыпи, поскольку там, особенно в зоне лопаток, расположено много сальных желез.

«Лицо после зала умойте гелем или пенкой. Затем нанесите увлажняющую сыворотку и крем. Это не только поможет снизить развитие акне, но и убережет кожу от последствий жесткой воды в душе», — объясняет Надежда Макагонова.

Также эксперт советует дополнительно локально использовать SOS-концентрат против акне, чтобы подлечить уже существующие воспаления.

Надежда Макагонова рекомендует обратить внимание на средства со следующими активами:

«Бисаболол подавляет рост бактерий, что помогает справиться с воспалениями и предотвратить высыпания. Ниацинамид (витамин B3) — еще один активный компонент, он отлично снимает воспаления и сужает поры, а также улучшает защитные свойства кожи и выравнивает ее тон, позволяет избавиться от следов постакне. Цинк контролирует выработку кожного сала, что препятствует образованию акне и черных точек. Кроме этого, цинк участвует в регенерации кожи, от чего постакне проходит быстрее».

Эксперт отмечает, что в косметике корректирующего ухода часто встречаются сильные противовоспалительные экстракты: календула, воробейник, солодка, салициловая кислота. По словам Надежды Макагоновой, эти компоненты обладают отличными бактерицидными свойствами, минимизируют воспаления и улучшают естественную регенерацию кожи.

close 100% 1. Крем-скраб для тела Skin Helpers

2. Питательная крем-маска Feel Nature

3. Себорегулирующий тоник Feel Nature

4. Очищающая маска для проблемной кожи Anti Acne от lifecode Пресс-службы брендов

Еще несколько советов

Врач-дерматолог Наталья Щеплева отмечает, что если на лице есть акне, лучше отказаться от бани или сауны после занятий спортом.

Кроме этого, Щеплева советует не посещать тренажерный зал тем, кто недавно был у косметолога.

«Помните, что после любых инвазивных процедур (аппаратов, инъекций, пилингов) важно отказаться от спорта на 7 и более дней, в зависимости от рекомендаций врача», — говорит эксперт.

Косметик-эстетист Екатерина Островская отмечает, что перед тем как приступить к упражнениям, важно обработать оборудование в тренажерном зале антисептиком.

«Уделите особое внимание шлемам, очкам и другим предметам, которые касаются вашего лица. До вас их уже использовало множество людей, а значит на них накопились грязь и бактерии, способствующие появлению акне», — рассказывает Островская.

Эксперт советует не касаться лица во время тренировки: «Эта рекомендация полезна в принципе, а в зале приобретает особую актуальность. В процессе тренировки вы касаетесь множества поверхностей, да и сами ладони потеют. Чтобы избежать забитости пор и занесения инфекции, старайтесь держать руки подальше от лица».

Марина Чернова, основатель косметического бренда Starz.Beauty, советует не использовать в тренажерном зале полотенца. По ее словам, лучше обратить внимание на одноразовые салфетки.

«Людям с акне рекомендую совсем забыть о полотенцах. Какими бы чистыми они не были, в ворсинках сохраняются микробы и микрочастицы кожи. Кроме того, текстура полотенец довольно грубая и может повредить воспаленные участки», — резюмирует Чернова.